15 неизбитых достопримечательностей разных городов, о которых знают только местные жители

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В каждом городе есть ключевые достопримечательности, которые желает увидеть любой турист. Но кроме них есть и новые места, привлекающие не меньше людей. Единственный минус заключается в том, что о них непросто узнать. Как правило, такими местоположениями делятся местные жители, делающие эти места новой точкой притяжения.

Мы в AdMe.ru отправились в виртуальное путешествие по нехоженым (ну или почти) местам.

10-метровый граффити-портрет Робина Уильямса с его альтер эго Джинном в Чикаго

Я наткнулся на него в прошлом году, и это было захватывающе. Я стоял на пустыре, совершенно загипнотизированный им. © Sarcastic_ABC_415 / Reddit

Заброшенный храм Санта-Барбара в испанском городе Льянера переделали в скейт-парк

Это намного лучше, чем обычная реставрация испанских церквей. © i-come / Reddit

Кубические дома в Роттердаме

Дома выглядят так, будто они осуждают эти растения. © Yellowpewfrog / Reddit

Жилой комплекс в Турине выглядит как реальная декорация для фильма-антиутопии

Знак с привидением у средневекового замка около села Боболице в Польше

Британский скульптор Алекс Чиннек сделал трехмерную молнию на здании в Милане

Деревянная церковь в скандинавском стиле в Берлине

Вариации на тему того, что происходит с английскими будками после их основной службы

Фестиваль граффити в Монреале

Поклонники «Звездных войн» будут довольны, когда приедут в город Эрвин штата Теннесси

Местные художники расписывают их, затем продают на аукционе, а вырученные деньги идут в слоновьи заповедники. © StragglingShadow / Reddit

Старый готический катафалк, найденный в Дрездене

Барьеры в виде карандашей у школы в Дублине (только не говорите, что не хотите потрогать стирательную резинку)

Ластики делают их обманчиво удобными для сидения. © MyNameIsUrMom / Reddit

Списанный самолет стал рестораном McDonald’s в Таупо

Петербургская галерея фресок под открытым небом рассеялась по разным частям города. Это только одно из произведений

Инсталляция «Зеленая симфония» на стене дома в Познани. В дождь этот оркестр оживает

Дождливый день был бы моим любимым днем, если бы я там жил. © anieszka898 / Reddit