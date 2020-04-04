16 слов, произнося которые во множественном числе, так легко сделать ошибку и выставить себя невеждой

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Словосочетание «Как хочу — так и говорю» — это не то, что выдает образованного человека. А узнать его можно по внимательному и бережному отношению к родному языку и правильному произношению слов.

Мы в AdMe.ru вспомнили каверзные слова, форма множественного числа которых может вызывать трудности даже у самых начитанных и эрудированных людей. А в бонусе расскажем про детскую загадку-шутку, которая не каждому взрослому по зубам.

1.

Во множественном числе существительное «адрес» имеет разные формы в зависимости от значения. В значении «данные о местоположении» правильно будет сказать «адреса». А если речь идет о письменном обращении группы лиц к кому-либо с поздравлением или выражением благодарности, то следует использовать вариант «адресы». Но в этом значении слово давно не используется, так что не будем мудрить и запомним единственно верный вариант — «адреса».

2.

Форма множественного числа является вариантной: можно произносить «цехи» и «цеха». Однако вариант «цеха» является разговорным, вернее все же говорить «цехи».

3.

Можно, конечно, говорить и «текста», да только словари эту форму не уважают. Так что, если стремитесь говорить правильно, — только «тексты».

4.

В профессиональной речи встречается ненормативный вариант «крема», а вот в словарях можно встреть только один вариант во множественном числе — «кремы».

5.

Кое-где можно встретить утверждение, что это слово, означающее самый высокий мужской голос, во множественном числе имеет вариант «теноры». Но в большинстве словарей все же превалирует форма «тенора», ее и будем считать верной.

6.

И хотя можно встретить вариант с окончанием -ы, большинство словарей все же настаивает на единственно верном варианте произнесения этого слова во множественном числе — «кузова».

7.

Единственно верной формой будет вариант с окончанием -а, утверждают словари, и у нас нет повода им не верить.

8.

А вот тут все весьма неоднозначно. Если вы употребляете слово «тон», когда говорите о звуке (например, тоны сердца звучные), то во множественном числе будет окончание -ы.

А если речь о цвете, то -а: небо окрасилось в золотистые тона.

9.

Если сказать «повары», то повара могут обидеться и приготовить вам невкусное блюдо. Запоминаем: только вариант с окончанием -а верный.

10.

И снова ориентируемся на значение слова. Если речь идет о здании, то во множественном числе будет окончание -а (клумба там, где вон те красные корпуса). А если говорим о туловище, то будет -ы: «корпусы».

11.

Во множественном числе допустим лишь один вариант — «фильтры», хотя многие работники автосервисов и автомагазинов со словарями не согласятся. На самом деле неправильный вариант получил настолько широкое распространение, что его можно встретить даже в рекламе.

12.

Единственно верный литературный вариант этого существительного во множественном числе — это «возрасты». А чтобы навсегда запомнить, как правильно, достаточно вспомнить сточку из «Евгения Онегина»: «Любви все возрасты покорны».

13.

Редко кому и когда представлялся шанс употребить это слово во множественном числе, но уж если придется, вы сможете блеснуть своими знаниями. Затруднение может вызвать форма родительного падежа множественного числа (много чего?) — «кочерёг».

14.

Если мы имеем в виду документ, тот самый, при помощи которого попадаем на работу и на котором красуется наша фотография, то тогда во множественном числе вернее будет употреблять форму с окончанием -а: «пропуска». Но в ситуации, когда преподаватель строго водит пальцем по журналу и сейчас объявит, сколько дней вы прогуляли, верно будет сказать «пропуски».

15.

Если захочется похвастаться вкусными помидорами и огурчиками из погреба, то никак нельзя ошибиться в родительном падеже множественного числа. Много солений, а не соленьев, как часто говорят.

16.

Это настолько распространенная ошибка, что даже слух не режет, между тем во множественное числе родительном падеже будет верно именно «плеч». Казалось бы, по аналогии стоит действовать и со словом «свеча», но это не так. Форма «свеч» устаревает, и в современной речи предпочтительно говорить «нет свечей», но в устойчивом выражении «игра не стоит свеч» остается нулевое окончание.

Бонус: детская загадка-шутка

Форма родительного падежа множественного числа стала поводом для шуток и детских стишков. Вот такую загадку-шутку можно услышать от малышей:

И пока взрослые будут думать над множественным числом, дети будут хохотать, ведь ошибка тут не грамматическая, а смысловая — зубки у рыб есть.