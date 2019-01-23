20+ фото, на которых все сложилось так, что лучше и не придумаешь

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Магия вне Хогвартса точно существует, а иначе как еще объяснить некоторые вещи, происходящие в нашей жизни? Взять хотя бы те случаи, когда вы просто потянулись за телефоном, чтобы сделать обычный кадр, а какое-то невероятное стечение обстоятельств позволило произвести на свет фото, аналогов которому в мире нет и быть не может. Волшебство, да и только.

AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 20+ фото, на которых все сошлось как нельзя лучше.

1. Плюс сто к брутальности

2. Свет мой, зеркальце! Скажи...

3. Идеальнее селфи с котом не придумаешь

4. Черепашки, постойте, не прыгайте

5. «К счастью, мой сын дорос до своей руки»

6. Плоские сельхозугодья с растаявшим снегом создают трехмерную иллюзию

7. Что ты такое?

8. Когда ты ненамеренно проткнул головой небо

9. Парень, твоя левая нога — огонь

10. Коргиголовый

11. Парящая марокканская мечеть

12. Это похоже на арт-инсталляцию

13. Каковы шансы, что все дело не в отражении, а в нестандартной расцветке автомобиля

14. Когда из крана бокалы вина лезут

15. Нет, это не два разных фото

16. Зеркало создает ощущение, словно санузел расположен в душевой кабине

17. Гигантский пес за секунду до начала трапезы

18. Две футболки, образующие один непрерывный узор

19. Такое ощущение, словно этот обедающий мужчина сидит в припаркованной рядом машине

20. Встала так, что лучше не придумаешь

21. Дайте вашему мозгу минуту-другую

Какой фотографии удалось запросто обмануть ваше зрение?