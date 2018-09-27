19 любопытных фактов обо всем на свете, которые расширят ваш кругозор
Сколько бы вы энциклопедий и научной литературы ни прочитали, всегда найдется что-то интересное, о чем вы могли не знать. Например, сколько транзисторов произведено на каждого жителя планеты или до какой скорости ученым удалось замедлить свет.
AdMe.ru обнаружил 19 фактов, узнав которые вы поймете, что наш мир еще полон занимательных вещей.
- Китай - самая нерелигиозная страна на земле. Опрос американского Института общественного мнения Gallup, проведенный в 2015 году, показал, что 90 % ее жителей являются либо убежденными атеистами, либо не являются религиозными.
- В 2017 году в американском городе Санта-Клара произошел забавный случай: воры украли GPS-трекеры у компании Roambee Corporation. Естественно, этой крупной IT-компании не составило никакого труда отследить местонахождение их уcтройств и сообщить об этом в полицию. Спустя всего несколько часов злоумышленники были пойманы.
- Согласно некоторым данным, малярия за все время существования человечества унесла жизни примерно 50 млрд человек. Это при том, что, как подсчитали демографы, за все время существования нашей планеты было рождено около 100 млрд человек.
- В 1896 году психолог из США Джордж Стрэттон создал инвертоскоп — очки, которые переворачивали картинку до поступления света в глаз. В первое время Стрэттон был сильно дезориентирован, но уже спустя 3 дня у него образовались новые зрительно-моторные ассоциации. И с каждым днем он все меньше осознавал, что мир перевернут. Когда же ученый снял очки, его восприятие мира снова нарушилось. Правда, в этот раз адаптация к привычному зрению прошла намного быстрее.
- Термин Bluetooth — это английская адаптация слова Blåtand, что на датском языке означает «синезубый». Такое прозвище было у короля викингов Харальда I Синезубого, жившего в Дании в X веке. У этого короля был темный передний зуб, за что его так и прозвали. А заслуга Харальда I в том, что он смог объединить враждовавшие датские племена в единое королевство. Подразумевается, что Bluetooth делает то же самое с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стандарт.
Кстати, логотип Bluetooth — это сочетание двух скандинавских рун: Хагалаз младшего футарка (ᚼ) и Беркана (ᛒ), звуковые значения которых соответствуют инициалам Харальда I Синезубого — h и b.
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Нынешний император Японии, император Акихито, планирует уйти в отставку в апреле 2019 года и передать трон наследнику. Это будет первое за 200 лет добровольное отречение императора в истории Страны восходящего солнца.
- Кремниевые полевые транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества. Например, только в 2003 году было произведено столько транзисторов, что на каждого живущего на Земле пришлось бы примерно по 100 млн экземпляров.
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В Канаде сосредоточено более 2 млн больших и малых озер, которые содержат около 20 % мирового запаса пресной воды. Озер так много, что даже нет точных данных об их количестве.
- Когда Эштону Кутчеру было 13 лет, он едва не покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с больничного балкона. Его брат-близнец по имени Майкл находился в больнице в ожидании донорского сердца, с каждым днем шансы на проведение операции были все меньше. По признанию Эштона, состояние брата, страдающего от кардиомиопатии, очень угнетало его. И в конце концов он решил прыгнуть с балкона, чтобы его сердце досталось брату. Но в последнее мгновение ему помешал его отец. Оказалось, что сердце для пересадки было уже в пути. Кстати, на фото выше — знаменитый актер со своим братом Майклом.
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Анализ истории почти 200 стран мира показал, что в мире всего 22 страны, куда бы в разные годы не вторглись англичане. Вот, кстати, страны, которые не подвергались вторжению англичан: Андорра, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Швеция, Таджикистан, Узбекистан, Ватикан.
- Парень по имени Энди Джордж решил лично произвести все ингредиенты для обычного сэндвича. Для этого он сам выращивал пшеницу и овощи, добывал соль из морской воды, доил корову, делал сыр и масло, молол муку, собирал мед. Ему даже пришлось самому убить курицу. В итоге для того, чтобы самостоятельно с нуля сделать все продукты для сэндвича, у него ушло полгода и $ 1 500.
- В 1999 году группе ученых под руководством Лене Вестергаард Хау удалось снизить скорость света до 17 м/с, а затем, 2 года спустя, та же группа исследователей полностью остановила свет, правда, всего лишь на несколько долей секунды. Напомним, скорость света — почти 300 000 000 м/с
- Исследователи установили, что летучие мыши умеют обращаться друг к другу индивидуально и часто вступают в споры.
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Когда кто-то, кого вы любите, вас отвергает, то ваш мозг реагирует точно так же, как и на физическую боль.
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27 ноября 1990 года Мохаммед Али провел личную встречу с Саддамом Хусейном, а темой переговоров было освобождение американских заложников в Ираке и Кувейте. Спустя несколько дней боксер сопровождал из Ирака 15 освобожденных пленников, что только добавило ему уважения во всем мире.
- Рис в действительности не нуждается в таком большом количестве воды. Но поскольку он может расти в таких условиях, а сорняки не могут, то вода является естественной защитой от них. Кстати, рисом питается более половины населения всего земного шара.
- Только две части тела растут в течение всей нашей жизни: нос и уши.
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Муравьи спят по 8 минут каждые 12 часов. Причем активность мозга рабочих муравьев остается достаточно на высоком уровне даже во время сна.
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24 мая 1987 года мост Золотые Ворота отмечал 50-летие с момента открытия. По этому случаю на мост вышли 300 тыс. человек и находились там в течение нескольких часов. Из-за огромного веса средняя часть моста прогнулась на 213 см. И это при том, что на мост хотели подняться еще полмиллиона человек, но должностные лица заблаговременно закрыли сооружение.
Фото на превью wikipedia.org