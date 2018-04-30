15 обычных вещей в Южной Корее, которые вызывают удивление в остальном мире

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Южная Корея — страна контрастов, в которой гармонично сочетаются современные технологии и приверженность многовековым азиатским традициям. И стоит ли говорить, что каждое путешествие в это удивительное государство приоткрывает все новые завесы и тайны, которых оказывается несчетное количество.

Мы в AdMe.ru выбрали для вас самые неожиданные открытия о Южной Корее, которые у вас вызовут по крайней мере удивление.

1. Помощь от государства беременным женщинам

Все беременные женщины в Южной Корее получают кредитную карту от правительства. На карте есть средства — $ 500. Их можно потратить только на посещение врачей и необходимые для будущей мамы лекарства. В том числе женщина может получить социальный брелок для комфортного проезда в общественном транспорте. В метро места для беременных помечены розовым цветом, а брелок активирует этот значок, намекая окружающим, что в вагоне женщина в интересном положении. Это помощь для скромниц, а также тех, кто находится на ранних сроках. Также у них есть специальные парковочные места для беременных.

2. Практически на каждой остановке есть табло с информацией об актуальном передвижении автобуса

Здесь все автобусы новые и оборудованы кондиционерами. А у водителей есть своя униформа с белыми перчатками и солнцезащитным очками. Автобусы ходят практически круглосуточно. При этом стоимость поездки на такси будет такой же, но при условии что вы поедете компанией из 3–4 человек.

3. В супермаркетах можно есть продукты бесплатно

В большинстве местных супермаркетов еда для дегустации находится в неограниченном доступе. Никто не контролирует, сколько покупатель попробовал продуктов, прежде чем купил что-то... или не купил.

4. Корейцы любят дарить и принимать практичные подарки

Традиционный подарок гостей хозяевам дома на новоселье — пачка рулонов туалетной бумаги. Корейцы верят, что длина рулона намекает на продолжительность жизни. Вообще корейцы очень любят практичные подарки, а особенно те, которые можно съесть. Так, например, начальство одной южнокорейской компании подарило своим подчиненным продуктовые наборы. Это специальные наборы, которые в различных комбинациях продаются перед большими праздниками.

5. На корейский Новый год телеведущие наряжаются в национальную одежду

6. У каждого детского садика есть своя униформа определенного цвета, чтобы во время прогулки по городу не потерять своих воспитанников в толпе

7. Церкви дарят прихожанам небольшие, но приятные подарки

Несколько раз в квартал крупные церкви организовывают для своих прихожан бесплатные поездки к стоматологу или парикмахеру. На южнокорейских улицах очень много представителей разной веры, которые активно зазывают людей. Самый популярный способ — бесплатная раздача влажных салфеток с адресом церкви. Кстати, именно в Южной Корее находится самая посещаемая церковь в мире с численностью прихожан более 1 млн человек в год.

8. Старшеклассники здесь учатся до полуночи

Корейские дети учатся очень много. Ученики начальных классов на учебе с 9:00 до 18:00, средняя школа возвращается домой к 22:00, а старшие классы могут засиживаться за уроками и до часу ночи. Специально для таких случаев школьные библиотеки работают круглосуточно. Однако из-за усиленной зубрежки дети не становятся гениями, а наоборот. Многие из них теряют интерес к увлечениям и хобби, так как у них просто не остается времени на личную жизнь. Они учатся, спят на ходу и проводят время в социальных сетях.

9. В Южной Корее почти все влюбленные носят парную одежду

Каждая влюбленная пара обязательно даст знать окружающим, что они вместе. Они это сделают с помощью одинаковых нарядов. В местных магазинах очень много парной одежды и обуви для молодых и не очень людей, которые любят друг друга.

10. Лучшая благодарность учителю — чашка кофе или сладости

Крупные подарки учителям и любым государственным служащим считаются взяткой. Родители и дети, которые хотят выразить благодарность учителям, как правило, дарят им какие-то сладости или стаканчик кофе.

11. Тематические вагоны метро

В метро Южной Кореи очень много тематических вагонов, посвященных различным мультипликационным героям. Станции объявляются голосами этих героев, а их фигуры рассажены по местам.

12. Южная Корея — обособленная страна, которая не знает обычаев западного мира

Если вы спросите у корейца название самого популярного исполнителя в мире, то он вряд ли ответит вам. Корейцы практически ничего не знают о других странах. Совсем. Они не смотрят западные фильмы, не слушают западную музыку, не знают обычаев Запада, в школах нет предмета географии. Любой иностранец для них — американец. Зато они с удовольствием и фанатизмом расскажут вам все о представителях своей поп-индустрии. Самый востребованный музыкальный коллектив у южнокорейской молодежи — бойз-бенд BTS.

13. В Южной Корее не едят собак

Практически все молодое поколение никогда не пробовало мясо собак. Однако в Южной Корее до сих пор можно попробовать такое блюдо, но стоить подобный гастрономический эксперимент будет невероятно дорого. Современная традиционная корейская кухня является очень здоровой. Как правило, это мясо на гриле без использования масла, много овощей и зелени ну и, конечно же, рис. Очень много риса. Но вот больше риса корейцы любят кофе.

14. Отсутствие урн и много общественных туалетов

Здесь нет урн, так как корейцы — очень чистоплотный народ. А на каждой станции метро, в каждом парке и общественном здании есть туалеты. Очень чистые, с отдельными кабинками для инвалидов. В женских туалетах есть специальные места для смены подгузников младенцам.

15. Трудоголизм корейцев не знает границ

С недавнего времени правительство Южной Кореи объявило войну трудоголизму, захлестнувшему страну. Теперь компьютеры офисных сотрудников, которые любят работать сверх нормы, будут автоматически отключаться в пятницу вечером. Все для того, чтобы люди могли жить нормальной жизнью. Нововведение затронет всех, но в особых случаях могут быть сделаны исключения. Однако не все корейцы оценили нововведение. 67 % госслужащих уже попросили не применять к ним программу принудительного отключения оргтехники.

Доводилось ли вам бывать в Южной Корее? Если да, делитесь своими впечатлениями, которые оставила эта замечательная страна. А если нет, мы с удовольствием узнаем, какой из этих фактов удивил вас больше всего.