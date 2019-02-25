4 совета, которые помогут выжить, если вы остались с морозом один на один

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Мороз неприятен, особенно в моменты, когда покидаешь теплый и уютный дом, чтобы отправиться по своим делам. И смертельно опасен, если столкнуться с ним один на один. Но вот что самое важное: чтобы проиграть в схватке с низкой температурой, нашему организму достаточно лишь нескольких минут.

Мы в AdMe.ru выяснили, что нужно делать, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, если вы остались на долгие часы на сильном холоде в одиночестве.

Как не замерзнуть, если вы планируете провести на улице весь день

Чтобы получить обморожение, вовсе не обязательно потеряться на несколько суток в горах. Для оголенных участков нашего тела, например пальцев рук, носа, губ или щек, хватит всего нескольких минут при −10 °C. А уж если на улице повышенная влажность и сильный ветер, то и безобидный 0 °C может стать самой настоящей проблемой для нашего организма.

Незадолго до выхода нужно плотно поесть. Отдавайте предпочтение жирным и богатым медленными углеводами продуктам: хороший вариант — мясная отбивная с гарниром из круп или бобовых. Чем дольше организм расщепляет еду, тем дольше он способен согревать себя самостоятельно. Также подготовьте в дорогу термос с горячим напитком. Лучше, если это будет сладкий чай с лимоном и медом. Про алкоголь придется забыть. Чтобы сохранить тепло, организм сужает периферические сосуды, благодаря чему внутренние органы обеспечены кровью. Это создает защиту от переохлаждения. Алкоголь же сосуды расширяет, да и вообще снижает чувствительность организма к болевым ощущениям.

Собираясь на улицу, утепляйтесь правильно. Хорошо, если ваш походно-зимний образ будет многослойным: футболка из натуральных тканей, рубашка и тонкая кофта сохраняют тепло намного лучше, чем один массивный свитер. К слову, распространенная среди молодежи тенденция носить в зимнее время штаны с подворотами достаточно опасна. При постоянном обморожении нарушается кровообращение, страдает кожа и даже костная ткань. В конечном итоге это может привести к очень серьезным проблемам не только с ногами, но и с внутренними органами — мочевыводящими путями. Перчатки замените варежками, ведь вместе пальцам будет гораздо теплее. Что касается обуви, то она должна быть непромокаемой и на толстой подошве, но самое главное — она не должна жать. Узкие ботинки могут нарушить циркуляцию крови в ступнях, а в сочетании с минусовой температурой это очень опасно. Также не забудьте плотный шарф, даже если уверены, что он вам не пригодится. В случае сильного ветра и крепких морозов можно намотать шарф на лицо, чтобы закрыть им рот и нос. За 20–30 минут до выхода нанесите на лицо жирный детский крем. Крем создаст на коже защитную пленку-барьер, что убережет ее от обморожения.

Что делать, если автомобиль заглох на пустынной трассе, а помощи ждать не от кого

Чаще всего в подобной ситуации оказываются водители-дальнобойщики: их машины глохнут, а сами они проводят долгие часы наедине с жутким холодом, дожидаясь спасения. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то прежде всего нужно решить, как действовать: отправиться за помощью в ближайший населенный пункт или оставаться на месте. Стоит отметить, что прожить недалеко от авто намного проще, чем вслепую бродить по завьюженной дороге или идти по полю в неизвестном направлении, особенно если местность вам незнакома.

Итак, вы остались один на один со своим автомобилем, который уже почти остыл. Пришло время выбраться из него и развести костер: поочередно жгите покрышки, сиденья, обшивку машины. Одна покрышка горит около часа. Однако проделывать все эти манипуляции необходимо с особой осторожностью: при горении все составляющие машины выделяют ядовитые вещества, которыми лучше не дышать. Пока горит костер, время от времени прогуливайтесь, шевелите руками и ногами, делайте приседания. Но не переусердствуйте, ведь каждая сохранившаяся в вашем организме калория может стать спасительной, поэтому расходовать энергию нужно с умом. А вот от курения лучше отказаться. Сигареты сужают сосуды, нарушая микроциркуляцию крови, поэтому риск получить обморожение возрастает. Внимание! Если вы оказались в подобной ситуации, то первое, что необходимо сделать, — вызвать службу экстренной помощи.

