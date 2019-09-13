50+ онлайн-курса от ведущих университетов России, которые доступны каждому уже сейчас

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Пожалуй, каждому из нас хотелось бы выучить новый язык, овладеть еще одной профессией или углубиться в изучение истории просто потому, что это интересно. И если вы из раза в раз отказывали себе в этом из-за недостатка времени или денег, то сейчас пришла пора все исправить. Портал «Открытое образование» опубликовал список бесплатных онлайн-курсов от лучших университетов страны.