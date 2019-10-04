20+ бунтарок, которые бросили вызов обществу и изменили историю
Удивительно, с какой скоростью меняется наш мир: всего несколько десятилетий назад для того, чтобы шокировать окружающих, достаточно было выйти из дома в юбке на 13 см выше колена или сделать татуировку, а за фото в купальнике и вовсе можно было угодить в тюрьму. Но были женщины, которые не побоялись нарушить правила и бросили вызов обществу.
Мы в AdMe.ru восхищаемся отвагой, мастерством и мятежным духом прекрасных дам, без которых наша жизнь была бы совершенно другой.
1. Благодаря супермодели Джин Шримптон в моду вошли мини-юбки (1967)
Джин вызывала бурную реакцию общественности своим внешним видом: платьем мини и мужскими часами на руке.
2. Мод Вагнер — артистка цирка и первая известная женщина-татуировщик (1907)
3. Кэтрин Хепберн предпочитала мужские костюмы, что в эпоху гламура считалось неслыханным
4. Аннет Келлерман — профессиональная пловчиха, способствовавшая тому, чтобы женщинам разрешили носить цельные купальные костюмы
Из-за этого фото Аннет была арестована за непристойное поведение (1907).
5. А вот Брижит Бардо во время Каннского фестиваля 1953 года ввела моду на бикини, продемонстрировав откровенный купальник и смутив всех присутствующих
6. Малала Юсуфзай — пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всем мире
Малала чудом выжила после покушения и в 17 лет стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии за всю историю награды.
7. Айседора Дункан (справа) подарила миру современный танец
8. До эпохи Наоми Кэмпбелл и Тайры Бэнкс была Дониель Луна, которая известна как первая черная супермодель
Также Дониель стала первой афроамериканской моделью, появившейся на обложке британского Vogue.
9. Рита Морено — первая и единственная латиноамериканка, получившая заветный ЭГОТ (премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»)
10. Маргарет Бурк-Уайт — первая женщина — военный журналист
С мая по сентябрь 1941 года Маргарет находилась в СССР и стала единственным иностранным фотографом, который находился в Москве во время нападения Германии.
11. Легендарные советские летчицы, более известные как «ночные ведьмы»
Девушки были настолько неуловимыми, что за устранение каждой «ведьмы» была обещана высшая немецкая военная награда — Железный крест.
12. Александра Коллонтай — первая женщина-министр в истории, которая боролась с неграмотностью среди женского населения и выступала за равноправие
13. Фрэнсис Марион — самый высокооплачиваемый сценарист Голливуда
Фрэнсис написала 300 сценариев за свою карьеру и проводила «кошачьи вечеринки» — встречи для женщин шоу-бизнеса, где они могли посплетничать и поддержать друг друга.
14. Айн Рэнд — русско-американская писательница, известна бестселлерами «Источник» и «Атлант расправил плечи»
Айн также разработала философскую систему, которую она назвала объективизмом.
15. Ирена Сендлер — активистка движения Сопротивления, спасшая 2 500 детей из Варшавского гетто
По анонимному доносу в 1943 году Ирену приговорили к казни, однако она была спасена и продолжила помогать еврейским детям.
16. Гертруда Эдерле — американская пловчиха, установившая пять мировых рекордов, и первая женщина, которая переплыла Ла-Манш
17. Грета Тунберг — шведская школьница, которая начала протестовать, призывая взрослых начать борьбу с изменением климата
Действия Греты нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат».
Есть еще много великих женщин, о которых должен знать весь мир. Кем бы вы дополнили этот список?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News