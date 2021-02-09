15 особенностей 2010–2020-х, о которых мы будем рассказывать недоверчивым внукам

У каждого времени есть свои маркеры и артефакты, по которым историки и археологи пытаются воссоздать быт и нравы прошлого. Безусловно, такие явления есть и в наше время, просто мы не смотрим на них с этой позиции: для нас это просто вещи, тенденции, события — в общем, обыденная реальность.

Мы в AdMe.ru решили помочь будущим исследователям нашего времени и собрать те явления, которые через несколько десятков лет будут однозначно ассоциироваться с 2010–2020 гг.

На запястьях вновь появились часы

До появления сотовых телефонов время было круто узнавать, глядя на наручные часы. Спустя какое-то время часы стали казаться бессмысленным анахронизмом — зачем они, если можно посмотреть время в телефоне? А сейчас на запястьях вновь появились часы, но уже не простые, а умные. Впрочем, основная их функция — показывать время — осталась неизменной.

Люди полюбили показывать истории

Когда интернет только «начинался», для пользователей казалось очень важным оставить свой след в глобальной сети навечно. Но довольно скоро количество этих следов достигло критической массы. И на смену текстам, заметкам, фотографиям и видеороликам пришли сторис / истории, доступные другим всего лишь сутки. Очень жаль, что археологи будущего не смогут оценить эти кусочки наших жизней, которые на какой-то момент показались нам важными.

Появились новые тренды в кулинарии

На протяжении всей истории человечество любило вкусно поесть, но только в последнее время из еды наконец сделали культ. И заведение общепита, которое не соответствует стандартам этой религии, не может рассчитывать на успех. Благодаря интернету тренды распространяются с невероятной скоростью, поэтому города периодически охватывает всеобщее помешательство на том или ином блюде. Сначала это были черные бургеры, потом вьетнамский суп фо, а в последнее время интерес сместился в сторону поке. С другой стороны, уличные торговцы шаурмой как собирали очереди 10 лет назад, так и продолжают это делать.

На дом можно заказать не только пиццу

Популярная тенденция последних лет — не готовить еду дома, а заказывать доставку. Конечно, пиццу или роллы можно было заказать и 10 лет назад, но с появлением глобальных агрегаторов доставки на дом можно попросить привезти вообще все, вплоть до супа и салатика. А уж покупать кофе навынос по дороге на работу вошло в привычку у всех, кто вынужден просыпаться по будильнику.

Делиться спортивными достижениями модно как никогда

Мода на здоровый образ жизни — еще один характерный маркер нашего времени, благо делиться результатами стало просто как никогда. Можно постить в сеть отчеты фитнес-браслета и счетчика калорий, хвастаться селфи с пробежки или из спортзала, фотографировать диетические завтраки и перекусы, приготовленные с добавлением так называемых суперфудов: ягод годжи, семян чиа и ростков пшеницы.

Учиться онлайн стало нормальным

Получать дополнительное образование сейчас стало легко, как никогда раньше. Достаточно включить компьютер, выйти в интернет — и можно стать почти кем угодно: программистом, дизайнером, психологом, маркетологом, музыкантом. Конечно, получить рабочую профессию через вебинар не получится, но зато можно посмотреть соответствующий ролик на YouTube.

К 2021 году TikTok скачали 2,6 млрд человек

Несмотря на то что каждый день появляется масса новых приложений, стартапов и идей, лишь немногим удается стать по-настоящему прорывными. И одним из таких приложений стал TikTok — сервис для загрузки коротких видеороликов. Оказалось, что возможность снимать любительские видео, сопровождать их музыкой и загружать в сеть — именно то, чего не хватало всему человечеству.

Нейросети учатся и совершенствуются

Этих людей и кота придумала нейросеть.

Когда мы смотрели первого «Терминатора», сама идея разумных машин казалась невероятной — компьютеры в то время были большими, работали медленно и в целом выглядели максимально безобидно. Но прошло совсем немного времени, и нейросети стали привычной частью жизни. Они распознают лица, прогнозируют курсы валют, раскрашивают фильмы, пишут стихи и пририсовывают нам смешные усы на фотографиях. Кто знает, чему они научатся еще?

Беседовать с роботами стало нормально

Разговаривать с бытовой техникой, в принципе, всегда считалось в порядке вещей, но только недавно она начала нам отвечать. Умные колонки и голосовые помощники, кажется, окончательно спасли людей от одиночества. Ну по крайней мере до тех пор, пока у них не садится аккумулятор.

Роботы-пылесосы — полезные и забавные питомцы

В конце 90-х в качестве электронного существа, о котором нужно заботиться, выступал тамагочи. Маленький, пищащий и совершенно бесполезный гаджет. Хорошо, что прогресс не стоит на месте и теперь по нашим домам ползают маленькие, пищащие и очень полезные роботы-пылесосы, наблюдать за которыми намного интереснее.

Барбершопы для парней

На протяжении нескольких десятков лет мужчины были изрядно обделены в плане ухода за прической. Парикмахерские были предназначены преимущественно для женщин, а сильному полу оставалось довольствоваться 3 видами стрижек. Все изменилось совсем недавно, когда выяснилось, что за красивую прическу и внимательное обслуживание парни готовы неплохо платить. Барбершопы стали появляться как грибы после дождя, и все больше мужчин щеголяют ухоженными бородами, усами и креативными стрижками.

Отношение к телу

Отношения с собственным телом к началу 20-х годов вышли на новый уровень. Стала доступной и популярной пластическая хирургия, больше никого не удивить яркими татуировками на предплечьях — «рукавами». С другой стороны, движение за принятие своих особенностей вместо борьбы с ними — бодипозитив — тоже приняло общемировые масштабы.

Самокаты для взрослых

Во времена нашего детства самокаты считались оптимальным средством передвижения для людей в возрасте от 5 до 10–12 лет, но внезапно оказалось, что взрослые тоже могут себе позволить стремительно мчаться по тротуарам, отталкиваясь одной ногой от асфальта и нервируя пешеходов. Более того, самокаты стали электрическими и теперь могут развивать невероятную скорость.

Забота об окружающей среде

К началу 2010-х проблемы экологии наконец стали занимать умы многих, поэтому возникла мода на осознанное потребление, постепенный отказ от пластика, раздельный сбор мусора и экологичные источники энергии. Конечно, до полной безвредности человечеству еще очень далеко, но тот факт, что в этом направлении делаются последовательные шаги, внушает осторожный оптимизм.

Общение перешло в чаты

До того как интернет стал «нашим всем», люди, которым необходимо было что-то обсудить, проводили собрания и встречи. По счастью, теперь у нас есть смартфоны, а в них мессенджеры, которые дают возможность создать чат и пригласить туда кого надо. Правда, некоторые люди воспринимают эту функцию слишком уж восторженно, создавая чаты даже тогда, когда хватило бы одной рассылки.