50+ онлайн-курса от ведущих университетов России, которые доступны каждому уже сейчас

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Пожалуй, каждому из нас хотелось бы выучить новый язык, овладеть еще одной профессией или углубиться в изучение истории просто потому, что это интересно. И если вы из раза в раз отказывали себе в этом из-за недостатка времени или денег, то сейчас пришла пора все исправить. Портал «Открытое образование» опубликовал список бесплатных онлайн-курсов от лучших университетов страны.

Мы в AdMe.ru выбрали 55 самых интересных факультативов, и нам уже хочется успеть на каждый из них.

Языки

Экономика

Психология

  • Экономическая психология. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 9 сентября — 17 ноября 2019 г.
  • Психология коммуникации. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 10 ноября 2019 г.
  • Мозг и психика. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 8 декабря 2019 г.
  • Психология. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 22 декабря 2019 г.

Менеджмент

  • Производственный менеджмент. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2 сентября 2019 г. — 25 января 2020 г.
  • Менеджмент. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 9 сентября 2019 г. — 31 января 2020 г.
  • Риск-менеджмент. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 10 ноября 2019 г.
  • Маркетинг-менеджмент. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 15 декабря 2019 г.

Юриспруденция

Русский язык и литература

Математика

Дизайн и архитектура

Журналистика

  • История и теория медиа. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 9 сентября — 1 декабря 2019 г.
  • Социальные медиа. Томский государственный университет. 30 сентября — 22 декабря 2019 г.

Философия

  • Философия. Санкт-Петербургский государственный университет. 16 сентября — 31 декабря 2019 г.
  • Критическое мышление. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.

Программирование

История

  • История России. Санкт-Петербургский государственный университет. 16 сентября — 31 декабря 2019 г.
  • Отечественная история. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 сентября — 15 декабря 2019 г.
  • Цифровая история. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 30 сентября — 15 декабря 2019 г.

Биология и экология

  • Введение в биологию и экологию. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
  • Экология. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 9 сентября 2019 г. — 5 февраля 2020 г.
  • Основные концепции биологии и экологии. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 9 сентября 2019 г. — 2 февраля 2020 г.
  • Введение в физиологию. Санкт-Петербургский государственный университет. 10 июля 2018 г. — 10 июля 2020 г.

Маркетинг

Спешите записываться на курсы, некоторые из них уже начались. На какой вы бы хотели попасть в первую очередь?

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