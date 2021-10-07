16 звезд, которые не боятся осуждающих взглядов и даже для выхода на ковровую дорожку одеваются как им хочется

Для некоторых знаменитостей выход на ковровую дорожку — идеальный повод показать свою неординарность. Эти звезды не боятся хлестких комментариев модных критиков и публики, а поэтому приходят на мероприятия в чем душе угодно. Будь то наряд орка, шорты с длинными носками или велосипедки.

Мы в AdMe.ru приходим в восторг от креативных и смелых людей, поэтому в этой статье решили вспомнить оригинальные звездные наряды.

Джейми Ли Кертис пришла на премьеру фильма «Варкрафт» в костюме орка

Аманда Сейфрид на премьере сериала «Твин Пикс» заявила о социальной несправедливости и призвала людей не забывать о равенстве

Equality — «равенство».

Роберт Паттинсон на премьере киноленты «Высшее общество» показал, что длинные носки и шорты — это стильно

Марион Котийяр на фотосессию для фильма «Аннетт» выбрала черно-белый костюм с велосипедками от Chanel и оригинальную обувь

Певица Рита Ора надела на ежегодный концерт в Калифорнии мини-юбку с незаурядными разрезами

Актриса Лина Данэм явно не боится сочетать элегантные платья и забавную обувь

Шейлин Вудли пришла на церемонию в пуховике, стилизованном под бальное платье

Эмма Коррин, сыгравшая леди Ди в сериале «Корона», привлекла внимание модных журналов своим маникюром

Бунтарка Аврил Лавин сияла на церемонии MTV в мешковатом костюме. При создании образа она явно вдохновлялась своим ранним стилем

Джина Дэвис в 1992 году пришла на вручение премии «Оскар» в дерзком образе то ли невесты, то ли выпускницы

В 2020 году Бри Ларсон надела платье из шелка и тюля, напоминающее стиль выпускниц 80-х. Смелое решение, если вспомнить нелюбовь критиков к таким нарядам

Длинноногая Зендея позировала фотографам в экстремально коротких шортах, которые едва выглядывали из-под мешковатой блузы

Кэти Перри в 2019 году дефилировала по красной ковровой дорожке в необычном платье от Balmain

Такой смелый образ вдохновил людей на создание мемов. Но Перри не обиделась и даже выложила в своем инстаграм-аккаунте самый смешной вариант.

Актриса Кирнан Шипка легко комбинирует несочетаемые вещи: она пришла на вручение премии «Эмми» в элегантном платье от Dior и черных брюках

Пестрый наряд Вупи Голдберг на церемонии вручения премии «Оскар» до сих пор вызывает горячие споры

Кристен Стюарт блистала на премьере нового фильма о принцессе Диане. Актриса выбрала ультракороткий комбинезон от Chanel

Затем звезда сменила наряд на шифоновую тунику от Chanel. Должны признать, Кристен Стюарт выглядит безупречно даже в одежде, которая напоминает домашнюю пижаму.