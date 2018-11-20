20 комиксов о тех, кому дорогу перебежала сразу тысяча черных котов
Художник Алвин Хуано (Alvin Juano) рисует комиксы под общим названием The Square Comics, которые совсем не похожи на остальные в интернете. В них нет суперпрофессиональных иллюстраций, однако их смысл настолько понятен, а юмор тонок, что они притягивают внимание словно магнит. Просто невозможно оторваться, пока не долистаешь до последней истории в инстаграме или фейсбуке. Герои комиксов Алвина самые разные — от квадратных человечков, похожих на персонажей «Майнкрафта», до пустых коробок. Но у всех них есть одна общая черта — везунчиками их назвать сложно.
AdMe.ru предлагает вам окунуться в мир персонажей Алвина Хуано и посмеяться, а возможно, и погрустить вместе с ними.
Коробка
Столпотворение
Листочек
Эффективность
Невероятный кактус
Никогда
Запах
Лапша
Я — настоящая заноза
Мотивация
Выдры
Что делать, когда тебе говорят комплимент
Дерево
Слушай свое сердце
Настоящий я
Жжж
Как начинается жизнь
Как возить кота в машине
Дитя
Собака
Фото на превью Alvin Juano / facebook