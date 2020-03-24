20+ деталей интерьера, по которым можно узнать, что за люди хозяева квартиры
Психотерапевт Лиза Пеппер-Саткин считает, что наш дом — это метафора нас самих. Состояние жилища отражает наш внутренний мир. Если у человека в квартире хаос, возможно, он и сам запутался в жизни. Но не все так просто: например, в ходе опроса выяснилось, что самые организованные и довольные жизнью люди устраивают беспорядок в ящиках с носками.
Мы в AdMe.ru обратились к разнообразным теориям и исследованиям, чтобы разобраться, какие секреты может «разболтать» наша жилплощадь случайному визитеру.
Прихожая
- Психологи считают, что даже по цвету входной двери можно многое сказать о хозяине. Яркие цвета предпочитают неординарные творческие личности, которые не прочь оказаться в центре внимания. Деревянные двери натуральных оттенков выбирают люди, для которых важны семья и традиционные ценности, а черный цвет — консерваторы.
- Чем больше на двери замков и чем они сложнее, тем скрытнее хозяин и тем сильнее он опасается за свою безопасность.
- Обратите внимание на обустройство пространства около двери. Если там имеются крючки, на которые можно повесить сумки и ключи, то хозяин этой квартиры — рационализатор, который ценит логику превыше всего и вряд ли принимает спонтанные решения.
- Удобная кушетка, чтобы разуваться сидя, доска объявлений, столик, клейкая бумага, коробочка для мелочи, стойка для зонтов — все это говорит о том, что хозяин квартиры — организованный человек, ценящий комфорт и порядок.
- Многое о хозяевах квартиры расскажет обувная полка. Посмотрите, какая пара используется чаще прочих, и вы поймете, любит человек уединенные прогулки по лесу или тусовки в ночных клубах. Обратите внимание, в каком состоянии его обувь: она составлена на полку или хаотично разбросана по всей прихожей?
- Если в квартире есть собака или кошка и ее место находится в коридоре, то это может многое рассказать о хозяине. Как известно, прихожая — это худшее место для собаки. Если место питомца расположено у входной двери, то, вероятно, в данной квартире его не воспринимают как члена семьи. Вполне возможно, что животное хозяевам надоело или они ожидают от него лишь выполнения каких-либо функций (к примеру, охраны жилища).
- Громоздкие шкафы в прихожей свидетельствуют о том, что хозяин квартиры склонен к накопительству. Если, заглянув в шкаф, вы заметите множество разнообразных ненужных вещей, от теннисных ракеток и велосипедного шлема до старых удочек и лыжных ботинок, то, вероятно, вы имеете дело с мечтателем, несколько оторванным от реальности.
Кухня
- Вид холодильника может многое рассказать о хозяевах: как они выглядят, есть ли у них дети, по какому расписанию живет семья, в каких местах заказывает еду, как часто путешествует и где бывает. Ведь именно его украшают магнитами, фотографиями и детскими рисунками, оставляют на нем записки членам семьи.
- Чистые дверцы без магнитиков и стикеров бывают у контрол-фриков, которые всегда следуют устоявшемуся расписанию и не любят неожиданностей.
- Следует также различать безобидное коллекционирование магнитиков и патологическое накопительство. В первом случае холодильник не выглядит захламленным, магниты смотрятся симпатично и часто собираются по определенному принципу: к примеру, только изображения еды или только фото достопримечательностей.
- Когда на холодильник вешают все подряд, да побольше, это может быть тревожным знаком. Человек, который из каждой поездки привозит десятки подобных сувениров, а также не выбрасывает старые рекламные магниты и неактуальные стикеры, возможно, страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Или его просто недолюбили в детстве. Коллекционирование помогает ему почувствовать себя в безопасности, а также привлечь к себе внимание.
- Переполненный холодильник означает, что у его хозяина много друзей, он любит развлекаться и обожает принимать гостей. Но еще он склонен к чрезмерному потреблению и легко меняет свою точку зрения под давлением авторитетов.
- По тому, чем именно заполнен холодильник, можно понять, следит ли человек за своим питанием, заботится ли об экологии, любит ли готовить или предпочитает заказывать еду.
- Ах, если бы можно было узнать, какой кофе прячется в кухонном шкафчике вашего нового сотрудника! Клинические психологи, которые опросили более 1 000 любителей этого напитка, пришли к выводу, что растворимый кофе чаще пьют прокрастинаторы.
Гостиная
- Доктор психологии Сэмюэль Гослинг считает, что обширная домашняя библиотека свидетельствует о том, что хозяева — открытые люди, которые любят новизну во всем.
- Экстраверты предпочитают открытые пространства, поэтому гостиная у них часто не имеет стен и объединена с кухней и прихожей.
- Если гостиная украшена дорогими безделушками вроде декоративных свечей, китайского фарфора и настоящих африканских масок, хозяева, по-видимому, очень амбициозны. Психолог-бихевиорист Донна Доусон считает, что такие люди склонны проявлять высокую креативность, когда находятся под давлением.
- Девственно чистые стены бывают в домах людей или ленивых, или начисто лишенных каких-либо привязанностей и хобби. Фотографии близких на стены вешают сентиментальные и часто одинокие люди, а вот изображениями себя любимых свое жилище чаще украшают миллениалы.
- Рассказать о характере хозяев может даже узор на диванных подушках. Уверенные в себе люди, которые не зависят от чужого мнения, выбирают широкие полосы; подушки в горошек предпочитают весельчаки; животные принты — креативные натуры, а геометрический орнамент — педанты.
