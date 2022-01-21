13 особенностей школ в Нидерландах, услышав о которых не знаешь, то ли от зависти зеленеть, то ли языком цокать

Школьная программа в любой стране вызывает бесконечные споры среди родителей. Пожалуй, ни в одной точке мира нет системы обучения, которая полностью удовлетворила бы и школяров, и взрослых. Нидерланды занимают одно из ведущих мест в мире по уровню образования. При этом ребятню здесь никто не заставляет учиться.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, что же такого особенного есть в школьной системе Нидерландов и чем она выгодно отличается от других. Может, какие-то принципы стоит взять на заметку и другим странам?

Дети ходят в начальную школу до 12 лет

Система школьного образования в Нидерландах несколько отличается от привычной нам. Сам процесс разделен на 2 ступени: с 4 до 12 лет дети обучаются в начальной школе, а затем переходят в среднюю.

Существует 3 типа школ: государственные, специальные и частные. Причем ко второму варианту принято относить религиозные учебные заведения, в которых помимо обязательных дисциплин преподают дополнительные.

Выбор школы — дело непростое. В некоторых районах детей записывают прямо с рождения, в других — с 2–3 лет. Предпочтение отдается тем ученикам, которые живут неподалеку. Обычно ребенок идет в 1-й класс сразу после того, как ему исполняется 4 года. То есть малыш может присоединиться к классу и после начала учебного года, если день рождения у него приходится на период с октября по май.

Домашнее задание практически не задают

До 6-го класса ребятам почти ничего не задают на дом. Считается, что малыши должны наслаждаться детством, а не просиживать целыми днями за учебниками и книжками.

В 1-м и 2-м классах ребята иногда занимаются вместе. Их потихоньку готовят к работе в команде, учат основам общения. И только к 3-му году, когда дети привыкают к школе, они начинают осваивать чтение, письмо и другие дисциплины.

Родители обычно не готовят чад к школе — это задача учителей. Поэтому разучивать буквы и цифры до поступления в учебное заведение здесь не принято. Голландцы считают, что подгонять ребенка не стоит. Он сам освоит все необходимые знания и умения, когда придет время.

Родительский отпуск не считается серьезным поводом, чтобы пропустить школу

Посещение школы обязательно с 5 до 16 лет (в некоторых вариантах до 17 или 18). Обучение на дому в Нидерландах запрещено. К пропускам относятся очень серьезно. Если ребенок несколько дней не появляется в учебном заведении, родители должны предоставить объяснение или справку.

Чтобы забрать чадо на пару недель, надо сначала получить разрешение, и выдают его неохотно. Если малыша увозят на импровизированные каникулы без одобрения, родителям грозит штраф.

Поэтому взрослые обычно планируют свой отпуск на время школьных каникул. И чтобы вся страна одновременно не отправилась отдыхать, в каждом регионе официальные перерывы в учебе стартуют в разное время. Это расписание меняется из года в год.

Летом дети отдыхают только 6 недель. А в учебное время каникулы назначают после 6 недель учебы, чтобы и учащиеся, и учителя могли передохнуть.

Во время обеденного перерыва многие дети отправляются домой

Нидерландские начальные школы не оборудованы столовыми. Обеденный перерыв обычно длится час, и дети могут пойти домой, чтобы перекусить.

Другой вариант — принести еду с собой и подкрепиться прямо в классе или на улице. В этом случае родители обычно оплачивают услуги воспитателей, которые присматривают за детьми на перемене.

На ланч ребятне выдают сэндвичи, фрукты или пиццу. Некоторые родители разрешают детям самим выбирать и упаковывать еду для обеда.

Родители принимают активное участие в школьной жизни

В каждом классе есть взрослый, который отвечает за связь между преподователями и родителями в классе. Каждый год на эту позицию выбирают нового человека.

Пару раз в год учитель приглашает родителей ребенка на личную встречу, чтобы приватно обсудить развитие и достижения чада, а также дать несколько советов. Она называется «10-минутная беседа». Лучше заранее подготовиться к этому мероприятию, так как оно редко затягивается. Обычно в первые несколько лет на них присутствуют только взрослые.

А с 4-го класса дети могут присоединяться к этим беседам и выражать свое мнение по поводу всех вопросов.

Родители часто объединяются по разным вопросам. Например, для доставки малышни в школу. Доброволец может сопровождать нескольких детей на уроки на велосипеде.

В нидерландских школах существует особая должность для родителей. Сначала они проходят специальную стажировку. А после каникул их задача — тщательно осматривать головы детей, проверяя шевелюру на наличие паразитов. Таких добровольцев называют «главными по вшам». Если насекомые обнаружены, то школа оповещает родителей, чтобы они отвели чадо на санобработку. При этом никто не будет корить или ругать малыша и взрослых.

Дети с малых лет добираются до учебного заведения самостоятельно

Голландцы стараются выбрать учебное заведение поближе к дому, так как с 8–10 лет ребята ходят в школу самостоятельно. Специальная служба доставки здесь существует только для детей с ограниченными возможностями.

Любимый способ передвижения — это велосипед. В средней школе некоторым ученикам приходится проезжать до 15 км, чтобы попасть на уроки.

