20+ деталей интерьера, по которым можно узнать, что за люди хозяева квартиры

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Психотерапевт Лиза Пеппер-Саткин считает, что наш дом — это метафора нас самих. Состояние жилища отражает наш внутренний мир. Если у человека в квартире хаос, возможно, он и сам запутался в жизни. Но не все так просто: например, в ходе опроса выяснилось, что самые организованные и довольные жизнью люди устраивают беспорядок в ящиках с носками.