Как спастись, если вы оказались на улице без верхней одежды

Представим, что вы оказались на морозе лишь в джинсах и кофте. Остаться в живых поможет только движение. Бегите и не останавливайтесь. Пока организм производит тепло, вы остаетесь в сознании. Помните, что важно выбрать правильный темп, а поэтому бежать нужно медленно, но долго. О реальном случае, когда движение спасло жизнь, рассказал пользователь Pikabu под ником karmax86: «У нас в Волгограде был случай, когда в цехе закаливания мороженого случайно закрыли грузчика. Скорее всего, просто не заметили его. Грузчику нужно было лишь продержаться до утренней смены. Так он всю ночь перекладывал коробки с продукцией справа налево, и выжил!»

Как оказать первую помощь человеку, который получил обморожение

Если в неравную схватку с низкой температурой вступили не вы, а кто-то другой, то ваше знание основных правил оказания первой помощи при обморожении поможет спасти человеку жизнь. Прежде всего избавьте пострадавшего от промерзшей одежды и обуви, на поврежденные участки наложите сухую повязку. После всех этих действий укутайте человека в одеяло и угостите теплым чаем. Слишком горячие и горячительные напитки запрещены. Также запрещено обрабатывать обмороженные участки маслом и тем более снегом, принимать горячую ванну. Если на теле появились пузырьки, срочно обратитесь к врачу.

Бонус: как определить степень обморожения

I степень самая легкая и знакома каждому из нас. Обморожение возникает после недолгого пребывания на холоде. Оно характеризуется легким покраснением и жжением, которое впоследствии сменяется зудом. Иногда пораженный участок кожи может болеть и отекать, а через неделю на нем могут появиться шелушения.

самая легкая и знакома каждому из нас. Обморожение возникает после недолгого пребывания на холоде. Оно характеризуется легким покраснением и жжением, которое впоследствии сменяется зудом. Иногда пораженный участок кожи может болеть и отекать, а через неделю на нем могут появиться шелушения. II степень обморожения возникает при длительном контакте с холодом. Как правило, у человека наблюдаются те же симптомы, что и при I степени, но они имеют более выраженный характер. Также к симптомам добавляется гипотермия, а на коже образуются небольшие пузырьки с прозрачной жидкостью.

обморожения возникает при длительном контакте с холодом. Как правило, у человека наблюдаются те же симптомы, что и при I степени, но они имеют более выраженный характер. Также к симптомам добавляется гипотермия, а на коже образуются небольшие пузырьки с прозрачной жидкостью. III степень возникает при более длительном нахождении на холоде. При этом в организме происходят достаточно серьезные нарушения, которые сопровождаются не только изменением состояния кожных покровов. Жидкость в пузырьках становится кровянистой, у пострадавшего снижаются температура тела, пульс и артериальное давление.

IV степень самая опасная и в большинстве случаев ведет к необратимым последствиям. В результате долгого пребывания на холоде и падения температуры тела поражаются не только кожные покровы, но и мозг, суставы, кости. У пострадавшего открывается рвота, а кожа приобретает синий оттенок. При согревании развивается отек, но при этом чувствительность поврежденных участков не восстанавливается. При обморожениях III и IV степени необходима срочная помощь врача!

Россия находится на 1-м месте в мире по максимальной разнице температур (116,6 °C), а средняя температура воздуха на острове Андреева в Восточно-Сибирском море в июле едва достигает отметки в 2,9 °С. Благодаря таким показателям среднегодовая температура воздуха в России составляет −5,5 °С. Поэтому, если у вас есть советы, как спастись в сильный мороз, предлагаем поделиться ими в комментариях, ведь они будут актуальны практически круглый год.