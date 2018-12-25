25 косметических средств, которые кажутся нереальными. Но они существуют

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Еще вчера мы плевали на порошок, чтобы он превратился в тушь для ресниц. Сегодня для ухода за собой есть устройства и продукты, которые еще недавно появлялись разве только в фантастических фильмах. Вы когда-нибудь слышали про регулятор настроения, аэрограф для макияжа или девайс, который с помощью света увеличивает губы?

Мы в AdMe.ru отобрали почти три десятка странных, но работающих вещей, которые стилисты рекомендуют использовать женщинам. Но где-то среди этих средств и гаджетов затерялась фальшивка — мы просто ее выдумали. Сможете отличить правду от вымысла? Ответ в конце.

25. Съемный регулятор настроения, который успокаивает или возбуждает за 5 минут

Нейростимулятор Thync крепится на голову, управляется с помощью мобильного приложения. Есть два режима: девайс посылает импульсы, воздействуя на мозг, чтобы успокоить или, наоборот, взбодрить человека. Для достижения эффекта достаточно нескольких минут, состояние сохраняется в течение часа. Прибор избавляет от стресса и бессонницы.

24. «Умная» расческа анализирует состояние волос и кожи головы, затем загружает рекомендации на смартфон

При каждом прикосновении к волосам расческа анализирует и передает данные на смартфон. Учитывается влажность, температура, УФ-излучение и даже наличие ветра. Если провести по волосам слишком резко и агрессивно, гаджет вибрирует, предупреждая о возможном вреде. На основе данных, собранных Kerastase Hair Coach, приложение формирует рекомендации стилистов и трихологов для ухода за волосами.

23. Пылесосы-фены для стрижки и укладки волос

Придает объем, расчесывает, выпрямляет и сушит волосы — профессиональная укладка за 10–15 минут. По принципу работы RevAir похож на пылесос: фен не дует на волосы, а затягивает их в себя вместе с воздухом. Пока такой фен доступен только в США и Канаде, но по такому принципу работает и Flowbee, появившийся еще в 1988 году.

Есть и насадка-триммер на пылесос, чтобы самостоятельно на дому делать простые стрижки. Альтернативное использование — укладка волос, добавляющая объема у корней.

22. Многоразовая пена для ванны и палочка для создания огромных мыльных пузырей

Lush расширяет линейку продуктов без упаковки как часть своей кампании по заботе об окружающей среде. Так появились кисти, а теперь и бублик на палочке, который создает пену для ванны, если поводить им по воде. Одной палочки хватает на 3–5 применений. Хитрость: окуните в воду, а затем подуйте на нее, чтобы получить большие мыльные пузыри.

21. «Умное» зеркало, которое следит за вами и дает подсказки по уходу за лицом и телом

Внутри зеркала HiMirror встроены ЖК-панель, камеры, датчики и процессор; гаджет сканирует кожу и представляет индивидуальные рекомендации по уходу. Он отражает информацию о состоянии пор, темных кругах под глазами и морщинах, подсказывает, как лучше использовать имеющиеся у пользователя средства. В памяти устройства хранятся данные о 10 000 косметических продуктов и реальных отзывах по каждому их них. Есть режим, чтобы сначала примерить тот или иной макияж, а затем по инструкциям его воссоздать. Дополнительные функции: проигрывание музыки, подключение к социальным сетям, возможность просматривать фотографии и видео. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, голоса и жестов.

20. Фен-капюшон для укладки волос

При обычной сушке делает волосы более гладкими и блестящими, идеален для быстрой укладки с помощью бигуди и папильоток, для ламинирования и ухода за волосами в домашних условиях. При нанесении маски достаточно несколько минут посидеть с феном-капюшоном, чтобы состав лучше впитался в кожу и закрепился на волосах.

19. Прибор для удаления волос на лице

Быстро и безболезненно удаляет нежелательные волосы на лице, не допуская раздражения. Есть версия с более миниатюрной головкой для коррекции бровей. Встроенная подсветка помогает увидеть даже малозаметные волоски.

18. Силиконовая печать для макияжа глаз

Печать имеет миндалевидную форму. На нее наносят нужный оттенок теней, затем прикладывают к верхнему веку — получается ровно очерченный макияж глаз, словно вы только что побывали у визажиста.

17. Автоматической очиститель кистей для макияжа

Процесс очистки кисти занимает 10–20 секунд в зависимости от степени загрязнения: вы держите кисточку, а гаджет создает водоворот. В комплекте идет специальное средство-кондиционер для ухода за кистями.

16. Лопаточка для тонального крема

Лопаточка пригодится для аккуратного извлечения остатков дорогостоящего тонального крема, праймера, сыворотки или другого средства. Наконечник сделан из силикона, благодаря чему легко моется.