- Если вы заметили множество ухоженных растений в гостиной, то знайте: с вероятностью 80 % здесь живет счастливый человек. Только тем, кто доволен своей жизнью, выращивание декоративных растений доставляет удовольствие. Впрочем, обратная зависимость тоже есть: 90 % опрошенных британцев признались, что во время садоводческих занятий их настроение улучшается.
- Многое о хозяевах поведают и окна. Большие окна без штор любят открытые люди, которым нечего скрывать от окружающих. Шторы ярких расцветок выбирают добродушные весельчаки. Рулонные жалюзи вместо штор указывают на практичность жильцов: функциональность и удобство использования им намного важнее эстетики. А вот если окна давно не мыли, это может быть поводом для беспокойства: возможно, хозяин находится в глубокой депрессии.
Спальня
- Кровать, которую ежедневно тщательно заправляют, характеризует обязательного человека. Исследование показало, что такие люди с большей вероятностью получают удовольствие от своей работы, а также регулярно посещают спортзал.
- Если человек систематически оставляет свою кровать со скомканным одеялом, это значит, что новый рабочий день его не радует. Мыслями он все еще в постели, поэтому подсознание подсказывает, что застилать ее необязательно.
- Эмоционально стабильные люди предпочитают светлую и просторную спальню. Пространство в стиле «1001 ночи» с наглухо зашторенными окнами говорит о том, что хозяину важно бывать одному, отдыхать от людей. А беспорядок в спальне выдаст экстраверта.
- Постельное белье светлых оттенков выбирают сдержанные люди. Также, согласно результатам исследования, цвет простыней может рассказать, как часто у хозяев бывают интимные отношения: самые страстные любовники покупают белье пурпурных оттенков.
- Доктор Фишер и ее коллеги, изучая, как люди хранят свою одежду, отследили странную закономерность: беспорядок в ящике с носками свидетельствует вовсе не о том, что человек неряха. Наоборот, люди, которые не уделяют должного внимания порядку в бельевом отсеке, в остальных областях жизни очень организованны, они следуют правилам и не пренебрегают деталями.
- В некоторых современных квартирах можно увидеть открытые модули для хранения одежды или просто напольные вешалки. Хозяева таких квартир — большие модники и модницы, которые относятся к одежде как к искусству: его нужно не прятать, а выставлять на всеобщее обозрение.
Детская
- Леттеринг, дизайнерская мебель и декор — это, конечно, прекрасно. Детская комната может выглядеть стильно и опрятно, но если в ней никак не отражена индивидуальность юного хозяина — дело плохо. Родители, запрещающие ребенку портить стены кнопками, которыми он хочет прикрепить свои рисунки или постеры с супергероями, любят пускать пыль в глаза и вряд ли считаются с чужим мнением.
Рабочее место
- В исследовании, опубликованном в журнале Science, утверждается, что чем энергичнее и напористее человек, тем жестче его рабочее кресло. Психологи провели зависимость между способностью заключать выгодные сделки и жесткостью сиденья. Впрочем, и обратное тоже верно: жесткий стул провоцирует людей вести себя суровее. Так что если хотите, чтобы близкий человек вам уступил, выбирайте правильное место для разговора: например, на мягком диване в гостиной.
- Чистая поверхность рабочего стола, по мнению психолога Лили Бернхаймер, свидетельствует о том, что его хозяин — ответственный и исполнительный работник, главный козырь которого — стабильность.
- Человека, у которого на столе можно наблюдать то, что принято называть творческим беспорядком, не волнуют общепринятые нормы и конформистские представления об устройстве мира. Внутреннее содержание для него всегда намного важнее внешнего.
Ванная
- Если, будучи в гостях, вы зашли в ванную вымыть руки и увидели в ней специальную подушечку для шеи, водонепроницаемое радио, свечки и другие предметы, которые делают лежание в ванне еще более приятным занятием, понаблюдайте за своим другом: возможно, ему одиноко. Психологи из Йельского университета считают, что люди, которым не хватает душевного тепла, подсознательно ищут ему замену в горячей ванне, проводя там гораздо больше времени, чем нужно здоровому человеку.
- В исследовании, опубликованном в The Journal of Political Psychology, говорится, что чем больше у человека в квартире разнообразных чистящих средств, тем вероятнее, что он придерживается консервативных взглядов.
Порядок / беспорядок
- Умеренный уровень беспорядка в квартире — совершенно нормальное явление. Грязные носки или пыль под кроватью, отсутствие аккуратных стопочек в шкафу или несколько немытых тарелок на кухне говорят о том, что человек не зациклен исключительно на поддержании чистоты. Значит, у него есть и другие интересы и он умеет расставлять приоритеты.
- В одержимости чистотой в целом нет ничего плохого, если она не превращается в террор гостей и домочадцев. Просто для некоторых людей важнее всего в жизни эстетика и организованность. Однако обратите внимание на детали: если вы видите, что фотографии на полках повернуты под одинаковым углом друг к другу, книги расставлены по цвету, а тапочки стоят строго перпендикулярно кровати, возможно, вы оказались в гостях у зануды-перфекциониста.
- Хуже всего, когда человек только создает видимость порядка, скидывая все вещи в одну комнату, заметая пыль под кровать, годами не разбирая шкафы. Психологи считают, что такое поведение свойственно людям с разнообразными тревожными расстройствами.
Как вы считаете, применима ли к вам данная типология? Или, может быть, вы нашли какие-то несоответствия? Нам очень интересно узнать какие.