Старшие дети иногда сопровождают в школу младших.

Другой вариант — это служба такси. Но стоит такое удовольствие недешево.

Продленку иногда заменяют спортивные клубы

Любая начальная школа обязана предоставлять такую услугу, как продленка. Обычно для этого учебное заведение заключает договор со специальной организацией. Педагоги забирают ребят из учебного заведения и отвозят их в детский центр. Этот сервис платный.

Другой вариант — это договориться с какой-то спортивной секцией, куда ребенок будет ходить после занятий. В некоторых регионах ученики по окончании уроков отправляются на конюшни, расположенные неподалеку.

Детей стараются не перегружать дополнительными занятиями. Родители позволяют чадам экспериментировать и не ругаются, если ребенок бросает кружки и спортивные секции, когда те ему надоедают.

Вместо учебников в младших классах используют планшеты

В младших классах, помимо привычных учебников, дети часто пользуются планшетами и интерактивными досками в процессе занятий.

В нескольких заведениях устройства полностью заменили книги, тетради и даже учителей. Преподаватели здесь выполняют скорее организационные функции. Это эксперимент, который позволит понять, поможет ли такая форма обучения лучше подготовить подрастающее поколение к жизни в цифровом мире.

К мобильным телефонам тоже относятся вполне лояльно: никто не отбирает у ребят гаджеты на уроках.

Переход в среднюю школу становится настоящим испытанием

Средняя школа в Нидерландах делится на 3 типа. В первом варианте ребенок получает профессионально-техническое образование. Программа рассчитана на 4 года, и по окончании ученик может продолжить занятия в колледже или на другой ступени.

Второй вариант обучения занимает 5 лет. После него ученик может продолжать занятия в профильном высшем учебном заведении.

Последняя школа — самая престижная, так как готовит детей к поступлению в университет. Занятия длятся 6 лет. В процессе ученики осваивают не только гуманитарные дисциплины и естественные науки, но и 5 иностранных языков: греческий, латынь, английский, немецкий и французский.

Самостоятельно выбрать подходящий вариант среднего образования почти невозможно. Учителя в последних классах начальной школы дают рекомендацию для дальнейшего обучения ребенка. И следующее учебное заведение проводит набор на основе этого документа.

Детей редко заставляют поступать в те заведения, обучение в которых требует от них излишних усилий. Иногда ребенку позволяют выбрать школу самостоятельно.

Сам переход порой уже является серьезным стрессом, так как ребятам приходится не только привыкать к новой программе и возросшей нагрузке, но и расставаться со старыми друзьями.

Окончание начальной или средней школы — это ответственный момент, который принято отмечать. Если на доме рядом с флагом висит сумка или рюкзак, значит, кто-то здесь умудрился сдать выпускные экзамены и закончить обучение в школе. Обычно — в средней.

Экзамен по вождению сдают в 12 лет

В отличие от младшей школы, средняя может находиться довольно далеко от дома. Не все учебные заведения предлагают обучение по всем 3 программам. Поэтому ребята выбирают заведение исходя из тех вариантов, которое оно предлагает.

Большинство учеников добираются до школы на велосипеде. Многие ребята по достижении 12 лет сдают экзамен на вождение.

Это мероприятие проводится каждый год в апреле. Юные велосипедисты должны преодолеть маршрут длиной примерно 6 км, проложенный прямо в городе. Тестирование проводится днем, и обычное дорожное движение на этот период никто не ограничивает. Детям, которые успешно прошли экзамен, вручают специальный сертификат.

Уроки необязательно проходят в классной комнате

Идея занятий на открытом воздухе была популярна в Нидерландах еще в первой половине прошлого века. Тогда парты и стулья ставили за пределами классных комнат, на улице. Правда, у подобной практики был только один минус: погода могла внести коррективы в учебный процесс.

Подобные заведения существуют до сих пор. Например, школа на открытом воздухе в Амстердаме: в ней есть как застекленные, так и открытые помещения.

Сейчас в младших классах часть уроков стараются проводить вне душных классов. Малыши собирают разноцветные листья, ищут камешки, гуляют, а заодно не только знакомятся с окружающим миром, но и постигают азы точных наук.

В некоторых учебных заведениях открыты «лесные школы». Ученики в них проводят на свежем воздухе основную часть времени. По мнению учителей, это не только помогает осваивать новые знания и прививает умение работать в команде, но и позволяет ребятне четче осознать важность экологических проблем.

Дети порой не знают, что сдают экзамены

В Нидерландах действует 10-балльная система оценок. Проходным считается цифра 5,5. Если ученик получает от 1 до 5, значит, программа усвоена плохо и работу необходимо переделать.

Дети начинают проходить различные тесты еще в начальной школе. Причем в первые годы им даже не говорят о том, что они выполняют проверочную работу, и готовиться к этому мероприятию не надо. Основная задача — это выявить все проблемные моменты и пробелы в знаниях на ранних стадиях.

На основании результатов теста ребенка могут оставить на второй год. В Нидерландах никто этого не стыдиться. Наоборот, считается, что некоторым детям полезно еще раз изучить материал и закрепить знания.

А вам какие идеи школьного образования в Нидерландах показались самыми интересными и удачными?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.