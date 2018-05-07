13 правил столового этикета, о которых большинство людей никогда не слышали

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Главные принципы столового этикета известны всем, однако существует ряд неочевидных правил, к которым стоит отнестись с большим вниманием. Например, утверждение, что дичь едят руками, верно только отчасти — многое в этом вопросе зависит от обстоятельств. Давайте разберемся, когда вилка и нож действительно не нужны, а в каких ситуациях этикет требует от нас использовать столовые приборы.

AdMe.ru сделал подборку практичных советов, с которыми вы перестанете нервничать и совершать ошибки за столом.

1. Мисо-суп

Мисо-суп обычно подают в небольшой глубокой чаше. Положив ее на ладонь одной руки и удерживая за стенку большим пальцем, пьют бульон маленькими глотками. Палочками в другой руке придерживают сыр тофу и прочие ингредиенты. После того как бульон будет выпит, можно съесть тофу, лапшу, грибы и другие твердые составляющие блюда, используя палочки или ложку.

2. Бекон

Хрустящий бекон может раскрошиться, если его резать ножом, поэтому его едят руками. Мягкий бекон, как правило, жирный, и им можно легко испачкать пальцы. Поэтому во время еды используют вилку и нож.

3. Оливки и маслины

Когда оливки подаются в качестве закуски, их можно брать руками. Если оливки являются ингредиентом блюда, например салата, то их едят вилкой. Оливку в бокале мартини можно съесть после того, как напиток будет выпит, опрокинув ее в рот.

4. Стейк из рыбы

Рыбный стейк обычно готовят из лосося, семги или форели. Его едят специальными приборами: вилкой с тремя зубчиками и ножом в виде лопатки. Мясо рыбы очень мягкое, поэтому его не режут, а аккуратно отделяют ножом кусочки, которые затем вилкой отправляют в рот. Нож также используют, чтобы отодвинуть кожу и косточки рыбы.

5. Рыба целиком

Разрежьте рыбу посередине от головы до хвоста так, чтобы не затронуть позвоночник. Верхний слой «раскройте» как книжку, входя ножом в разрез и придерживая мясо вилкой. Кусочки мяса можно переложить на свободное место на тарелке. Поддев позвоночник вилкой, выньте его из рыбы и переложите на тарелочку для костей. Можно сбрызнуть рыбу лимоном и приступить к трапезе, используя все те же вилку и нож.

6. Мясо на косточке, дичь

Во время делового ужина, в гостях или в ресторане мясо на косточке, курицу, дичь едят с помощью вилки и ножа. В неформальной обстановке — дома или на пикнике — мясо птиц, ребрышки можно есть руками.

7. Креветки

Если это блюдо с креветками, у которых не очищены хвосты, то поднести ко рту их можно руками, держа за панцирь. Затем остатки откладываются на специальную тарелку.

Креветки на шпажках, поданные в виде закуски, обмакивают в соус и после этого отправляют в рот, держа за палочку. Если креветки слишком большие и не могут поместиться во рту полностью, их едят, откусывая по кусочку. Но в этом случае надкушенную креветку обмакивать в общую соусницу не стоит.

Коктейль из креветок подается в высоком стаканчике или глубокой чашке. Слишком большие креветки разрезают на несколько частей. Если использовать нож невозможно, подденьте креветку вилкой и откусывайте по кусочку. Надкушенные креветки можно обмакивать в соус, предназначенный исключительно для вас.

Очищенные вареные и жареные креветки на тарелке едят с помощью вилки и ножа.

8. Пицца

Во время коктейля пиццу, порезанную на кусочки, можно взять руками с общего подноса или тарелки. Это же правило действует на вечеринках и любых мероприятиях в неформальной обстановке. Но если вы на бизнес-ланче или обедаете в кафе, ресторане, лучше воспользуйтесь вилкой и ножом.

9. Тако

Хрустящую лепешку берут руками. Если вы сами накладываете себе начинку, начните с листьев зеленого салата — они не позволят лепешке быстро размякнуть. Затем можно добавить рис, сыр, овощи. Лучше не класть много начинки и держать тако над чистой тарелкой. Если что-то из ингредиентов выпадет из лепешки, будет легко поднять это вилкой.

Мягкую лепешку с начинкой заворачивают рулетом. Сверху тако поливают соусом и едят с помощью ножа и вилки.

9. Запеченный картофель

Запеченный картофель едят вилкой. Картофелину придерживают пальцами одной руки, пока другой с помощью вилки снимают кожуру. Корнеплод очищают продольно, сверху вниз. (Если вверху на картофеле нет крестообразного надреза, его можно сделать вилкой самостоятельно, чтобы дать пару выйти.) Затем картофель разламывают руками, а вилку используют для того, чтобы перемешать мякоть корнеплода с маслом и другими ингредиентами.

10. Зеленый горошек

Зеленый горошек едят вилкой и ножом. Ножом собирают горошины на вилку, после чего отправляют ее в рот. Другой способ — накалывать горошек на зубчики вилки. Ни в коем случае не следует разминать горошек, превращая его в пюре.

11. Авокадо

Авокадо, разрезанное пополам, едят маленькой ложкой, зачерпывая ею маслянистую мякоть плода. Кусочки авокадо в салате — вилкой. Гуакамоле, как и любой паштет, можно намазать на хлеб или крекер.

12. Сыр

Мягкие сыры, такие как камамбер или бри, едят вместе с корочкой. С твердых сортов, например с чеддера, корочку срезают ножом, придерживая сыр вилкой. В ресторане сырную тарелку предлагают на десерт и часто подают с орехами, фруктами и крекерами. Мягкие сорта сыра отрезают кусочками и перекладывают на свою тарелку. Этот сыр можно будет намазать ножом на крекер или хлеб и съесть свой бутерброд, взяв руками.

Твердые сыры, порезанные кусочками, можно с помощью столовых приборов переложить на свою тарелку. В официальной обстановке сыр лучше есть вилкой. Но если вы сделаете бутерброд с крекером или хлебом, не возбраняется взять его руками.

13. Десерты

Эклеры всегда едят ножом и вилкой. Резать пирожное нужно очень аккуратно, чтобы начинка не вылезла наружу.

Пончики и воздушную сдобу разламывают руками, намазывают маслом, отправляют в рот маленькими кусочками.

Булочки в глазури разрезают пополам или на четвертинки и едят руками. Если выпечка слишком липкая, то используют вилку и нож.

Столовый этикет — это не только наука о том, как правильно пользоваться приборами. Также не стоит забывать и о правилах поведения во время застолья. Не оставляйте телефон на общем столе; перед тем как сделать глоток, проглотите пищу и промокните губы салфеткой, чтобы края бокала оставались чистыми; выходя из-за стола, скажите «Прошу прощения». Ведь делить трапезу с вежливыми людьми намного приятней. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой», — сказал Антон Павлович Чехов. И добавить к его словам нечего.

Расскажите, испытывали ли вы неуверенность за столом и приходилось ли вам выкручиваться из непростой ситуации?