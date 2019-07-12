13 слов, которые большинство из нас произносят неправильно

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Русский язык никогда не перестанет нас удивлять, особенно если дело касается ударений. Иногда, казалось бы, самые распространенные слова могут преподнести неожиданный сюрприз. Например, вы можете узнать, что всю свою жизнь произносили привычное вам слово неправильно. И так делали не только вы, но и многие ваши знакомые.

AdMe.ru обещает, что больше такого не будет! Ведь в этой статье мы собрали самые частые ошибки в ударениях. Признаемся, некоторые слова удивили даже нас.

1.

Например, в слове «трансфе́р» ударение ставится исключительно на 2-й слог. Все дело в том, что данное существительное образовано от латинского глагола trānferre (передавать, переводить), ударение в котором падает на суффикс -ер-.

2.

В слове «мастерски́» очень легко ошибиться, особенно если соотнести его с существительным «ма́стер». Но все же ударение в нем ставится на гласный «и» 3-го слога согласно орфоэпической норме русского литературного языка.

3.

А вот со словом «петля» все очень неоднозначно. Еще до недавнего времени единственным правильным было ударение на 1-й слог. Сейчас в словарях чаще встречается ударение на 2-м слоге. При этом дикторам на телевидении и радио рекомендуют именно этот вариант произношения.

4.

«Гéнезис» — именно такой непривычный многим из нас вариант произношения этого слова считается правильным. Филологи отмечают, что это объясняется прежде всего греческим происхождением слова. Интересно, что в творительном падеже ударение может перескакивать на 2-й слог, иначе получаются 3 безударных слога подряд. Человеку произнести их довольно сложно из-за особенностей дыхания.

5.

Вы удивитесь, но в слове «гуру́» большинство словарей предлагают вариант ударения только на 2-й слог.

6.

В слове «жерло́» также многие допускают ошибку в ударении. Связано это с тем, что во множественном числе ударение падает уже на 1-й слог — «жéрла».

7.

В слове «зубчатый» некоторые современные словари допускают ударение и на 1-й, и на 2-й слог. Однако говорить о равноправии таких вариантов пока рано. Все же большинство классических орфоэпических словарей рекомендуют использовать только вариант «зубча́тый».

8.

В слове «гренки́» ударение падает на 2-й слог, и именно эта норма считается исторически правильной. Сейчас некоторые словари допускают ударение на 1-й слог, однако делают пометку, что такой вариант употребления является разговорным.

9.

А вот ударение в слове «диоптри́я» изменилось относительно недавно. Ранее словари рекомендовали ставить ударение на 2-й слог. Новое произношение объясняется этимологией: слово пришло к нам из греческого языка с ударением на 3-ю гласную букву.

10.

Запомнить ударение в слове «ветерина́рия» несложно: согласно орфоэпической норме русского литературного языка, оно ставится на 4-й слог 6-сложного слова.

11.

В слове «дре́вко» также легко допустить ошибку, поскольку ударение в нем поменялось относительно недавно. Сейчас словари рекомендуют только ударение на 1-й слог.

12.

Согласно строгой литературной норме, зафиксированной в словаре «Русское словесное ударение» М. В. Зарвы, ударение в слове «принялся́» может падать только на последний слог.

13.

«Кичи́ться» является словарным словом, то есть его нормативное написание и произношение нельзя проверить каким-либо правилом. Его необходимо просто запомнить.