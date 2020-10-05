15+ доказательств того, что нам предстоит узнать о мире еще мно-о-ого чего неожиданного

В каждой стране есть свои, уникальные особенности, делающие ее самобытной. Берлинские сосиски, Эйфелева башня, статуя Свободы, средневековые узкие европейские улочки у всех на слуху и уже никого не удивят. Нам стало интересно, а что еще есть такого, чем гордятся местные жители? Ответы вы увидите в нашей статье, а в бонусе вас ждет исторический сюрприз.

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Польская водонапорная башня

Окна внутри часовни Дон Боско, Бразилия

«Прошлой ночью в полночь в Туктояктуке, Канада. Солнце здесь не заходит уже 7 дней и не зайдет до 25 июля»

Цветущая сакура в немецком городе Бонне

Захватывающая дух Норвегия. Стрюн

Одна из самых экстравагантных экспозиций в Лондоне

Гостиница для насекомых в Дании

Креативно раскрашенный электрический шкаф в Бостоне

«Пещера в Таиланде похожа на гигантскую окаменевшую змею»

«Две башни в Болонье, Италия (обе наклонные), — средневековые сооружения, построенные в 1109 году двумя разными семьями»

Slab City — город хиппи, где нет ни воды, ни электричества

Аллея баобабов на Мадагаскаре

Сочные цвета Марокко

Небоскребы Нью-Йорка в тумане

Стадион «Монтеррей» в Мексике с невероятным видом

«Сливная труба в замке Пьерфон. Франция»

Волшебный водопад, ой, аэропорт в Сингапуре

Продовольственный рынок в Роттердаме

Бонус: хозяин виноградника в Италии не ожидал, что под его владениями прячется это потрясающее произведение искусства — мозаика пола древнеримской виллы