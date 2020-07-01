20 зданий с тайными деталями, о которых ни за что не догадаешься, даже если тысячу раз пройдешь мимо

Иногда здания — старые и новые, известные и не очень — таят в себе секреты. Мы можем каждый день ходить мимо и не знать об уникальных особенностях того или иного дома, а зря, ведь часто такие скрытые детали рассказывают самые интересные истории.

Мы в AdMe.ru любим городской туризм и всегда рады узнать неочевидные фишки урбанистической архитектуры, поэтому собрали здесь самые впечатляющие объекты.

21. Конная гвардия

Внимательные туристы могут заметить, что на башенных часах здания Конной гвардии в Лондоне, аккурат на отметке 2 часа, есть какое-то странное темное пятнышко — не то дефект камня, не то грибок. Черная метка на циферблате — это вовсе не плесень. Дело в том, что рядом с этим местом 30 января 1649 года в 2 часа дня был казнен король Англии Карл I.

20. Дом со сползающим фасадом

Тихая улица маленького британского городка Клифтонвилл ничем не выделялась до 2013 года, пока до нее не добрался художник и архитектор-концептуалист Алекс Чиннек. До того, как фасад «сполз» в палисадник, это здание простояло бесхозным целых 11 лет. Конечно же, в Клифтонвилле сразу появились туристы, но ненадолго — инсталляция просуществовала около года, затем здание снесли. Свою работу Чиннек назвал «От коленей моего носа до живота моих пальцев». В его творческом портфолио есть и другие реализованные проекты. Главная идея работ Алекса Чиннека — «взять что-то знакомое и сделать с ним нечто, что искажает наше восприятие окружающего мира».

19. Студенческое общежитие в Зволле

Издалека это здание можно принять за строительные бытовки на берегу реки, но на самом деле у дома нет фундамента — он плавает, то есть по сути это большая лодка, построенная из морских контейнеров. В каждом располагается удобная квартира со всем необходимым.

18. Марсельский блок

Многоквартирный дом в Марселе, спроектированный Ле Корбюзье и возведенный в 1952 году, должен был положить начало активному строительству подобных зданий по всей Франции. Человеку, который не интересуется архитектурой, может показаться, что это обычная жилая многоэтажка, но это не так. Ле Корбюзье придумал концепцию устройства жилых домов нового типа с идеальным, по его мнению, соотношением индивидуального и коллективного. Предполагалось, что жителю дома совсем не обязательно покидать здание, чтобы удовлетворить любую свою потребность, — все учреждения бытовых услуг, а также магазины и рестораны расположились внутри. Кроме того, в жилом доме есть 5 улиц для прогулок, а на крыше располагается беговая дорожка.

17. Центральный рынок в Риге

Центральный рынок в Риге до сих пор считается самым крупным крытым рынком в Северной Европе. Он занимает огромную площадь — 1,6 га — и состоит из 5 павильонов, которые как раз и вызывают интерес. Дело в том, что они были переоборудованы из ангаров для дирижаблей, которые принадлежали кайзеровской Железной дивизии.

16. Ведьмин дом

Это здание в Одессе называют еще домом-стеной, потому что под определенным углом может показаться, что оно состоит из одного лишь фасада. Но это не так. Подобные дома есть в Москве и некоторых других крупных городах. Скошенный угол делался для того, чтобы к дому можно было «присоединить» еще один, на перпендикулярной улице. Со временем эти присоединенные здания могли снести, перпендикулярную улицу застроить, а дом с острым углом оставался. На радость любителям оптических иллюзий.

15. Идеальный дворец

Сложно поверить, но это здание построил один человек — чудаковатый почтальон Фердинанд Шеваль, у которого не было ни образования архитектора, ни денег на стройматериалы. С 1879-го по 1912-й — целых 33 года — он собирал придорожные булыжники, когда доставлял почту по окрестностям. Еще 20 лет понадобилось ему на строительство причудливого сооружения, в котором нельзя выделить ни один архитектурный стиль. Тем не менее спустя многие годы у стиля Фердинанда нашлись последователи.

14. Узкий дом

Передний и боковой фасад этого дома в Сиэтле кажутся совершенно обычными. Сюрприз ожидает тех, кто увидит его заднюю часть, которая выходит во внутренний двор. Ее ширина составляет всего 120 см. Планировка дома имеет форму трапеции — если посмотреть на здание сверху, оно напоминает кусочек сыра. По легенде, это дом женщины, которой муж при разводе оставил неказистый участок земли. Однако она не растерялась и построила на нем дом. А благодаря мастерству дизайнеров по интерьеру он не кажется тесным, несмотря на свою особенность.

13. Мировой торговый центр в Бахрейне

Небоскреб, построенный в Бахрейне в 2008 году, получил награду за природосберегающий дизайн. В мосты, соединяющие башни-близнецы, вмонтированы ветрогенераторы. Здание в форме паруса спроектировано так, чтобы ветер проходил через турбины на максимальной скорости. Ветрогенераторы обеспечивают 10–15 % от общего энергопотребления башен за год.

