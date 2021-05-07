19 нарядов королевы Елизаветы, которые доказывают, что у нее всегда было превосходное чувство стиля

Молодость будущей королевы Елизаветы пришлась на годы Второй мировой войны, поэтому говорят, что ее стиль отражает дух нации. К примеру, ее свадебное платье было сшито из атласа, купленного на продовольственные талоны, — это было характерно для многих других невест тех лет.

Во все времена гардероб королевы, с одной стороны, соответствовал современной моде, с другой — отражал личные предпочтения монаршей особы. Мы в AdMe.ru пронаблюдали за эволюцией ее нарядов, и да, это усладала для глаз.

Принцесса Елизавета с младшей сестрой, 1933 год

Фотография сделана в 1933 году, здесь будущей королеве Великобритании 7 лет. Детские гольфики, но перчатки и сумочка как у взрослых, такая вот маленькая модница.

Королева Мария Текская со своей внучкой принцессой Елизаветой, апрель 1944 года

Фотография сделана на торжестве по случаю 18-летия принцессы. Здесь девушка в типичном пальто 40-х годов, когда в моде был А-силуэт и военный минимализм. Одежда шилась без лишних деталей, чтобы экономить ткань. Так, модницам пришлось попрощаться с пышными рукавами, которые были популярны в 30-х. Двубортное пальто, как у принцессы, напоминает военную форму, отвороты круглой формы — также нововведение 40-х.

Помолвка принцессы Елизаветы с Филиппом Маунтбеттеном, июль 1947 года

Принцесса была в типичном для первых послевоенных лет светлом платье. Из украшений — ее «коронная» двойная нитка жемчуга, часы или браслет на левой руке и кольцо на безымянном пальце. В будущем этот минимальный набор украшений можно будет часто увидеть на королеве. Любопытно: один из маркеров стиля королевы — это чопорные туфли-лодочки. Долгое время Елизавета носила обувь одной марки, которую предпочитали ее мать и бабушка, — Rayne. На большинстве фотографий ее пальцы ног закрыты, но не здесь. Пару слов о прическе. Судя по детским фото, волосы монаршей особы слегка вьются от природы. С юности она никогда не носила длинных, свободно распущенных волос, как Меган Маркл или Кейт Миддлтон, — во всяком случае таких фото мы не нашли. Либо ее волосы убраны в прическу, либо на улице голова покрыта шляпкой или платком.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа, 1947 год

Елизавета Виндзор и принц Филипп поженились в ноябре 1947 года. Их союз в тяжелые послевоенные годы стал символом надежды для стран Британского Содружества. Девушка надела платье с цветочными мотивами от известного британского дизайнера Нормана Хартнелла. Наряд был расшит жемчугом, серебряной нитью и кристаллами. Шлейф платья растянулся на 13 футов (почти 4 метра). Принцесса прославилась тем, что для оплаты ткани свадебного платья использовала продовольственные талоны — страна все еще испытывала трудности после войны.

Коронация Елизаветы II, 1953 год

Этот наряд тоже создал Норман Хартнелл. Королева пожелала, чтобы коронационное платье было сделано из атласа, как и ее свадебное, с акцентом на королевскую элегантность, но без чрезмерного внимания к форме.

Елизавета II с мужем, 1957 год

В 1950-х годах дамы отдавали предпочтение более женственным платьям по сравнению с военным периодом. В моду вошли наряды с длинными пышными юбками и подчеркнутой талией. Посмотрите, здесь у королевы акцент на талии, а юбка не просто закрывает колено, но и доходит по середины икр. В этом наряде она посетила британское посольство в Париже и даже посадила там вишню.

Королева во время поездки на Нормандские острова

Фото сделано в 1957 году. У монархини снова пышная юбка, типичная для 50-х. Но Елизавета II не забывала и про вечерние выходы, на которых могла затмить и голливудских звезд.

Елизавета II и американская актриса Джейн Мэнсфилд на Королевском киносеансе в Лондоне, 1957 год

На королеве облегающее вечернее платье. Из украшений — диадема, серьги и браслет. Образ дополнен белым манто.

