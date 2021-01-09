20+ популярных телеведущих, которые обманули время и с годами стали выглядеть только лучше
Сегодня мы смотрим телевизор все реже — его место занял интернет, а на смену любимым телеведущим пришли YouTube-блогеры. А ведь еще совсем недавно ведущие популярных шоу развлекали нас чуть ли не каждый день, и мы с нетерпением ждали выхода любимой передачи.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как изменились главные звезды телеэкранов за последние несколько лет, и мы поняли, что многие стали выглядеть даже лучше, чем раньше.
1. Екатерина Андреева (59 лет)
2. Леонид Парфенов (60 лет)
3. Ксения Собчак (39 лет)
4. Дмитрий Нагиев (53 года)
5. Тутта Ларсен (46 лет)
6. Дана Борисова (44 года)
7. Татьяна Веденеева (67 лет)
8. Николай Дроздов (83 года)
9. Елена Малышева (59 лет)
10. Яна Чурикова (42 года)
11. Мария Киселева (46 лет)
12. Оксана Пушкина (57 лет)
13. Андрей Малахов (48 лет)
14. Лариса Вербицкая (61 год)
15. Тина Канделаки (45 лет)
16. Аврора (47 лет)
17. Антон Комолов (44 года)
18. Ольга Шелест (43 года)
19. Елена Ханга (58 лет)
20. Владислав Лисовец (48 лет)
21. Роза Сябитова (58 лет)
22. Иван Ургант (42 года)
Фото на превью East News, GQ Russia / youtube