12. Дом в Хиверхэме

В старых европейских домах иногда можно увидеть загадочные ниши, напоминающие не то камин, не то устье печи. Но они не имеют отношения к отоплению — это пчелиные ульи. Когда средневековой хозяйке нужен был мед, она прямо в кухне снимала заднюю крышку и получала доступ к сотам.

11. Жилой квартал Marzahn-Hesseldorf

В берлинском районе Marzahn небанально подошли к реставрации панельных многоэтажек, оставшихся со времен ГДР. Микрорайон унылых панелек превратили в фешенебельный квартал с помощью краски. Балконы, лепнина, мраморная отделка и прочие красивые детали — все это граффити. Кстати, самое масштабное в Европе. Благодаря этому спальный район стал привлекать туристов. А те, кто не знает секрета, издалека ни за что не поймут, что вся красота здесь нарисованная.

10. Дом полярников на Никитском бульваре

Если присмотреться, то можно легко заметить, что левая и правая части дома имеют разное количество этажей. Дело в том, что Дом полярников включает в себя здание более ранней постройки. По личному распоряжению Кагановича архитекторам пришлось включить в проект дом Мейснера — тот, что слева. Для этого полностью изменили его фасад и «начинку». Из «необычностей», которые можно найти внутри этого здания, — утопленные в пол ванны и сквозные оконца наружу, которые были нужны для кухонных ледников.

9. Самое маленькое здание Парижа

Здание шириной с двуспальный матрас когда-то было мастерской сапожника. Сейчас это жилое помещение с отдельным входом.

8. Дом-корабль на «Тульской»

Дом около станции метро «Тульская» строили для работников атомной промышленности, поэтому там применялись передовые по тем временам технологии: особая система вентиляции, толстые стекла для защиты от шума и стены с пустотами, которые лучше сохраняют тепло. Удивительно, но в квартирах дома-корабля нет прямых углов: все стены здесь возводились под углами 87° и 93° — для сейсмоустойчивости.

7. Агрикольская церковь

Агрикольская церковь (кирха) была построена в Хельсинки в 1935 году и имеет одну интересную особенность — 30-метровый шпиль, который при необходимости можно задвинуть внутрь. Во время войны здесь были часты авианалеты, и правительство не хотело, чтобы шпиль стал ориентиром для вражеских бомбардировщиков.

6. «Розовый дом»

Хотя Швейцария и не участвовала во Второй мировой войне, она сохраняла вооруженный нейтралитет, то есть в любой момент была готова к нападению. Было избрано военное правительство, построена «линия тоблеронов» — противотанковых бетонных блоков — и другие укрепления, в том числе и крепость «Розовый дом». С дороги она выглядит как обычный жилой дом, но если приглядеться, то можно увидеть, что окна в здании нарисованные. В 40-е годы в нем постоянно находился взвод солдат, готовых к атаке, и артиллерийские орудия. А толщина стен у такого домика аж 2,5 метра!

5. Церковь святого Николая в Уорте

В старых английских церквях с северной стороны иногда можно увидеть неприметную маленькую дверцу. Такие конструкции назывались «дверьми дьявола» и нужны были для того, чтобы у дьявола была возможность покинуть церковь после обряда крещения или экзорцизма.

4. Дом с улитками, которые его поедают

На территории бывшего машиностроительного завода есть такое удивительное здание, отреставрированное бывшими арендаторами — архитектурной фабрикой «32 декабря». С улицы его не рассмотреть, для этого нужно попасть на закрытую территорию. Улитки будто бы поедают штукатурку с фасада.

3. Тайбэй 101

Как известно, небоскребы из-за сильного ветра отклоняются от своей оси. Жильцы верхних этажей могут даже испытывать что-то вроде морской болезни. Чтобы минимизировать этот эффект и сделать здание более устойчивым, используют инерционный демпфер — огромный маятник, который подвешивают в специальной шахте ближе к вершине здания. Внутри тайваньского небоскреба Тайбэй 101 находится самый крупный демпфер в мире — гигантская сфера весом 660 тонн.

2. Дом Хундертвассера

По проекту Хундертвассера в Вене построили дом на 50 квартир. Границы квартир легко заметить на фасаде, потому что у каждой свой цвет. На крыше здания расположены золотой церковный купол и 19 садов, в которых растут деревья и кустарники. Хундертвассер спроектировал дом совершенно бесплатно, но обратился к городскому совету с просьбой, чтобы в этом месте никогда не построили ничего, что бы ему не понравилось.

1. Мадуванвела Валаува

В колониальные времена на Шри-Ланке британцы назначали региональных правителей из числа местной знати. Одним из таких правителей был Мадуванвела Маха Дисаве. Он искренне ненавидел колонизаторов, но открыто бунтовать против их власти не мог, поэтому продемонстрировал свое неуважение интересным способом. Маха Дисаве приказал сделать арку при входе на территорию своего имения такой низкой, что колонизаторы были вынуждены «кланяться», если хотели с ним увидеться. А в мозаику на полу Маха Дисаве нарочно добавил дорогие британцам символы — портрет королевы Виктории, знак фунта стерлингов, гербы и другие знаки отличия. Колониальные власти могли подумать, что так Маха Дисаве выражает свою лояльность, в то время как, напротив, его идея заключалась в том, чтобы жильцы, слуги и гости топтали мозаику ногами.