Елизавета II на благотворительной премьере бондианы «Ты живешь только дважды», 1967 год

Актеры Дик Ван Дайк, Дайан Силенто и Шон Коннери встречаются с Елизаветой II. Тут королеву, как и на некоторых других фото с вечерних приемов тех лет, можно заметить с открытыми плечами. Тиара, традиционные белые перчатки, украшения на запястьях и сумочка — стандартный королевский наряд.

Елизавета II держит на руках годовалого принца Эдварда, Фрогмор, 1965 год

Королева одета в деловой серый костюм в клетку. На шее неизменная нитка жемчуга, а яркая брошь сочетается с красной помадой.

Королева Великобритании беседует с верховными вождями во время экскурсии в Гане, 1961 год

Королевский тур по Африке. В этом платье сделан акцент на талии, юбка пышная, но уже не такая длинная, как для визита в Париж. Голову покрывает «цветочная» шляпка в тон платью. Перчатки, сумочка и туфельки — белые. Заметно, что губы подчеркнуты яркой помадой.

Летний образ, 1967 год

Еще один летний образ. Королева в костюме мятного цвета с неизменными перчатками, жемчугом и «цветочной» шляпкой. В макияже — акцент на губы.

Елизавета II в Лондоне на благотворительном мероприятии Royal Film Performance, 1975 год

Королева в буквальном смысле блистала в этом платье, когда познакомилась с Барброй Стрейзанд. Елизавета II для этого события выбрала необычное вечернее платье свободного кроя с роскошной вышивкой. Блеска королеве добавила очередная тиара, которая называется «Русский кокошник». Она принадлежала жене Эдуарда VII — королеве Александре, сестра которой Мария Федоровна была русской императрицей.

Визит королевы на Барбадос, 1975 год

Елизавету II тепло приветствует толпа у здания парламента в Бриджтауне. У королевы платье с принтом «индийские огурцы», рукава с напуском и плиссированная юбка. Еще в 70-х «огурцы» стали символом движения хиппи, и этот принт был везде — от росписи на Rolls-Royce Джона Леннона до мужских галстуков и женских платьев. Выходит, узор пришелся по нраву даже королеве.

Тур по Австралии, 1986 год

Похоже, королева позаимствовала некоторые тенденции из смелых 80-х годов. Не напоминает ли расцветка ее платья леопардовый принт? На себя обращает внимание интересный шарфик, повязанный на шее, который сочетается с тканью на белой шляпке. Кстати, шляпы королевы — это не просто дань этикету.

«Королева всегда знала, что ей нужно выделяться из толпы, и именно по этой причине шляпы всегда играли важную роль в ее гардеробе. Они позволяют людям, которые ищут ее глазами, сразу же заметить королеву». Представитель королевы Каролина де Гито

Принц Чарльз, леди Диана Спенсер и Елизавета II в марте 1981 года

Пышные юбки в повседневных нарядах в это время давно уже неактуальны. У королевы воротник с острыми концами, у будущей принцессы Дианы — похожий воротник с бантиком. Дело в том, что такой крой называется «матросский воротник», он был очень популярен в 80-е.

Королева приветствует Маргарет Тэтчер на борту королевской яхты «Британия» в 1989 году

Сегодня Елизавета II носит платья простого прямого кроя, и вам бы не удалось увидеть ее с такими пышными рукавами. Здесь хорошо заметны изящные часы на левой руке правительницы.

Королева посещает центр социального обеспечения пожилых людей, 2018 год

Если пронаблюдать за гардеробом королевы, то видно, что с 90-х годов правительница придерживается одного стиля: яркий однотонный юбочный костюм или длинное пальто в паре с хорошо подобранной шляпой. Из украшений — нитка жемчуга и очередная брошь из ее обширной коллекции.

Королева направляется на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 2011 год

C 2002 года личным дизайнером и наперсницей Ее Величества является Анджела Келли — дочь простого докера из Ливерпуля. Это Анджела придумывает те фасоны, которые мы сейчас видим на правительнице. Одно из ее известных творений — наряд, в котором королева была на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Это шерстяное пальто цвета желтой примулы и соответствующее ему платье — на фото выше.