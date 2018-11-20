20 комиксов о тех, кому дорогу перебежала сразу тысяча черных котов

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Художник Алвин Хуано (Alvin Juano) рисует комиксы под общим названием The Square Comics, которые совсем не похожи на остальные в интернете. В них нет суперпрофессиональных иллюстраций, однако их смысл настолько понятен, а юмор тонок, что они притягивают внимание словно магнит. Просто невозможно оторваться, пока не долистаешь до последней истории в инстаграме или фейсбуке. Герои комиксов Алвина самые разные — от квадратных человечков, похожих на персонажей «Майнкрафта», до пустых коробок. Но у всех них есть одна общая черта — везунчиками их назвать сложно.