6 моделей поведения, которые присущи потенциальным преступникам

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Каждое трагическое событие заставляет нас задуматься над собственной безопасностью. Всем нам хотелось бы знать, какие беды и несчастья подстерегают нас в будущем, чтобы в нужный момент суметь избежать их. Но, к счастью или к сожалению, эти знания нам неподвластны. Однако многолетний опыт специалистов криминальной практики позволил выделить 6 базовых характеристик, которые присущи потенциальным преступникам. Благодаря этим сигналам нетрудно понять, может ли тот или иной человек представлять опасность для общества.

Мы в AdMe.ru собрали для вас полезную информацию, обладая которой вы можете обезопасить себя и своих близких.

Измененное восприятие собственной личности

Психоэмоциональный портрет большинства преступников содержит в себе общую деталь — это ярко выраженный максимализм или минимализм в суждениях, в том числе при восприятии самого себя. Человек может преувеличивать собственное значение, возвышая себя к лику Всевышнего. Или же наоборот — преуменьшать свою роль в обществе. Например, один из нападавших на школу «Колумбайн» в личном дневнике писал: «Я — Бог». Это ярко выраженная радикальная идея своего превосходства над другими. Согласитесь, даже не имея специального образования, можно заметить подобные отклонения в поведении человека. Особенно если они нетипичны для него.

В чем выражается: маниакальное желание выражать расовое, гендерное, социальное и другое превосходство над другими;

неосознанное преуменьшение своей значимости для окружающего мира, родственников и друзей;

категорический отказ рассматривать любую другую точку зрения, которая отличается от собственной.

Стремление к опасным увлечениям

Стоит ли говорить, что заинтересованность холодным или огнестрельным оружием не является прямым признаком того, что человек — потенциальный преступник. Легальная охота, коллекционирование ножей или раритетных ружей, любовь к компьютерным играм в жанре шутера — это всего лишь увлечение. Здесь важно увидеть и понять ту грань, которая отделяет хобби от маниакальной приверженности к смертельным опасностям. Согласитесь, если человек восхищается маньяками и преступниками, выражает одобрение и уважение каким-то радикальным идеям и целям, открыто проявляет экстремизм, то это является весомым поводом держаться от него подальше.

Отсутствие сопереживания другому человеку

Как правило, человек, подверженный саморазрушению, искореняет в себе чувство сострадания и сопереживания по отношению к окружающим. Обычно такие люди очень хорошо врут, они склонны к насилию и получают удовольствие от мучения и унижения других. Современный мир привык выражать свои эмоции и предпочтения самым простым и доступным способом — через социальные сети. Видеозаписи из категории 18+ со сценами жестокости и насилия, агрессивные призывы и лозунги, членство в радикальных сообществах — весомая часть того, что может вызвать опасение у окружающих. Лишь просто присмотревшись к контенту, который интересует человека, зачастую можно понять, на чем на данный момент он сосредоточен больше всего.

В чем выражается: неспособность к искреннему раскаянию за содеянные поступки;

человек не выражает чувства обеспокоенности в отношении окружающих его людей;

человек не заботится о собственном физическом и эмоциональном здоровье;

искусное умение манипулировать людьми для достижения собственных целей.

Явные психические отклонения

В данном случае речь идет о неадекватном поведении, которое отличается от устоявшихся норм. Это может быть ярко выраженная агрессия или ненависть к другим людям и животным, беспричинные перепады настроения, попытки уединиться и абстрагироваться. На самом деле симптомов очень много, но люди, которые осознают свои проблемы, могу достаточно хорошо скрывать их. Ведь в криминальной практике масса случаев, когда самые жестокие маньяки в домашнем окружении были вполне обычными людьми.

В чем выражается: нарушение мыслительной деятельности и поведенческих реакций;

необоснованная агрессия и резкие перепады настроения;

поведение, выходящее за границы существующих моральных и культурно-нравственных норм;

человек может чувствовать себя беспричинно счастливым или несчастным несоизмеримо произошедшим событиям;

расплывчатое осознание действительности и неадекватное восприятие собственного состояния.

Проблемы контактирования с окружающим миром

Желание абстрагироваться от окружающего мира может возникнуть из-за ряда причин. Этому могут поспособствовать продолжительная болезнь, психическое расстройство, длительный отпуск, чрезмерное использование современных технологий. Стремление к десоциализации у подростков, школьников или студентов чаще всего возникает из-за буллинга — психологического террора, травли, избиения и унижения одного человека другим. Дети и подростки, как правило, пытаются скрыть подобное проявление агрессии со стороны окружающих, считая это чем-то постыдным. И если вы замечаете, что ваш знакомый, ребенок или родственник подвергается давлению, оставлять это без внимания ни в коем случае нельзя.

Депрессия

Речь о самой настоящей депрессии, а не о стрессе или полосе неудач. Очень важно различать эти понятия, так как депрессия является психическим расстройством, в то время как стресс или черная полоса вполне естественные явления в человеческой жизни. Специалисты выделяют несколько видов этого заболевания, но всех их объединяют несколько признаков:

апатия и вялость, безразличие, отсутствие эмоций и желаний;

нарушение сна, тревожность, ощущение страха, потеря концентрации;

заниженная самооценка, желание спрятаться от общества;

мысли о смерти, суициде, загробном мире, концентрация на негативных жизненных моментах;

злоупотребление алкоголем, отказ от еды или чрезмерное переедание, нежелание ухаживать за своим внешним видом.

Что в итоге?

Описанные выше базовые характеристики можно с уверенностью приписать потенциальному преступнику, за исключением одного но. Все они должны вызывать у вас подозрения только в единой совокупности. Каждому из нас иногда хочется побыть в одиночестве, у каждого бывает плохое настроение и даже срывы. Поэтому, прежде чем делать какие-то выводы, нужно проанализировать все составляющие поведения человека, ведь многие наши действия зависят от контекста ситуации. И помните, что большинства трагических событий можно было бы избежать, если бы кто-то вовремя обратился с помощью к человеку.

Бонус: угадайте, кто из них реальный убийца

На одной из фотографий запечатлен убийца, а на другой — обычный парень. Сможете ли вы отгадать, кто из них нанес непоправимый ущерб 17 семьям? Итак, на правом фото изображен обычный парень, а на левом — одиннадцатиклассник Эрик Харрис, который вместе со своим другом Диланом Клиболдом совершил вооруженное нападение на американскую школу «Колумбайн». В результате этой трагедии были убиты 17 человек и 23 ранены. Данный пример является отличным доказательством того, что судить и пытаться предугадать поступки человека, ссылаясь на его внешность, просто бесполезно и неправильно.