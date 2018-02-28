14 иллюстраций о сюрпризах, которые жизнь преподносит невысоким людям

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Если ваш рост — 165 см, то в Индонезии вас будут считать высоким, а в Нидерландах вы будете одного роста с детьми. Потому что все в мире относительно и во всем есть свои плюсы и минусы. А эти комические иллюстрации отлично передают то, как живется людям маленького роста.

AdMe.ru собрал ситуации из жизни невысоких людей, чтобы лучше понимать, каково им приходится.

Невысокие люди всегда кажутся молодыми

Для дюймовочки и мужчина невысокого роста — просто здоровяк

Для окружающих эти крохи всегда милы. Даже когда злятся

А чтобы не злить их, нужно уметь правильно с ними разговаривать

Пакеты и сумки проходят самую сильную проверку на прочность

А в автобусах дальнего следования и в самолетах на прочность испытывается шея

И за весом нужно тщательно следить

Зато очень везет на распродажах

Порой приходится тяжело в мире высоких людей

А голова получает больше объятий, чем талия

Для невысоких людей детские магазины имеют свои плюсы. И минусы

Правда, ожидания не всегда совпадают с реальностью

И езда на машине — это целое приключение

Но, что бы там ни говорили, быть невысоким — это круто

А какого роста вы и как вам с этим живется?