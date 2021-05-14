20+ слов и выражений, которые раздражают сильнее, чем скрежет засохшего фломастера о бумагу
Со временем любой язык, в том числе и русский, видоизменяется. Ведь язык как живой организм: в нем постоянно происходят какие-то процессы. Но это вовсе не означает, что он должен наполняться «мусором», словами-паразитами вместо литературных новых слов. Можно наивно предполагать, что с этим ничего нельзя поделать. Однако такое утверждение неверно. В силах каждого человека решать, какие слова и выражения будут наполнять его речь: засоряющие или обогащающие.
Мы в AdMe.ru проанализировали, какие слова больше всего нервируют вас, наших читателей. Правда, не удержались от соблазна и тоже добавили парочку выражений, которые раздражают нас даже больше, чем человек, рассказавший весь сюжет фильма.
Когда говорят «мастер ногтевого сервиса» вместо «маникюрша». Почему-то представляется громадный работяга
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«Зашло». Не хочется представлять куда. Отвратительное слово. © Eva Khodos / Facebook
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«Дратути» — просто ненавижу. Кто вообще додумался так изуродовать слово? © Наталья Шмелева / Facebook
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Раздражает, когда говорят «меня это улыбнуло». © Дарья Гудкова / Facebook
- Могу добавить «кушать», когда это не обращено к детям. Если в описании режима питания или диеты вижу «кушайте мелкими порциями» или «я похудел(а), кушая 3 раза день», закрываю статью и потом долго не могу избавиться от мурашек по позвоночнику. © Olga Novikova / AdMe
Жутко раздражает, когда говорят «Ты просто не дорос» в контексте книги, фильма, если он тебе не понравился
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Корежит от выражения «целовать в десны». Думала, оно какое-то местечковое, а оказывается, сплошь и рядом так говорят. Еще «скучаю за тобой» и «колготы». © Angel Kamilla / Facebook
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«Питается грудью» и «следить за собой» — так странно, если разобраться. © Zhanna Kuznetsova / AdMe
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Очень раздражают слова «канцеляризм» и «инфостиль», сразу вижу за ними пафосного человека. © Intageya / AdMe
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«Лук» не нравится, но в устной речи он встречается редко. Феминитивы. Я их не понимаю, это что, комплексы? Врачиня, депутатиня, человечица. Да, мне такое встречалось. До сих глаз дергается. © Ежик в океане / AdMe
Выражение «вкусный текст» приводит меня в замешательство. Веет от него какой-то жуткой безвкусицей
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Когда просят «рубль» взаймы, подразумевая тысячу рублей. И что я вижу — недоуменный взгляд? Что просил, то и дали. © Лиса Патрикеевна / AdMe
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Из последнего: в чате родительском часто пишут «поговорить за праздник» вместо «поговорить про праздник / о празднике». Не раздражает, но интересно, откуда это пошло? Какая-то особенность какого-то языка? © Leoness / AdMe
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В детстве бесило, когда бабушка говорила: «О-о-о, какой волос красивый». Да, блин, их же много, а не один волос. © Уник / AdMe
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Добавлю только горячо ненавидимую мной «накрутку». Есть же «надбавка», «наценка». Откуда взялась эта базарно-убогая «накрутка»? И еще: как-то ехала в автобусе, впереди два парня довольно громко разговаривали, а один все время искажал названия остановок: «Спортос» (вместо «Спортивная»), «Лугос» (вместо «Луговая»), «Пушкинос» (вместо «Пушкинская») и т. п. © Баранка / AdMe
Если слышу «орать» в смысле «смеяться». Последней каплей стало, когда я услышала производное «орнул». Я бы лишала гражданства за такое
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Бесит, когда слова употребляются в уменьшительно-ласкательном: рука — ручка, человек — человечек. © Феникс Ясновская / AdMe
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«На стиле», «на красоте» вместо «стильная», «красивая». Вообще не нахожу оправданий для такого сленга. © Мешок Добра / AdMe
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Не нравится, когда говорят «ставить прививку / укол». Прививки и уколы делают. © Люба Ковригина / Facebook
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Мне не нравится, что все участники передач теперь поголовно «герои». Такая подмена понятий. © Julia Shashurina / Facebook
Когда говорят: «Кто здесь крайний?», обращаясь к людям в очереди. Сразу на ум приходит какой-то провинившийся школьник
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А я не могу уже слышать «вау» (wow). Особенно в рекламе стирального порошка. Неужели в русском языке нет междометий, чтобы выразить свои чувства? © Надежда Трегубенко / Facebook
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Меня раздражает слово «брак». Никак не пойму, как же могло понятие супружеского союза и нечто неправильное, испорченное, неудавшееся обозначаться одним словом? Притом что в других славянских языках это слово существует, но в других значениях. Например, в польском брак означает отсутствие чего-то. © Irena Łagowska Israyelyan / Facebook
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Когда вместо «по умолчанию», говорят красивое A’priori, не имеющее к «умолчанию» никакого отношения. © Валерий Худынцев / Facebook
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О, еще вспомнила: «развивашки», «адапташки» — это зло. Я терпеть не могу эти слова. И да, я сама мама 2-летнего мальчишки. © Ирина Калистратова / Facebook
Уши начинают болеть, когда слышу словосочетание «полное днище». Аж выворачивает все мое нутро
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«Благодарочка» — это вообще железом по стеклу. А еще «спс» вместо «спасибо». © Марина Дудко / Facebook
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Слышала не раз от людей слово «шабашка» (подработка) — человек смаковал слово несколько раз, а меня чуть не вырвало. И еще выражение «ну такое» (Какое такое? Слова, что ли, закончились в лексиконе?), «эпик фейл», «свайпать», «чилить» и т. д. Вызывают жалость к говорящему. © Татьяна Тринити / Facebook
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Мужчина громко говорил по телефону в лифте, ну это полбеды. Но после фразы «Океюшки, бэйба» захотелось смеяться в голос. © Ник Юлия / Facebook
А после каких слов и выражений вам немедленно хочется заткнуть уши и выпить валерьяночки?