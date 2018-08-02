20 безумных идей для макияжа, которые вы вряд ли рискнете повторить

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В инстаграме под хештегом #avantgardemakeup десятки тысяч пользователей делятся своими мейкап-экспериментами. Фото с дерзким, необычным и часто безумным макияжем публикуют как обычные женщины, так и профессиональные визажисты. Работы последних можно смело считать настоящим искусством.

AdMe.ru собрал для вас примеры именно такого оригинального макияжа. Конечно, эти образы не подойдут на каждый день, но самым бесстрашным девушкам мы советуем сохранить 20 идей для вечеринок и фотосессий.

Радужное настроение

Макияж для подружки рок-звезды

Геометрические фантазии

В золоте

Холст художника

Вдохновляясь природой

Когда в глазах целая история

В главной роли — цвет

Кружево

Блестки для тех, кто привык блистать

Бонус: если макияж не получается таким ярким, как вы задумали, всегда выручит фотошоп