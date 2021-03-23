20+ фактов о работе стюардесс частных самолетов, один полет на которых обойдется в круглую сумму

Бизнес-авиация служит для перевозки пассажира тогда, когда ему хочется, и туда, куда ему хочется. При этом пассажир платит за аренду самолета вне зависимости от количества людей в салоне.

В линейной авиации — бортпроводники, в бизнес-авиации — стюардессы или флайт-менеджеры. Флайт-менеджеры отвечают за сервис и чистоту, занимаются организацией бортового питания, выступают в роли переводчика, а иногда и помощника. К тому же на бизнесджете обычно лишь одна стюардесса в отличие от самолета линейной авиации. Все эти факторы отражены в повышенной зарплате флайт-менеджеров.