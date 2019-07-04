13 слов с коварным ударением, которые могут выставить нас невеждами

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Некоторые слова постоянно проверяют нас на прочность, так и пытаясь уличить в безграмотности. Но вы же не из тех, кто просто так сдается, поэтому вот вам свежая порция слов с комментариями, как же все-таки правильно.

Мы в AdMe.ru уверены, что этот список поможет вам чувствовать себя увереннее во время общения на разные темы.

1.

Раньше разговорный вариант «вклю́чит» был под запретом. Но времена меняются, и теперь он указан как допустимый. Но если вы из тех, кто за строгую грамотность и между допустимым и нормативным выбирает 2-й вариант, то правильнее говорить «включи́т».

2.

Если не вы сами, то наверняка в вашем окружении кто-то произносил это слово неверно. Мы же все знаем еще со школьных времен, куда нужно ставить ударение, если в слове есть буква Ё. Осталось запомнить, что она там есть. Поэтому «новорождённый».

3.

Глагол «сверлить» похож на любимый всеми глагол «звонить». Тот самый, в произнесении которого так часто ошибаются слишком много людей. В настоящем времени ударение в таких глаголах падает всегда на последний слог.

4.

Если вы хоть раз наращивали ногти, ресницы или волосы и называли их «наро́щенными», пришло время открыть страшную правду. Правильно «наращённый». Если знать, что в слове пишется Ё, с ударением проблем не будет. Теперь вы знаете, удивите остальной мир.

5.

Если вы будете мучиться, вспоминая, куда же все-таки поставить ударение в данном случае, запомните простую выручалочку: пле́сень — запле́сневеть. И неважно, меняется форма глагола или нет.

6.

Здесь нужно просто запомнить. Ударение в глаголе «приняться» в прошедшем времени падает на последний слог. Словари допускают вариант «приня́лся», но большинство все же за литературное «принялся́».

7.

Здесь снова 2 допустимых варианта ударения, один из которых предпочтительный. Но все же ставить ударение на последний слог правильнее, поэтому «дождали́сь».

8.

Не поддавайтесь соблазну поставить ударение на последний слог. Так что надевайте ту́фли или дайте полежать вашим ту́флям на полке.

9.

В разговорной речи часто можно услышать «принуди́ть». Это неграмотно. Как утверждает большинство словарей, правильный вариант употребления этого слова — «прину́дить».

10.

В этих коварных словах ударение неподвижно во всех падежах и числах: ба́нты, то́рты, ша́рфы. Если в разговоре засомневаетесь в правильности произношения, вспомните единственное число этого слова, и тогда не ошибетесь.

11.

Это слово из судебной лексики правильно произносить с ударением на 2-й слог — «хода́тайство». Ударение на 3-й слог — «ходата́йство» — помечено как «грубо неправильное». Слово считается профессиональным жаргоном в юридической сфере.

12.

Греческое слово «генезис» означает «происхождение, возникновение, зарождение». Ударение падает на первую Е. Здесь нужно просто запомнить, например придумав ассоциацию со словом «ген».

13.

Во всех формах слова «возраст» ударение неизменно падает на 1-й слог. В словаре даже выделено, как не нужно говорить. Запомните сами и передайте другим.