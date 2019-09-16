24 блюда литовской кухни, которые заставляют иностранцев разинуть рот (А после положить туда кусочек)
Что первым приходит на ум, когда мы слышим о литовской кухне? В лучшем случае цеппелины, холодный борщ и пиво, в худшем — ничего. Однако литовские блюда вполне могут посоперничать по оригинальности с азиатскими. Где еще вы попробуете, к примеру, воронятину или ветвистый торт — шакотис? Об этих и других блюдах в своем твиттере рассказывает Антон Пустовалов — диджей, путешественник и автогонщик, живущий в Литве. Кстати, картофель там любят чуть ли не больше, чем в Беларуси.
AdMe.ru перечитал твиттер Антона от корки до корки и нашел самые крутые блюда литовской кухни, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни.
- Бигос ошибочно считают польским, однако придумал блюдо князь Ягайло. Это была его любимая охотничья еда. В настоящем бигосе несколько видов мяса, грибы, можжевельник, немного вина, свежая и квашеная капуста. Готовить сие блюдо дня 2 точно, но оно того стоит!
- Супом в хлебе сегодня мало кого удивишь, но все же. Самый вкусный — это грибной суп, причем готовится он только из лесных грибов и в литовском хлебе.
- Каштинис — это такая сметана, которую нагрели, а потом остудили. По консистенции она похожа на творог. Ее можно намазывать на хлеб или есть с картошкой. Часто каштинис используют вместо сливочного масла. У нее много видов, в зависимости от того, что туда добавили — тмин или зелень.
- Нельзя не упомянуть шалтибарщай. Многие путают его с холодником, но для правильного холодного борща свекла маринуется, после чего все это заливается йогуртом или легким кефиром. Сверху крошится вареное яйцо, а подавать принято с горячим картофелем на закуску.
- Главное блюдо рождественского стола — кугелис, запеканка из картофеля с мясом и салом. У меня дома принято картошку, натертую на терке, смешивать с молоком и яйцом, из-за чего она становится более плотной. Подается под брусничным соусом, со сметаной и шкварками.
- Еще одно блюдо на Рождество — шупинис. Представляет собой жаркое из гороха, картошки и свинины. Безумно вкусно и жирно одновременно. Самое интересное: его можно купить в готовом виде в магазине (но будет, естественно, не так вкусно).
- Цеппелин — это подобие картофельной зразы из мятого сырого и вареного картофеля с мясной (теперь уже и не только мясной) начинкой. Подается под сметаной со шкварками.
- Виртиняй и колдунай — это вареники и пельмени. В общем, ничего необычного, разве что колдунаи часто варят в бульоне из овощей и грибов, что придает им очень крутой вкус. А еще они размером с половину ладони. Конечно же, подается все со шкварками.
- Жемайчу — нереально вкусная вещь. Это картофельные блины с мясной начинкой, но... тесто делается из картошки в мундире, поэтому у них достаточно оригинальный вкус. К ним подаются, как можно догадаться, сметана и шкварки.
- Теперь об экзотике: жареная воронятина. Для блюда подходит только мясо молодых ворон. Рецепт пришел от куршей (да-да, с Куршской косы). Был голодный год, и люди стали ловить ворон на рыбью требуху и засаливать их в бочках. После этого мясо птицы отваривается и обжаривается с можжевельником.
- Кибинай — пирожки с рубленым мясом. Завезли их к нам крымские караимы (ну и татары заодно), которых во время своих походов забрал из Крыма Витовт. В итоге кибинай стал любимым лакомством, которое лучше всего делают в Тракае.
- Ведерай — это колбаса, которая готовится тоже из мятого картофеля. Он наминается или трется на терке (с нее убирают сок), затем помещается в свиную кишку, и все это запекается в духовке. Подается, как и цеппелины, со сметаной и шкварками. Адски вкусная вещь.
- Верещчакай — это такие колбаски (что-то вроде чевапов), отваренные в свекольном соусе. Можно есть как самостоятельное блюдо, а можно с гречневыми блинами.
- У блюда скрыляй интересная история. Была у нас королева Боня из Италии, и привезла она лазанью. Лазанья не прижилась, зато литовцы стали делать такие же кусочки теста с салом. Тесто отваривается, потом подается с маслом или сметаной. Вот такая закуска.
- Еще один жирный убийца — горох со шкварками. Идеальная закуска к пиву, но, кроме того, частенько гостит на рождественском столе.
- Скиландис — главный ответ на вопрос, почему нам не нужен хамон. Это свинина, провернутая через мясорубку вместе с салом, в нее добавляют чеснок, перец и кориандр. Дальше мясо помещается в свиной желудок и вялится в таком виде 10 дней. В некоторых районах скиландис еще и слегка коптят.
- Литовский сыр многогранен и безумно вкусен: джюгас, например, отличает от итальянского пармезана только то, что он изготовлен из пастеризованного молока. При этом оба являются национальными продуктами, зарегистрированными в ЮНЕСКО.
- Литовские ежики (не путать с мясными!) делаются из творога. Это что-то среднее между клецками и варениками. После того как их отварили, они становятся похожи на ежиков, отсюда и название.
- Литовский хлеб. Его изготовление имеет очень давние традиции. В основном у нас хлеб темный, с добавлением карамели, тмина, кориандра. Его главные плюсы: он не черствеет (вот без шуток, друзья хранят месяцами) и безумно ароматный.
- Шакотис. Считается, что этот торт появился в годы правления королевы Барбары. По легенде, молодой придворный повар случайно пролил тесто на вертел, вот и получился ветвистый торт. Сегодня его можно купить в любом магазине, а еще здорово дарить на свадьбу: внутрь можно спрятать бутылку.
- Яблочный сыр готовят так: яблоки мелко нарезают, заливают водой, добавляют сахар и все вместе долго кипятят. Можно добавить ягоды, кориандр, корицу, чтобы изменить вкус. Затем отвар смешивается с сырной закваской и вызревает около 2 месяцев.
- Пива в Литве варят много (пьют не меньше) и умеют это делать. Лидеры, конечно же, Volfas Engelman и Švyturys. Мой фаворит — Kanapinis, но его и в Литве встретишь не везде. И да, литовское пиво — одно из лучших в Европе.
- Из крепкого алкоголя весьма популярна настойка «Три девятки», или Trejos devynerios. Сейчас у нее много вкусов, но классическая — зеленая. На обороте бутылки написан способ употребления, а то некоторые по незнанию норовят пить чистой...
- Главный напиток на Рождество — желудевый кофе. Покупать его не рекомендую, но попробовать можно. Пить нужно исключительно горячим, иначе он становится мерзким. Можно отведать, например, в ресторане Forto Dvaras на улице Пилес, что ведет к горе Гедимине.
- Наверное, вы подумали: «А где же рыба?» Вот рыбы у нас в кухне почти нет. Есть, конечно, копченый угорь, немного селедки, миноги, форель, корюшка, в честь которой проводят фестиваль в феврале, но рыбы в Литве мало. А шпроты и вовсе экзотика, наш бог — картошка.
А вы пробовали блюда литовской кухни? Какое из них вам больше всего понравилось и почему?
Фото на превью djxtrees / Twitter