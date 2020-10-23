15 модных тенденций, которые кардинально изменились за последние 20 лет

Есть такое ощущение, что с каждым годом темп нашей жизни ускоряется и все вокруг нас стремительно меняется. С начала XXI века прошло всего лишь 20 лет, а нашу жизнь как будто бы не узнать: кардинально изменились и фильмы, и музыка, ценности и, конечно, мода. И речь идет не только об одежде, но также о более глобальных трендах.

Мы в AdMe.ru решили проследить, как изменились модные тенденции за то время, что мы живем в XXI веке, и пришли к выводу, что мир явно меняется к лучшему.

1. Платье с каблуками / Платье с кроссовками

В начале нулевых даже самые дерзкие модницы не спешили сочетать спортивную обувь с юбками и платьями. Да, конечно, в моде был спортшик и многие носили тренировочные штаны с блестящими топами, но все-таки вместе с платьями надевали туфли или балетки. А вот через 10–15 лет случился огромный рост популярности спортивной обуви. Все началось с Карла Лагерфельда, который вывел на подиум моделей в платьях и кроссовках. С тех пор их стало можно носить с чем угодно — хоть с шубой.

2. Модельная фигура / Тело, в котором вам комфортно

Сегодня говорить про стандарты женской фигуры даже как-то неловко, но каких-то 20 лет назад многие всерьез обсуждали эту тему. Мы помним и погоню за худобой «как у Кейт Мосс», и пресловутые модельные параметры 90-60-90. От женщин требовалось соответствовать неким представлениям о красоте и ожиданиям общества. Со временем пришло понимание, что никакого эталона быть не может — у каждого могут быть свои представления о прекрасном, главное, чтобы человеку было комфортно в своем теле. Вы можете строить свое тело в спортзале, можете развивать гибкость, увлекаясь йогой, а можете вовсе предпочитать спорту любой другой досуг.

3. Цветные колготки / Матовые черные колготки

Колготки в сеточку и цветные колготки были невероятно популярны лет 10 назад. Их носили в комплекте с мини-юбками и даже с шортами. Со временем стилисты убедили модниц, что колготки должны быть продолжением ноги, а не ярким аксессуаром. Сегодня плотные темные колготки — маст-хэв любого гардероба, поскольку они будут беспроигрышно смотреться в любом ансамбле. В сети можно встретить немалое количество обзоров именно на черные колготки разных видов. Однако для тех, кто любит добавить ярких красок в свой образ, есть выход — цветные носки с забавными рисунками и надписями станут оригинальным дополнением вашего гардероба.

4. Блонд всех оттенков / «Свой» цвет волос

Осветленные волосы «как у Агилеры или Бритни Спирс» — весьма узнаваемый тренд начала 2000-х. Блонд мог быть любого оттенка — от платинового до соломенного, главное, чтобы это был блонд. В ту пору блондинками попробовали быть многие звезды — от Ким Кардашьян до Дакоты Джонсон. Однако в последние годы в моду возвращается естественная красота, так что модные тенденции в окрашивании волос чаще всего предполагают лишь некоторые изменения натурального оттенка. Неудивительно, что многие модницы решили вернуться к своему натуральному цвету.

5. Гламур / Нормкор

Можно предположить, что на моду нулевых большое влияние оказывали поп-звезды и светские львицы вроде Пэрис Хилтон. Именно с их легкой подачи в нашу жизнь вошло слово «гламур» и все, что оно олицетворяет. В моде были яркие, кричащие цвета, блестки, стразы — в общем, все, что выглядело «дорого-богато». Видимо, столь яркие наряды довольно быстро приелись публике, и постепенно модные образы стали более минималистичными. Стиль нормкор с его лаконичными формами и умеренными деталями стал не просто модным трендом, но и образом жизни. Мы впервые стали задумываться об осознанном потреблении и экологии.

6. Длинные волосы / Короткие стрижки

В начале 2000-х длинные волосы были настолько популярны, что в моду вошло наращивание волос. Самые роскошные образы той поры — это шелковистые пряди, вытянутые утюжком, или кокетливые локоны. Согласно исследованию, в 2010 году в интернете было намного больше запросов, связанных с длинными волосами. Даже если запрос был о стрижке, то он включал в себя уточнение «на длинные волосы». Со временем мода на короткие волосы стала расти, и сегодня никого не удивишь ни женским андеркатом, ни пикси. Тенденцию к укорачиванию волос демонстрируют также и многие звезды.

7. Яркий макияж / Умеренность

Модный девиз начала нулевых звучал так: «Больше цвета». Разумеется, это касалось и макияжа. Почему-то тогда многим казалось, что нужно непременно выделяться из толпы с помощью ярких оттенков. Розовая или красная помада, контуринг лица, обилие теней и туши — так выглядел идеальный макияж еще 5–10 лет назад. Причем мы сейчас говорим именно про повседневный образ. В наше время, конечно, есть масса ярких модных трендов, но если речь идет о ежедневном макияже, то прослеживается явная тенденция к умеренности и упрощению. Все чаще можно встретить статьи на тему «как сделать макияж без макияжа». Кроме того, многие звезды выкладывают свои фото и вовсе без макияжа, так что сегодня выйти на улицу без краски на лице — норма жизни.

