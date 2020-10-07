25+ привычных вещей, которые не стоит делать за границей, чтобы не опозориться

В каждой стране есть свои неписаные законы, обусловленные национальными особенностями и культурой. И то, что привычно и безобидно для нас, может до глубины души оскорбить иностранца. К сожалению, путеводители не пишут о подобных нюансах, из-за чего туристы часто попадают впросак.

Мы в AdMe.ru собрали шуточные и серьезные рекомендации от жителей других стран о том, что именно не стоит делать за границей. А в конце статьи вас ждет бонус с фантазиями на тему запретов, которые стоило бы ввести на международном уровне.

Еда

Португалия: не просите соль, перец или даже кетчуп. Если вы это сделаете, значит, вы хотите сказать шеф-повару, что вам не нравится его еда. © Rushali Ramteke / Quora

В Англии не стоит добавлять молоко в чай, где все еще есть чайный пакетик. © [deleted] / Reddit

Есть пирог вилкой в Австралии — это грех. © hartlepool01 / Reddit

Китай: оставьте немного пищи на тарелке в конце трапезы. Не нужно доедать абсолютно все. © Rushali Ramteke / Quora

Давайте вы не будете высказывать свое мнение про пасту. «Все виды макарон одинаковые. Какая разница?» Какая разница? Вы шутите?! Для нас это гигантская разница! И, пожалуйста, не добавляйте в пасту кетчуп. Какой, блин, кетчуп? Вы что, совсем с ума сошли?! © Dolce Vita / YouTube

Транспорт

Англия. Лондон, если быть точнее. Не разговаривайте с людьми в метро. Поняли? Метро для нас так же священно, как и душ: здесь мы в полной тишине вспоминаем о нашем прошлом. Это памятник несбывшимся мечтам, кладбище упущенных возможностей, но прежде всего это святилище сожаления. И вы должны вести себя тут как в библиотеке. Сядьте молча, читайте книгу и не обращайте внимания на слезы, катящиеся по лицу человека рядом с вами. © [deleted] / Reddit

Ходить по дорожкам для велосипедистов (в Амстердаме). © Jetov123 / Reddit

Садитесь как можно дальше от другого человека в автобусе. Мы, шведы, всегда любили и будем любить социальную дистанцию. © ipakookapi / Reddit

Поведение

Общение

Индия. Никогда не называйте тех, кто старше вас, по имени. Если вы молоды (моложе 20 лет), вы можете обращаться к людям среднего и старшего возраста как «тетя» и «дядя» или «сэр» и «мэм». Это немного сбивает с толку, когда вам около 20 лет (как и мне), а этому человеку за 20 или чуть больше 30. Но да, никогда не называйте по имени кого-то, кто старше. © Redkikivi / Reddit

Не делайте комплиментов бельгийцам. Иначе следующие полчаса они потратят на то, чтобы заверить вас, что все остальные гораздо лучше. © [deleted] / Reddit

Говорить, что французская кухня не лучшая в мире! © FrenchVigou / Reddit

«Месье, а вы не подскажете, где можно отведать лягушачьи лапки?» Нет, не подскажу! Пожалуйста, забудьте об этом стереотипе. Мы, французы, не едим лапки. Это блюдо подается в исключительных ресторанах, да и то лишь ради туристов. Если хотите экспериментировать, закажите «улитки по-бургундски» — они и вправду восхитительны. © Redkikivi / Reddit

Общественные заведения

Китай. Не выходите из дома без туалетной бумаги. Объясню: я живу в мегаполисе (нетрудно догадаться, в каком именно) и по собственному опыту могу сказать, что в большинстве уборных вы не найдете туалетную бумагу. © GoodLookinGuy / Reddit

В Лондоне не нужно пытаться вызвать на эмоцию охранников в таких местах, как, например, Букингемский дворец. Никому это не кажется смешным, и они вообще-то могут реагировать на то, что вы мешаете им выполнять свои обязанности. Для этого у них есть оружие. © MongrelManners / Reddit

Не нужно оставлять чаевые. Официанты будут преследовать вас, чтобы вернуть деньги (Япония). © keepingtwocats / Reddit

Когда вы находитесь в пабе в Великобритании, не нужно сидеть и ждать, пока вас обслужат. Вы должны пойти в бар и самостоятельно сделать заказ у персонала. © fishboy100 / Reddit

На всякий случай

Не надевайте каблуки в Греции. Оставьте их дома. Обувь на высоких каблуках строго запрещена на территории некоторых самых старых памятников Греции из-за ущерба, нанесенного туристами. © Redkikivi / Reddit

Китай. Не пейте водопроводную воду, если не хотите страдать от диареи. © cdawg92 / Reddit

Во Франции, особенно в Париже, не зацикливайтесь на мысли, что вы в городе любви и романтики, так как это лучший способ украсть ваши серьги / сумку / кошелек / телефон / часы. Лучше будьте параноиком в метро и на самой лестнице, выходя из станции метро. © nastybuck / Reddit

Не нужно просто брать и лезть к кенгуру, чтобы погладить его в дикой природе. Эти демоны из вас душу выбьют (Австралия). © Tronspecial15 / Reddit

Южная Африка. Не надевайте хаки и походные ботинки, которые так и кричат о том, что вы турист. Это делает вас мишенью для преступников, и та милая камера, которую вы купили для своей поездки, найдет новый дом. © [deleted] / Reddit

Бонус: несколько вещей, которые должны быть запрещены на международном уровне