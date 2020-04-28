14 обиходных слов, которые раньше были фамилиями и именами

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Эпоним — это лицо, от имени которого образованы нарицательные или другие имена собственные. Часто изобретения называют в честь тех, кто приложил руку к их созданию или открытию. В большинстве случаев мы знаем, что наименование предмета связано с человеком, имевшим отношение к его возникновению, но бывают случаи, когда распознать фамилию в слове не так-то просто.

Мы в AdMe.ru любим разбираться в этимологии слов и докапываться до их сути. Ваши брови тоже наверняка поползут вверх, когда вы узнаете, что Хам — это имя, Bluetooth — прозвище, а Галифе — фамилия.

1. Грог

Этот горячий напиток был назван в честь британского вице-адмирала Эдварда Вернона. Именно он предложил разбавлять 80-процентный ром горячей водой с лимоном и ввел это питье в рацион моряков. За глаза подчиненные звали вице-адмирала Старый Грог из-за его любви к плащу из толстого материала фая (по-английски grogram).

2. Bluetooth

Bluetooth дословно переводится с английского языка как «синий зуб». Это адаптация датского слова Blåtand — «синезубый». Так прозвали короля викингов Харальда I. Он жил на территории современной Дании около 1 000 лет назад и прославился тем, что объединил враждующие датские племена в одно целое. Bluetooth делает то же самое с протоколами связи — объединяет их в один универсальный стандарт.

3. Хам

Картина «Ной проклинает Хама».

Это имя носил библейский персонаж — один из сыновей Ноя, переживший всемирный потоп. На иврите оно звучит как «хам» (переводится как «горячий»), отсюда и русское понятие «хамство» — пренебрежительное отношение к культурным запретам. Согласно Библии, Хам повел себя постыдным образом во время опьянения своего отца: он увидел его наготу и стал насмехаться над ним, выказывая тем самым неуважение.

4. Мавзолей

Погребальное сооружение получило свое название благодаря пышной гробнице карийского царя Мавсола в Галикарнасе. Впоследствии подобные захоронения стали появляться по всему Древнему Риму: нам известны мавзолеи Августа, Адриана, Галлы Плацидии и другие.

5. Френч

Френч — это куртка, китель или пиджак с мягким отложным или стоячим воротником, регулируемым по ширине обшлагом и большими накладными карманами. В годы Первой мировой войны в армии широко распространились особые кители произвольных образцов. Им дали название «френч» — по имени главнокомандующего Британскими экспедиционными силами во Франции, фельдмаршала Джона Френча.

6. Веллингтоны

Цветные резиновые сапоги-веллингтоны чрезвычайно популярны в Великобритании и бывших колониальных странах. Их так называют в честь первого герцога Веллингтонского Артура Уэлсли. Именно он поручил мастеру видоизменить армейские ботфорты XVIII века. Сперва сапоги производились из кожи, и лишь к концу XIX века был налажен выпуск водонепроницаемой обуви.

7. Гуппи

Маленькая живородящая рыбка гуппи, которую часто содержат в аквариумах, обрела свое имя благодаря английскому священнику и ученому Роберту Джону Лечмеру Гуппи. Он обнаружил рыбку, в отличие от сородичей не мечущую икру, а рожающую живых детенышей, в 1866 году.

8. Галифе

Брюки, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бедрах, в русском языке названы по имени французского генерала Гастона Галифе: он ввел такую форму для кавалеристов в армии. В 1880-х галифе присмотрели себе модницы, а в 1900-х их стали носить и мужчины, не имеющие отношения к армии.

9. Гербера

Яркий цветок впервые был описан в XVIII веке голландским ботаником Яном Гроновиусом. Он назвал растение в честь своего коллеги — немецкого врача и ботаника Трауготта Гербера. Гербер был директором Аптекарского города (ботанического сада) в Москве и исследователем флоры Поволжья.

10. Доберман

Название породы этих суровых собак тоже восходит к фамилии человека. Карл Фридрих Луис Доберманн в XIX веке вывел этот вид псов в Тюрингии. Первоначально собаки назывались по месту своего происхождения — тюрингскими пинчерами, а после смерти Доберманна их начали именовать доберманами-пинчерами. Потом второе слово стало употребляться все реже.

11. Гильотина

Механизм для приведения в исполнение смертного приговора предложил использовать в 1791 году член Учредительного собрания представителей французского народа профессор анатомии Жозеф Гильотен. Отметим, что он не изобретал гильотину: известно, что подобный механизм применялся и раньше в Шотландии и Ирландии.

12. Кубик Рубика

Иногда эту головоломку ошибочно называют «кубик-рубик». Но дело в том, что у игрушки есть создатель — Эрнё Рубик, имя которого она и носит. Венгерский скульптор и преподаватель архитектуры придумал свой кубик в 1974 году и через год запатентовал изобретение.

13. Дизель

Рудольф Дизель — немецкий инженер и изобретатель, который создал поршневой двигатель внутреннего сгорания, позже названный в его честь дизельным. Продукт, который используется как топливо в этом двигателе, мы называем дизельным, или попросту дизелем.

14. Пастеризация

Процесс уничтожения микроорганизмов в жидкостях путем однократного нагревания до температур ниже 100 ° назвали в честь французского микробиолога Луи Пастера. Он предложил эту технологию в середине XIX века для обеззараживая продуктов, а также для продления срока их хранения.