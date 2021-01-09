20+ популярных телеведущих, которые обманули время и с годами стали выглядеть только лучше

Сегодня мы смотрим телевизор все реже — его место занял интернет, а на смену любимым телеведущим пришли YouTube-блогеры. А ведь еще совсем недавно ведущие популярных шоу развлекали нас чуть ли не каждый день, и мы с нетерпением ждали выхода любимой передачи.