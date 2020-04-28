14 обиходных слов, которые раньше были фамилиями и именами
Эпоним — это лицо, от имени которого образованы нарицательные или другие имена собственные. Часто изобретения называют в честь тех, кто приложил руку к их созданию или открытию. В большинстве случаев мы знаем, что наименование предмета связано с человеком, имевшим отношение к его возникновению, но бывают случаи, когда распознать фамилию в слове не так-то просто.
Мы в AdMe.ru любим разбираться в этимологии слов и докапываться до их сути. Ваши брови тоже наверняка поползут вверх, когда вы узнаете, что Хам — это имя, Bluetooth — прозвище, а Галифе — фамилия.
1. Грог
Этот горячий напиток был назван в честь британского вице-адмирала Эдварда Вернона. Именно он предложил разбавлять 80-процентный ром горячей водой с лимоном и ввел это питье в рацион моряков.
За глаза подчиненные звали вице-адмирала Старый Грог из-за его любви к плащу из толстого материала фая (по-английски grogram).
2. Bluetooth
Bluetooth дословно переводится с английского языка как «синий зуб». Это адаптация датского слова Blåtand — «синезубый». Так прозвали короля викингов Харальда I. Он жил на территории современной Дании около 1 000 лет назад и прославился тем, что объединил враждующие датские племена в одно целое. Bluetooth делает то же самое с протоколами связи — объединяет их в один универсальный стандарт.
3. Хам
Картина «Ной проклинает Хама».
Это имя носил библейский персонаж — один из сыновей Ноя, переживший всемирный потоп. На иврите оно звучит как «хам» (переводится как «горячий»), отсюда и русское понятие «хамство» — пренебрежительное отношение к культурным запретам.
Согласно Библии, Хам повел себя постыдным образом во время опьянения своего отца: он увидел его наготу и стал насмехаться над ним, выказывая тем самым неуважение.
4. Мавзолей
Погребальное сооружение получило свое название благодаря пышной гробнице карийского царя Мавсола в Галикарнасе. Впоследствии подобные захоронения стали появляться по всему Древнему Риму: нам известны мавзолеи Августа, Адриана, Галлы Плацидии и другие.
5. Френч
Френч — это куртка, китель или пиджак с мягким отложным или стоячим воротником, регулируемым по ширине обшлагом и большими накладными карманами.
В годы Первой мировой войны в армии широко распространились особые кители произвольных образцов. Им дали название «френч» — по имени главнокомандующего Британскими экспедиционными силами во Франции, фельдмаршала Джона Френча.
6. Веллингтоны
Цветные резиновые сапоги-веллингтоны чрезвычайно популярны в Великобритании и бывших колониальных странах. Их так называют в честь первого герцога Веллингтонского Артура Уэлсли. Именно он поручил мастеру видоизменить армейские ботфорты XVIII века. Сперва сапоги производились из кожи, и лишь к концу XIX века был налажен выпуск водонепроницаемой обуви.
7. Гуппи
Маленькая живородящая рыбка гуппи, которую часто содержат в аквариумах, обрела свое имя благодаря английскому священнику и ученому Роберту Джону Лечмеру Гуппи. Он обнаружил рыбку, в отличие от сородичей не мечущую икру, а рожающую живых детенышей, в 1866 году.
8. Галифе
Брюки, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бедрах, в русском языке названы по имени французского генерала Гастона Галифе: он ввел такую форму для кавалеристов в армии. В 1880-х галифе присмотрели себе модницы, а в 1900-х их стали носить и мужчины, не имеющие отношения к армии.
9. Гербера
Яркий цветок впервые был описан в XVIII веке голландским ботаником Яном Гроновиусом. Он назвал растение в честь своего коллеги — немецкого врача и ботаника Трауготта Гербера. Гербер был директором Аптекарского города (ботанического сада) в Москве и исследователем флоры Поволжья.
10. Доберман
Название породы этих суровых собак тоже восходит к фамилии человека. Карл Фридрих Луис Доберманн в XIX веке вывел этот вид псов в Тюрингии. Первоначально собаки назывались по месту своего происхождения — тюрингскими пинчерами, а после смерти Доберманна их начали именовать доберманами-пинчерами. Потом второе слово стало употребляться все реже.
11. Гильотина
Механизм для приведения в исполнение смертного приговора предложил использовать в 1791 году член Учредительного собрания представителей французского народа профессор анатомии Жозеф Гильотен.
Отметим, что он не изобретал гильотину: известно, что подобный механизм применялся и раньше в Шотландии и Ирландии.
12. Кубик Рубика
Иногда эту головоломку ошибочно называют «кубик-рубик». Но дело в том, что у игрушки есть создатель — Эрнё Рубик, имя которого она и носит. Венгерский скульптор и преподаватель архитектуры придумал свой кубик в 1974 году и через год запатентовал изобретение.
13. Дизель
Рудольф Дизель — немецкий инженер и изобретатель, который создал поршневой двигатель внутреннего сгорания, позже названный в его честь дизельным. Продукт, который используется как топливо в этом двигателе, мы называем дизельным, или попросту дизелем.
14. Пастеризация
Процесс уничтожения микроорганизмов в жидкостях путем однократного нагревания до температур ниже 100 ° назвали в честь французского микробиолога Луи Пастера. Он предложил эту технологию в середине XIX века для обеззараживая продуктов, а также для продления срока их хранения.
Фото на превью Depositphotos