50+ онлайн-курса от ведущих университетов России, которые доступны каждому уже сейчас
Пожалуй, каждому из нас хотелось бы выучить новый язык, овладеть еще одной профессией или углубиться в изучение истории просто потому, что это интересно. И если вы из раза в раз отказывали себе в этом из-за недостатка времени или денег, то сейчас пришла пора все исправить. Портал «Открытое образование» опубликовал список бесплатных онлайн-курсов от лучших университетов страны.
Мы в AdMe.ru выбрали 55 самых интересных факультативов, и нам уже хочется успеть на каждый из них.
Языки
- Китайский язык для начинающих. Санкт-Петербургский государственный университет. 10 июля 2018 г. — 10 июля 2020 г.
- Японский язык. Начальный уровень. Санкт-Петербургский государственный университет. 16 сентября — 31 декабря 2019 г.
- Лексикология английского языка. Санкт-Петербургский государственный университет. 17 июля — 31 августа 2019 г.
- Введение в китайскую иероглифику. Санкт-Петербургский государственный университет. 16 сентября — 31 декабря 2019 г.
Экономика
- Экономика предприятия. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2 сентября 2019 г. — 25 января 2020 г.
- Инновационная экономика и технологическое предпринимательство. Университет ИТМО. 9 сентября — 1 декабря 2019 г.
- Макроэкономика. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 15 декабря 2019 г.
- Экономическая социология. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 9 сентября — 15 декабря 2019 г.
Психология
- Экономическая психология. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 9 сентября — 17 ноября 2019 г.
- Психология коммуникации. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 10 ноября 2019 г.
- Мозг и психика. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 8 декабря 2019 г.
- Психология. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 22 декабря 2019 г.
Менеджмент
- Производственный менеджмент. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2 сентября 2019 г. — 25 января 2020 г.
- Менеджмент. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 9 сентября 2019 г. — 31 января 2020 г.
- Риск-менеджмент. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 10 ноября 2019 г.
- Маркетинг-менеджмент. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 15 декабря 2019 г.
Юриспруденция
- Налоговое право. Санкт-Петербургский государственный университет. 10 июля 2018 г. — 10 июля 2020 г.
- Всемирная юридическая история. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 25 сентября — 31 декабря 2019 г.
- Теория государства и права. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 9 сентября — 28 декабря 2019 г.
- Юридическая поддержка стартапов. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 25 сентября — 31 декабря 2019 г.
- Трудовое право России. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 16 сентября — 15 декабря 2019 г.
Русский язык и литература
- Культура русской деловой речи. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
- Активные процессы в современном русском языке. Томский государственный университет. 30 сентября — 23 декабря 2019 г.
- Психолингвистика. Санкт-Петербургский государственный университет. 10 июля 2018 г. — 10 июля 2020 г.
- Язык, культура и межкультурная коммуникация. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 25 сентября — 31 декабря 2019 г.
- История русской литературы золотого века. Санкт-Петербургский государственный университет. 16 сентября — 31 декабря 2019 г.
Математика
- Высшая математика. Математический анализ. Московский физико-технический институт. 3 сентября — 31 декабря 2019 г.
- Высшая математика. Линейная алгебра и элементы топологии. Московский физико-технический институт. 3 сентября — 31 декабря 2019 г.
- Математическая логика. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 11 сентября 2019 г. — 20 января 2020 г.
- Аналитическая геометрия. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. 16 сентября 2019 г. — 19 января 2020 г.
Дизайн и архитектура
- Компьютерная инженерная графика. Университет ИТМО. 9 сентября — 1 декабря 2019 г.
- История дизайна. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 9 сентября — 8 декабря 2019 г.
- Основы дизайна. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
- Основы архитектуры и строительных конструкций. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
Журналистика
- История и теория медиа. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 9 сентября — 1 декабря 2019 г.
- Социальные медиа. Томский государственный университет. 30 сентября — 22 декабря 2019 г.
Философия
- Философия. Санкт-Петербургский государственный университет. 16 сентября — 31 декабря 2019 г.
- Критическое мышление. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
Программирование
- Анализ данных на практике. Московский физико-технический институт. 3 сентября — 31 декабря 2019 г.
- Программирование на C#. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
- Веб-программирование. Университет ИТМО. 9 сентября — 1 декабря 2019 г.
- Управление данными. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 10 сентября 2019 г. — 28 июня 2020 г.
История
- История России. Санкт-Петербургский государственный университет. 16 сентября — 31 декабря 2019 г.
- Отечественная история. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 15 декабря 2019 г.
- Цифровая история. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 30 сентября — 15 декабря 2019 г.
Биология и экология
- Введение в биологию и экологию. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
- Экология. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 9 сентября 2019 г. — 5 февраля 2020 г.
- Основные концепции биологии и экологии. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
- Введение в физиологию. Санкт-Петербургский государственный университет. 10 июля 2018 г. — 10 июля 2020 г.
Маркетинг
- Интернет-маркетинг в бизнесе. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». 16 сентября 2019 г. — 27 января 2020 г.
- Маркетинг. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 9 сентября — 1 декабря 2019 г.
- История рекламных инструментов. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 10 ноября 2019 г.
- Цифровой маркетинг и социальные сети. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2 сентября 2019 г. — 31 января 2020 г.
Спешите записываться на курсы, некоторые из них уже начались. На какой вы бы хотели попасть в первую очередь?