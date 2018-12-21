5 причин, почему нельзя дарить новогодние подарки детям-сиротам

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Наступает пора новогодних сюрпризов, когда мы все ждем какого-то чуда, пытаемся делать добрые дела и радовать своих близких. Но есть люди, которые по разным причинам не смогут встретить этот Новый год вместе с семьей. Если вы искренне хотите помочь детям, оставшимся без попечения родителей, то мы расскажем, как это правильно сделать.

Мы в AdMe.ru узнали, как сделать доброе дело для ребят из детских домов и какие новогодние подарки для них будут действительно полезными.

Почему не стоит приносить в детский дом сладости, мягкие игрушки и дорогие гаджеты — об этом нам рассказали эксперты, которые каждый день помогают ребятам из сиротских учреждений: Яна Леонова, директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь», Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас», и руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

1. Никто не проследит, как много сладкого съест ребенок

Ребята из сиротских учреждений могут бесплатно посещать сразу несколько новогодних елок, где им обязательно вручат наборы с конфетами. Дети в детских домах получают несколько сладких подарков к Новому году, иногда их количество исчисляется десятками. Сотрудники сиротских учреждений, к сожалению, не могут проследить за каждым ребенком и проконтролировать, сколько конфет он в итоге съест и как это отразится на его здоровье. Поэтому наборы сладостей не самый лучший вариант подарка для детей из детских домов.

2. Мягкие игрушки могут вызвать аллергию

Все привыкли видеть яркие фотографии, как дети искренне радуются плюшевым зверям, однако санитарно-эпидемиологические правила запрещают мягкие игрушки в организациях для детей-сирот. Такие игрушки легко собирают пыль и превращаются в комфортное место для скапливания микроорганизмов, которые могут вызвать аллергию у детей, особенно с ослабленным здоровьем. Больше пользы ребенок получит от развивающих игр, которые смогут его научить каким-то полезным навыкам и знаниям.

3. Дорогие гаджеты будут использованы не по назначению

Татьяна Тульчинская рассказывает: когда мы дарим необоснованно дорогие подарки в больших количествах, мы фактически учим детей-сирот манипуляции. «Старшие дети иногда могут отбирать гаджеты у младших. Дорогая электронная техника очень часто становится „внутренней валютой“, предметом обмена на сигареты и крепкие напитки, и проконтролировать это невозможно», — добавляет Яна Леонова.

4. Личные подарки могут вызвать зависть

У ребенка в детском доме для личных вещей есть максимум одна тумбочка и полки для одежды в общем шкафу. Подарки там не являются индивидуальными вещами и хранятся в общих комнатах. Любая подаренная кому-то из ребят игрушка может вызвать зависть у других детей. Поэтому при выборе подарков следует отдавать предпочтения тем, с которыми могут играть сразу несколько ребят. А лучше всего, если в игровой форме они будут учиться чему-то новому. Например, Татьяна Тульчинская рекомендует дарить коллективные подарки. Если у вас есть желание помочь, то будет лучше обновить в учреждении спортивный инвентарь или купить новое оборудование для мастерских. Это точно будет на пользу и не вызовет у детей нездоровой ревности друг к другу.

5. Подарки от незнакомых людей не несут ценности

Елена Альшанская рассказывает, что подарок от близкого человека — это знак внимания и привязанности. А подарок, который привозит незнакомый человек, не несет в себе этой ценности. В таком случае даритель остается только источником материальных благ, которые можно получать, если правильно сыграть роль «сиротки», добавляет Татьяна Тульчинская. Таким образом, абсолютно любой разовый подарок от обезличенного спонсора на самом деле будет восприниматься ребенком не как неожиданный сюрприз, а как само собой разумеющееся событие, которое происходит только раз в год перед праздниками. Ведь главное для ребенка — это не вещь, которую вы подарите, а внимание, которое сможете ему уделить. «Когда дети вырастают, то обнаруживают, что никто больше не дарит им подарки, и они в общем-то никому не нужны, их больше никому не жалко. Для многих ребят это очень болезненное открытие. Они выходят из учреждения без навыков самостоятельной жизни, без представлений о том, как выстраивать отношения с людьми», — говорит Яна Леонова.

Бонус: а что тогда можно дарить или сделать для детей?

Чем дальше учреждение от крупных городов, тем выше там потребность в канцелярских товарах, предметах гигиены, книгах и развивающих материалах, которые всегда востребованы в любом детском доме.

Многие благотворительные организации вывешивают актуальные списки вещей, которые нужны в том или ином сиротском учреждении. Не всегда требуется покупать что-то новое, можно отдать то, что вам уже не нужно, но пригодится в детском доме. Например, старый, но работающий пылесос, электрическую швейную машинку или обогреватель.

Самая полезная помощь для детей — это организация образовательных проектов, чтобы ребята смогли получить дополнительные знания, которые не включены в обычную школьную программу. Это могут быть мастер-классы, где дети пробуют себя в разных профессиях: фотографа, видеооператора, кулинара. Или проведение уроков игры на музыкальных инструментах, организация необычных спортивных секций, например по скалолазанию или единоборствам. Но главное, что это были не разовые занятия, а долгосрочные проекты.

Экскурсии с искренне увлеченным человеком вполне могут помочь кому-то из ребят определиться со своими интересами.

Сотрудники различных благотворительных организаций стараются проводить выездные мероприятия для детей-сирот. Так ребята могут принять участие в разных мастер-классах и образовательных мероприятиях, чтобы получить навыки для дальнейшей самостоятельной жизни. Иногда помочь нужно просто с транспортом, предоставить помещение, найти эксперта в той или иной области. Поэтому если у вас есть знания и опыт, которыми можно поделиться с детьми, то для воспитанников детских домов это будет полезнее любого материального подарка.

А порой помочь можно еще проще и прямо сейчас — даже без каких-то финансовых затрат.

А вы согласны, что материальные подарки не самая главная помощь для детей-сирот?