20+ бунтарок, которые бросили вызов обществу и изменили историю

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Удивительно, с какой скоростью меняется наш мир: всего несколько десятилетий назад для того, чтобы шокировать окружающих, достаточно было выйти из дома в юбке на 13 см выше колена или сделать татуировку, а за фото в купальнике и вовсе можно было угодить в тюрьму. Но были женщины, которые не побоялись нарушить правила и бросили вызов обществу.

Мы в AdMe.ru восхищаемся отвагой, мастерством и мятежным духом прекрасных дам, без которых наша жизнь была бы совершенно другой.

1. Благодаря супермодели Джин Шримптон в моду вошли мини-юбки (1967)

Джин вызывала бурную реакцию общественности своим внешним видом: платьем мини и мужскими часами на руке.

2. Мод Вагнер — артистка цирка и первая известная женщина-татуировщик (1907)

3. Кэтрин Хепберн предпочитала мужские костюмы, что в эпоху гламура считалось неслыханным

4. Аннет Келлерман — профессиональная пловчиха, способствовавшая тому, чтобы женщинам разрешили носить цельные купальные костюмы

Из-за этого фото Аннет была арестована за непристойное поведение (1907).

5. А вот Брижит Бардо во время Каннского фестиваля 1953 года ввела моду на бикини, продемонстрировав откровенный купальник и смутив всех присутствующих

6. Малала Юсуфзай — пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всем мире

Малала чудом выжила после покушения и в 17 лет стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии за всю историю награды.

7. Айседора Дункан (справа) подарила миру современный танец

8. До эпохи Наоми Кэмпбелл и Тайры Бэнкс была Дониель Луна, которая известна как первая черная супермодель

Также Дониель стала первой афроамериканской моделью, появившейся на обложке британского Vogue.

9. Рита Морено — первая и единственная латиноамериканка, получившая заветный ЭГОТ (премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»)

10. Маргарет Бурк-Уайт — первая женщина — военный журналист

С мая по сентябрь 1941 года Маргарет находилась в СССР и стала единственным иностранным фотографом, который находился в Москве во время нападения Германии.

11. Легендарные советские летчицы, более известные как «ночные ведьмы»

Девушки были настолько неуловимыми, что за устранение каждой «ведьмы» была обещана высшая немецкая военная награда — Железный крест.

12. Александра Коллонтай — первая женщина-министр в истории, которая боролась с неграмотностью среди женского населения и выступала за равноправие

13. Фрэнсис Марион — самый высокооплачиваемый сценарист Голливуда

Фрэнсис написала 300 сценариев за свою карьеру и проводила «кошачьи вечеринки» — встречи для женщин шоу-бизнеса, где они могли посплетничать и поддержать друг друга.

14. Айн Рэнд — русско-американская писательница, известна бестселлерами «Источник» и «Атлант расправил плечи»

Айн также разработала философскую систему, которую она назвала объективизмом.

15. Ирена Сендлер — активистка движения Сопротивления, спасшая 2 500 детей из Варшавского гетто

По анонимному доносу в 1943 году Ирену приговорили к казни, однако она была спасена и продолжила помогать еврейским детям.

16. Гертруда Эдерле — американская пловчиха, установившая пять мировых рекордов, и первая женщина, которая переплыла Ла-Манш

17. Грета Тунберг — шведская школьница, которая начала протестовать, призывая взрослых начать борьбу с изменением климата

Действия Греты нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат».

Есть еще много великих женщин, о которых должен знать весь мир. Кем бы вы дополнили этот список?