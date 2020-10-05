15+ доказательств того, что нам предстоит узнать о мире еще мно-о-ого чего неожиданного
В каждой стране есть свои, уникальные особенности, делающие ее самобытной. Берлинские сосиски, Эйфелева башня, статуя Свободы, средневековые узкие европейские улочки у всех на слуху и уже никого не удивят. Нам стало интересно, а что еще есть такого, чем гордятся местные жители? Ответы вы увидите в нашей статье, а в бонусе вас ждет исторический сюрприз.
AdMe.ru обожает выискивать что-то новое, и мы будем очень рады, если вы в комментариях дополните нашу статью секретами и красотами своих городов.
Польская водонапорная башня
Окна внутри часовни Дон Боско, Бразилия
«Прошлой ночью в полночь в Туктояктуке, Канада. Солнце здесь не заходит уже 7 дней и не зайдет до 25 июля»
Цветущая сакура в немецком городе Бонне
Захватывающая дух Норвегия. Стрюн
Одна из самых экстравагантных экспозиций в Лондоне
Гостиница для насекомых в Дании
Креативно раскрашенный электрический шкаф в Бостоне
«Пещера в Таиланде похожа на гигантскую окаменевшую змею»
«Две башни в Болонье, Италия (обе наклонные), — средневековые сооружения, построенные в 1109 году двумя разными семьями»
Slab City — город хиппи, где нет ни воды, ни электричества
Аллея баобабов на Мадагаскаре
Сочные цвета Марокко
Небоскребы Нью-Йорка в тумане
Стадион «Монтеррей» в Мексике с невероятным видом
«Сливная труба в замке Пьерфон. Франция»
Волшебный водопад, ой, аэропорт в Сингапуре
Продовольственный рынок в Роттердаме
Бонус: хозяин виноградника в Италии не ожидал, что под его владениями прячется это потрясающее произведение искусства — мозаика пола древнеримской виллы
А чем может похвастать ваш город или страна?
Фото на превью TableWallFurnace / reddit