24 блюда литовской кухни, которые заставляют иностранцев разинуть рот (А после положить туда кусочек)

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Что первым приходит на ум, когда мы слышим о литовской кухне? В лучшем случае цеппелины, холодный борщ и пиво, в худшем — ничего. Однако литовские блюда вполне могут посоперничать по оригинальности с азиатскими. Где еще вы попробуете, к примеру, воронятину или ветвистый торт — шакотис? Об этих и других блюдах в своем твиттере рассказывает Антон Пустовалов — диджей, путешественник и автогонщик, живущий в Литве. Кстати, картофель там любят чуть ли не больше, чем в Беларуси.