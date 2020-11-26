15 неизбитых достопримечательностей разных городов, о которых знают только местные жители
В каждом городе есть ключевые достопримечательности, которые желает увидеть любой турист. Но кроме них есть и новые места, привлекающие не меньше людей. Единственный минус заключается в том, что о них непросто узнать. Как правило, такими местоположениями делятся местные жители, делающие эти места новой точкой притяжения.
Мы в AdMe.ru отправились в виртуальное путешествие по нехоженым (ну или почти) местам.
10-метровый граффити-портрет Робина Уильямса с его альтер эго Джинном в Чикаго
- Я наткнулся на него в прошлом году, и это было захватывающе. Я стоял на пустыре, совершенно загипнотизированный им. © Sarcastic_ABC_415 / Reddit
Заброшенный храм Санта-Барбара в испанском городе Льянера переделали в скейт-парк
- Это намного лучше, чем обычная реставрация испанских церквей. © i-come / Reddit
Кубические дома в Роттердаме
- Дома выглядят так, будто они осуждают эти растения. © Yellowpewfrog / Reddit
Жилой комплекс в Турине выглядит как реальная декорация для фильма-антиутопии
Знак с привидением у средневекового замка около села Боболице в Польше
Британский скульптор Алекс Чиннек сделал трехмерную молнию на здании в Милане
Деревянная церковь в скандинавском стиле в Берлине
Вариации на тему того, что происходит с английскими будками после их основной службы
Фестиваль граффити в Монреале
Поклонники «Звездных войн» будут довольны, когда приедут в город Эрвин штата Теннесси
- Местные художники расписывают их, затем продают на аукционе, а вырученные деньги идут в слоновьи заповедники. © StragglingShadow / Reddit
Старый готический катафалк, найденный в Дрездене
- Атмосфера «Сонной Лощины». © The_Knight_Is_Dark / Reddit
Барьеры в виде карандашей у школы в Дублине (только не говорите, что не хотите потрогать стирательную резинку)
- Ластики делают их обманчиво удобными для сидения. © MyNameIsUrMom / Reddit
Списанный самолет стал рестораном McDonald’s в Таупо
Петербургская галерея фресок под открытым небом рассеялась по разным частям города. Это только одно из произведений
Инсталляция «Зеленая симфония» на стене дома в Познани. В дождь этот оркестр оживает
- Дождливый день был бы моим любимым днем, если бы я там жил. © anieszka898 / Reddit
А какие неизбитые достопримечательности вам встречались в путешествиях?
Фото на превью Raymond Boyd / Michael Ochs Archives / Getty Images