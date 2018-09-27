19 любопытных фактов обо всем на свете, которые расширят ваш кругозор

Муравьи спят по 8 минут каждые 12 часов. Причем активность мозга рабочих муравьев остается достаточно на высоком уровне даже во время сна.

24 мая 1987 года мост Золотые Ворота отмечал 50-летие с момента открытия. По этому случаю на мост вышли 300 тыс. человек и находились там в течение нескольких часов. Из-за огромного веса средняя часть моста прогнулась на 213 см. И это при том, что на мост хотели подняться еще полмиллиона человек, но должностные лица заблаговременно закрыли сооружение.