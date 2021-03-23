20+ фактов о работе стюардесс частных самолетов, один полет на которых обойдется в круглую сумму
Многие из нас отлично представляют работу стюардесс на обычных регулярных рейсах. Они всегда готовы помочь с местом, багажом, напитками и едой, они проводят инструктаж и проверяют ремень безопасности у каждого пассажира. А что происходит в частных самолетах, где летит всего несколько человек? Какие обязанности у персонала, заботящегося о комфортном перелете людей, у которых могут быть совершенно безумные требования?
AdMe.ru почитал блоги работниц бизнес-авиации и теперь знает интересные нюансы этой отчасти загадочной профессии.
Обязанности стюардессы
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Бизнес-авиация служит для перевозки пассажира тогда, когда ему хочется, и туда, куда ему хочется. При этом пассажир платит за аренду самолета вне зависимости от количества людей в салоне.
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В линейной авиации — бортпроводники, в бизнес-авиации — стюардессы или флайт-менеджеры. Флайт-менеджеры отвечают за сервис и чистоту, занимаются организацией бортового питания, выступают в роли переводчика, а иногда и помощника. К тому же на бизнесджете обычно лишь одна стюардесса в отличие от самолета линейной авиации. Все эти факторы отражены в повышенной зарплате флайт-менеджеров.
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Еще до вылета, в тот момент, когда стюардесса узнает о предстоящем рейсе, она начинает заниматься поиском ресторана для заказа подходящего питания. В день вылета за 2 часа до предполагаемого рейса она должна быть в самолете — это норматив. На борту получает заказанное бортовое питание или размещает принесенное с собой из ресторана. Здесь самое важное — обеспечить надлежащее хранение продуктов до подачи пассажирам. Подготавливает кабину, при необходимости дополнительно заказывает кипяток или лед. Делает влажную уборку и санитарную обработку всех поверхностей. Затем занимается приготовлением приветственного стола, а также влажных горячих или прохладных полотенец.
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У стюардессы неограниченный функционал. Она готовит самолет к рейсу и делает уборку на борту после полета. Бронирует номера в гостиницах. Играет с детьми клиента, если он путешествует с семьей. Заказывает еду в мишленовских ресторанах. Сервирует стол. Собственник привык к оригинальной подаче блюд, поэтому на борту все должно быть как в лучших ресторанах. Чтобы обеспечить сервис, она ходит на мастер-классы шеф-поваров.
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Работа в бизнес-авиации вреднее, чем в гражданской. Есть рейсы, которые длятся 20 минут. Например, Екатеринбург — Челябинск. Чтобы все успеть, обслуживание борта начинается на взлете. Из-за этого идет большая нагрузка на ноги и позвоночник. Организм быстро изнашивается.
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Стюардесса бизнес-авиации — это прежде всего гостеприимная хозяйка, которая может укрыть человека пледом, безумно красиво украсить пирожное или как-то необычно подать салат.
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Количество стюардесс на борту зависит от числа пассажиров и размеров самолета. Восьми пассажирам достаточно одной бортпроводницы.
Минусы работы
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Бортпроводник в свою смену должен быть готов к вылету 24/7. Нет расписания рейсов. Некоторые стюардессы возят с собой в багажнике машины готовую униформу и резервный чемодан на случай незапланированного срочного вылета.
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Еще одним минусом является неофициальное трудоустройство. В большинстве случаев заключается офшорный договор, а это значит, что нет трудового стажа, пенсионных отчислений, больничных и декретных выплат.
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Работа связана с высокой нестабильностью, потому что никогда не знаешь, что будет завтра. Вдруг самолет продадут, штат сократят или оставят одну стюардессу на борту вместо двух.
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В бизнес-авиации нет декретного отпуска. Если стюардесса беременна, то с ней просто прерывают контракт. Но профессиональные качества и есть та великая сила, которая всегда может вернуть тебя обратно. Поэтому возвращения хорошей стюардессы будут ждать, и, как только будет готова, она снова поднимется к облакам и продолжит свою летную карьеру.
Плюсы работы
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У экипажа есть возможность не только лицезреть из иллюминатора красоту места назначения, но и прогуляться, посмотреть достопримечательности или оценить пляжи лучших курортов мира. Одна из стюардесс говорит: «Что отдых, что работа — одно и то же».
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Работая в бизнес-авиации, стюардессы учатся разбираться в высокой кухне, кофе, фарфоре и флористике.
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Экипажу бизнес-авиации предоставляют номера в отелях с как минимум четырьмя звездами. И один номер на одного человека. Оплачивают такси или дают машину. Также некоторые компании оплачивают униформу, чемоданы, сотовую связь.
Внешний вид
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Стюардессам нельзя менять цвет волос на экстраординарный.
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Есть вакансии, где четко указан рост стюардессы: не более 160–165 см, потому что бизнесджет маленький и высокая девушка элементарно не сможет поднять голову. Но в большинстве случаев высота салона достаточна для комфортного передвижения высоких людей. Поэтому девушке ростом 174 см можно спокойно работать на каблуках 5–7 см.
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В самолете все очень компактно, поэтому чем стюардесса стройнее, поворотливее, тем лучше. Даже с параметрами 83—60—92 бывает так, что не хватает места. Поэтому оптимальный вариант — размер 40–44, не больше.⠀
Питание
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Индивидуальная подача на частных самолетах в приоритете. Пока пассажиры определяются с предпочтениями, стюардесса как можно быстрее выставляет на стол хлебную корзину, масло и прочие подготовленные заранее закуски, предлагает воду.
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Порядок обслуживания гостей: главный пассажир, дети, женщины (начиная с самой взрослой), мужчины (начиная с самого взрослого). Сначала подают холодные закуски, затем супы, горячие закуски, основные блюда. Порядок подачи вторых блюд: рыбные, затем мясные и блюда из птицы, потом овощные, яичные, молочные. Горячие блюда желательно подавать на разогретых тарелках, икру — в икорнице, в которой размещены стеклянная розетка и лед.
Зарплата и чаевые
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Зарплата в бизнес-авиации выше, чем в гражданской. Максимум можно заработать € 4,5 тыс. в месяц. Одна из стюардесс получает 2 тыс. Для сравнения: в гражданской авиации опытные бортпроводницы зарабатывают от € 600 до 1 000.
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Чаевые на борту — дело тонкое. Они могут быть как большими, так и маленькими. Здесь все так же, как в ресторане: в знак благодарности пассажиры могут оставить деньги, а иногда просто что-то в качестве подарка.
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Согласно этике и культуре профессии, работа на борту всегда командная, и каждый выполняет свою важную роль. И чаевые — это благодарность не только бортпроводнику за сервис, но и пилотам за приятный полет и мягкую посадку. Поэтому чаевые принято делить между всеми членами экипажа.
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Чаевые — это прерогатива чартерных рейсов, где самолет каждый раз арендуют новые пассажиры. Стюардессам на таких бортах дают на чай от € 100 до 500, бывает и больше.
Пассажиры
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Вот о каком случае рассказала одна из стюардесс: «Самую странную просьбу я выполняла, когда бизнесмен захотел, чтобы салфетки были того же цвета, что и его галстук. Слова „нет“ не существует. Найти салфетки не удалось, настроение клиента было испорчено. Чтобы исправить ситуацию, я задействовала все свое обаяние и даже получила чаевые».
Что вам показалось самым интересным в работе на частном самолете?