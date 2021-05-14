20+ слов и выражений, которые раздражают сильнее, чем скрежет засохшего фломастера о бумагу

Со временем любой язык, в том числе и русский, видоизменяется. Ведь язык как живой организм: в нем постоянно происходят какие-то процессы. Но это вовсе не означает, что он должен наполняться «мусором», словами-паразитами вместо литературных новых слов. Можно наивно предполагать, что с этим ничего нельзя поделать. Однако такое утверждение неверно. В силах каждого человека решать, какие слова и выражения будут наполнять его речь: засоряющие или обогащающие.

Мы в AdMe.ru проанализировали, какие слова больше всего нервируют вас, наших читателей. Правда, не удержались от соблазна и тоже добавили парочку выражений, которые раздражают нас даже больше, чем человек, рассказавший весь сюжет фильма.

Когда говорят «мастер ногтевого сервиса» вместо «маникюрша». Почему-то представляется громадный работяга

Жутко раздражает, когда говорят «Ты просто не дорос» в контексте книги, фильма, если он тебе не понравился

Выражение «вкусный текст» приводит меня в замешательство. Веет от него какой-то жуткой безвкусицей

Когда просят «рубль» взаймы, подразумевая тысячу рублей. И что я вижу — недоуменный взгляд? Что просил, то и дали. © Лиса Патрикеевна / AdMe

Из последнего: в чате родительском часто пишут «поговорить за праздник» вместо «поговорить про праздник / о празднике». Не раздражает, но интересно, откуда это пошло? Какая-то особенность какого-то языка? © Leoness / AdMe

В детстве бесило, когда бабушка говорила: «О-о-о, какой волос красивый». Да, блин, их же много, а не один волос. © Уник / AdMe

Добавлю только горячо ненавидимую мной «накрутку». Есть же «надбавка», «наценка». Откуда взялась эта базарно-убогая «накрутка»? И еще: как-то ехала в автобусе, впереди два парня довольно громко разговаривали, а один все время искажал названия остановок: «Спортос» (вместо «Спортивная»), «Лугос» (вместо «Луговая»), «Пушкинос» (вместо «Пушкинская») и т. п. © Баранка / AdMe

Если слышу «орать» в смысле «смеяться». Последней каплей стало, когда я услышала производное «орнул». Я бы лишала гражданства за такое

Когда говорят: «Кто здесь крайний?», обращаясь к людям в очереди. Сразу на ум приходит какой-то провинившийся школьник

А я не могу уже слышать «вау» (wow). Особенно в рекламе стирального порошка. Неужели в русском языке нет междометий, чтобы выразить свои чувства? © Надежда Трегубенко / Facebook

Меня раздражает слово «брак». Никак не пойму, как же могло понятие супружеского союза и нечто неправильное, испорченное, неудавшееся обозначаться одним словом? Притом что в других славянских языках это слово существует, но в других значениях. Например, в польском брак означает отсутствие чего-то. © Irena Łagowska Israyelyan / Facebook

Когда вместо «по умолчанию», говорят красивое A’priori, не имеющее к «умолчанию» никакого отношения. © Валерий Худынцев / Facebook

О, еще вспомнила: «развивашки», «адапташки» — это зло. Я терпеть не могу эти слова. И да, я сама мама 2-летнего мальчишки. © Ирина Калистратова / Facebook

Уши начинают болеть, когда слышу словосочетание «полное днище». Аж выворачивает все мое нутро

«Благодарочка» — это вообще железом по стеклу. А еще «спс» вместо «спасибо». © Марина Дудко / Facebook

Слышала не раз от людей слово «шабашка» (подработка) — человек смаковал слово несколько раз, а меня чуть не вырвало. И еще выражение «ну такое» (Какое такое? Слова, что ли, закончились в лексиконе?), «эпик фейл», «свайпать», «чилить» и т. д. Вызывают жалость к говорящему. © Татьяна Тринити / Facebook

Мужчина громко говорил по телефону в лифте, ну это полбеды. Но после фразы «Океюшки, бэйба» захотелось смеяться в голос. © Ник Юлия / Facebook