15. Носочки для ног с эффектом сауны

Придуманные как альтернатива салонному спа-уходу, эти тапочки используются следующим образом: делаете массаж стоп с использованием масла или наносите питательную маску, затем оборачиваете ноги пищевой пленкой и помещаете в эти сапожки. Время действия — не более 15 минут.

14. Фен, который не нужно держать в руках

У устройства есть разные насадки, его можно ставить на любую поверхность или использовать как обычный фен. Работает на низкотемпературном режиме, чтобы бережнее сушить волосы.

13. Прибор для создания правильной формы бровей

Инструмент Billion Dollar Brows позволяет наметить правильную форму бровей в зависимости от формы носа и глаз.

12. Крошечная LED-лампа для маникюра

Компактная LED-лампа Le Mini Macaron для маникюра и педикюра закрепляет слой лака на ногте за 30 секунд и работает через USB-кабель, который легко подключить к ноутбуку или переносному аккумулятору.

11. Карандаш для рисования синяков и следов усталости на лице

Используется, чтобы создать уставший и болезненный вид, когда это особенно нужно: чтобы отпроситься с работы или убежать с неприятной встречи. Благодаря особой структуре при нанесении пигменты сначала подстраиваются под естественный цвет лица, а затем придают коже нужный оттенок. Чаще всего используется, чтобы нарисовать темные круги под глазами.

10. Светотерапия для увеличения губ

Излучая свет, устройство reVive Light Therapy Lip Care стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшает кровообращение, регенерирует кожу и делает губы визуально более объемными.

9. Аэрограф для нанесения идеального макияжа

Кисть-аэрограф для нанесения равномерного тона: от базы для макияжа лица до аккуратной растушевки теней для век.

8. Триммер для удаления секущихся кончиков по всей длине волос

The Split Ender Pro 2 быстро и легко состригает секущиеся волосы по всей длине, достаточно лишь захватить прядь волос у корней и провести до кончиков.

В итоге волосы выглядят ухоженными, блестящими и здоровыми.

7. Лазерное устройство для коррекции морщин вокруг глаз и омолаживания лица

Устройства Tria — это лазерная терапия в домашних условиях: омолаживают кожу, убирают мелкие морщинки и замедляют появление новых. Одна модель рассчитана на все лицо, другая — на зону вокруг глаз.

6. UV-браслеты и патчи для защиты кожи от загара

Патч в виде голубого сердечка похож на временную татуировку. Он держится на коже до 5 дней, не боится контакта с водой и меняет цвет в зависимости от силы УФ-облучения, подсказывая, что пора нанести крем от загара. В патче есть микросхемы, которые собирают данные о состоянии кожи и активности солнца и передают в мобильное приложение. Силиконовый браслет с УФ-тестером тоже реагирует на солнце: круг в центре меняет свой цвет, отображая силу ультрафиолетового излучения.

5. Смарт-маска для лица

На поверхность гаджета Foreo кладется диск — аналог тканевой маски. Затем устройство прикладывают к чистой коже и водят им по лицу в течение 90 секунд. Сыворотка попадает на кожу, LED-излучение стимулирует регенерацию, очищает и восстанавливает эластичность кожи. Дополнительно прибор в начале процедуры подогревает кожу, а в конце — охлаждает.

4. Керлер для ресниц с подогревом

В отличие от простых щипцов, керлеры быстро и аккуратно захватывают ресницы и придают им загнутую форму, воздействуя теплом.

3. Омолаживающее устройство на основе микротока и вибраций с функцией подключения к телефону

У прибора Ziip есть четыре режима: антивозрастной массаж, уход за областью вокруг глаз, избавление от акне и специальная терапия для чувствительной кожи. Для работы используется гель с муцином улитки. Можно установить приложение для синхронизации со смартфоном, чтобы на основе анализа кожи получать рекомендации по уходу.

2. Духи в виде салфеток

Салфетки при соприкосновении с кожей передают ей аромат. Это не замена парфюма, а запасной вариант: их берут в короткие путешествия, носят с собой в жаркую погоду или используют в конце рабочего дня, когда хочется ощутить немного свежести.

1. Безвредное желе, которое любые волосы окрасит в яркий, даже светящийся цвет и смоется за один раз

Краска в виде желе наносится на чистые сухие волосы и держится до первого смывания. От лимонно-желтого и насыщенно-красного до светящихся в темноте оттенков. И для светлых, и для темных волос.

Бонус: как сделать локоны в пластиковой бутылке?

У бутылки срезают вверх и сбоку делают отверстие для фена. Прядь волос закручивают в жгут и помещают внутрь бутылки. В отверстие бутылки вставляют включенный фен так, чтобы прядь волос крутилась в потоке воздуха. Через 15–20 секунд вы получаете волнистую прядь, как после укладки. Слегка расчешите руками и закрепите результат лаком для волос.