8. Солярий и бронзер / Натуральный оттенок кожи

В 2000-х огромную популярность обрел бронзовый, порой несколько чрезмерный, цвет кожи. Такого эффекта можно было добиться в солярии или при помощи бронзера, или автозагара. Сегодня вы наверняка заметили, что количество соляриев вокруг резко сократилось, а на улице все реже можно встретить людей с неестественным оттенком кожи. Возможно, свою роль сыграл тот факт, что в какой-то момент врачи все чаще стали выпускать статьи на тему о том, что чрезмерное увлечение загаром может навредить здоровью.

9. Наращенные ногти / Удобная длина

Несколько лет назад модницы наращивали не только волосы, но и ногти. Чем длиннее, тем лучше, и неважно, удобен ли подобный маникюр в повседневной жизни или нет. Также в тренде были заостренные ногти. В 2020 году «хищный» маникюр роковой женщины уступил место более естественным вариантам. Это вовсе не значит, что руки современных женщин стали менее ухоженными, просто сейчас многие больше склоняются к умеренной длине и лаконичному дизайну.

10. Пластические операции / Естественность

Еще совсем недавно женщины при виде малейшего намека на морщинки бежали к косметологу и кололи ботокс. Самые смелые прибегали к более радикальному способу и ложились под нож пластического хирурга. На примере звезд можно увидеть, что подобные процедуры хоть и эффективны в борьбе с морщинами, но зачастую сильно меняют лицо. Неудивительно, что на смену этому тренду пришло так называемое smart aging, то есть «умное» старение. Иметь морщины в определенном возрасте — это естественно. Как сказала Моника Беллуччи, «я попрощалась с красотой юности, но поприветствовала другую форму красоты, которую помог развить мой жизненный опыт».

11. Закрашивание седины / Натуральность

Долгое время седые волосы у женщины считались чем-то постыдным. Их стремились скорее закрасить и ни в коем случае не допустить, чтобы седой волос попал в кадр. Дженнифер Лопес как-то призналась, что поседела в 23 года, но долгое время тщательно скрывала этот факт, часто подкрашивая корни. Однако в какой-то момент поклонники увидели, что певица появилась перед камерами с несколькими белыми волосами и это совершенно не портит ее образ. Сегодня к нам пришло осознание, что седина — это нормально и ее необязательно закрашивать, если вам этого не хочется. И примеры многих женщин тому доказательство.

12. Объемный бюстгальтер / Топ или отсутствие бюстгальтера

К чему только не прибегали женщины, чтобы их грудь выглядела объемнее, — от имплантов до особых бюстгальтеров и вкладок в область декольте. В нулевые одним из самых модных магазинов белья был Victoria’s Secret, который предлагал огромное количество бюстгальтеров, увеличивающих объем. Однако в какой-то момент популярность бренда, как и популярность такого нижнего белья, стала снижаться. Сегодня в тренде более комфортные бюстгальтеры-бандо, бралетты и спортивные топы. Более того, в последнее время все больше набирает обороты тренд на отсутствие бюстгальтера. Многие дизайнеры и звезды активно внедряют в жизнь подобные модные образы, а в СМИ появляются статьи на тему о том, почему это может быть полезно для здоровья.

13. Вещи в обтяжку / Оверсайз

В 2000-х главенствовало тело, так что одежда была призвана максимально подчеркнуть и оголить фигуру. Вспомните наряды, которые носили в те времена звезды — от Бейонсе до Рианны. Конечно, подобные откровенные образы со сцен и красных дорожек успешно перекочевали на улицы. Правда, в какой-то момент градус откровенности стал заметно снижаться — на смену джинсам скинни пришли джинсы mom и слоучи, а вместо облегающих бандажных платьев модницы предпочитают многослойность и оверсайз.

14. Брендовые вещи / Обычные вещи

Еще совсем недавно многие так мечтали обзавестись брендовой вещью, что были готовы даже носить подделки, лишь бы на видном месте был известный логотип. Сегодня громкими дизайнерскими именами никого не удивишь, так что даже звезды не стесняются одеваться в масс-маркете. Кроме того, сейчас активно растет популярность винтажных вещей и одежды из секонд-хенда. Возможно, это ответ потребителей на перепроизводство.

15. Татуаж бровей / Натуральные брови

Будем откровенны: в начале XXI века мы не знали слова «бровист» и не уделяли такого огромного внимания нашим бровям. Однако в какой-то момент случился настоящий бум на перманентный макияж и многие девушки решились сделать татуаж бровей. Это было довольно удобно и практично, но выглядело не всегда естественно. В конце 2010-х в моду вошли натуральные, широкие брови, и, кажется, этот тренд не собирается сдавать свои позиции.