20+ фото, на которых все сложилось так, что лучше и не придумаешь
Магия вне Хогвартса точно существует, а иначе как еще объяснить некоторые вещи, происходящие в нашей жизни? Взять хотя бы те случаи, когда вы просто потянулись за телефоном, чтобы сделать обычный кадр, а какое-то невероятное стечение обстоятельств позволило произвести на свет фото, аналогов которому в мире нет и быть не может. Волшебство, да и только.
AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 20+ фото, на которых все сошлось как нельзя лучше.
1. Плюс сто к брутальности
2. Свет мой, зеркальце! Скажи...
3. Идеальнее селфи с котом не придумаешь
4. Черепашки, постойте, не прыгайте
5. «К счастью, мой сын дорос до своей руки»
6. Плоские сельхозугодья с растаявшим снегом создают трехмерную иллюзию
7. Что ты такое?
8. Когда ты ненамеренно проткнул головой небо
9. Парень, твоя левая нога — огонь
10. Коргиголовый
11. Парящая марокканская мечеть
12. Это похоже на арт-инсталляцию
13. Каковы шансы, что все дело не в отражении, а в нестандартной расцветке автомобиля
14. Когда из крана бокалы вина лезут
15. Нет, это не два разных фото
16. Зеркало создает ощущение, словно санузел расположен в душевой кабине
17. Гигантский пес за секунду до начала трапезы
18. Две футболки, образующие один непрерывный узор
19. Такое ощущение, словно этот обедающий мужчина сидит в припаркованной рядом машине
20. Встала так, что лучше не придумаешь
21. Дайте вашему мозгу минуту-другую
Какой фотографии удалось запросто обмануть ваше зрение?
Фото на превью sunnyCr / Reddit