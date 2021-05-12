18 обаятельных актеров, которых мало кто видел с бородой, но мы это исправим

Все знаменитости выглядят прекрасно в своих образах. Некоторые перевоплощаются для ролей так, что и в реальной жизни совершенно меняются. Главным образом это касается растительности на лице, наличие или отсутствие которой может подчеркнуть или скрыть уникальные черты внешности известных актеров.

AdMe.ru отыскал фотографии знаменитых мужчин, которые успели поэкспериментировать со своей внешностью. Но мы так и не смогли определить, кому больше идет густая борода, кому — легкая щетина, а кто и вовсе лучше выглядит с гладковыбритым лицом.

Леонардо Ди Каприо

Кристиан Бейл

Эдриен Броуди

Брэд Питт

Джим Керри

Джуд Лоу

Мэтт Смит

Том Харди

Венсан Кассель

Крис Пайн

Джейк Джилленхол

Джейсон Судейкис

Джеймс Макэвой

Бенедикт Камбербэтч

Пол Радд

Мэттью Макконахи

Фредди Хаймор

Брэдли Купер