13 мест на планете, которые не скажут туристам «спасибо»

Достопримечательности страдают от многих факторов: времени, погоды, ненадлежащей реставрации. Но еще больше им достается от людей. Что скрывать, всем нам не чуждо желание поближе рассмотреть, потрогать диковинный артефакт вопреки правилам. А есть и те, кто откровенно наносит ущерб, оставляя свой «автограф»: «Здесь был Вася». В последнее время добавилась еще одна печальная тенденция: блогеры в соцсетях активно популяризуют то или иное место или даже ракурс для фото, после чего к нему устремляются толпы охотников за красивыми кадрами, напрочь забывая о нормах поведения.

Мы в AdMe.ru уверены, что большинство туристов ценит культурное наследие человечества и старается по максимуму его сохранить.

Продавленные ступени и граффити на Великой Китайской стене

За время своего существования Великая Китайская стена не раз переживала трудности: обрушение некоторых ее частей, эрозия, вандализм и время, которое ее изнашивает. Для каждого туриста эта достопримечательность является главной в списке посещений: не видел стену — считай, не был в Китае. И, естественно, все хотят пройтись по ней, оставить свой след. Последний действительно остается в буквальном смысле, так как со временем из-за многочисленных ног, ступающих на ступени, на них образовались внушительные углубления. Поэтому, если будете подниматься по ним, то идите по той стороне, где меньше вмятин. А еще, как ни печально, люди оставляют на стене многочисленные граффити. В итоге один кусочек стены выделили туристам специально для надписей, лишь бы только они не портили остальную часть.

Песок и беспечные туристы, мечтающие сделать фото у пирамид Гизы

Пирамиды окружены пустыней, которая на протяжении тысячелетий подвергает их испытаниям на прочность, истончая камень. Весь древнейший комплекс нуждается в реставрации, которая, к сожалению, должным образом так и не была проведена. К этим факторам добавляется еще и беспечность туристов, которое иногда поднимаются на камни пирамиды. Или — того хуже — норовят прихватить кусочек отколовшейся породы. В 2012 году французский архитектор Жан-Пьер Уден рассчитал, сколько средств и времени уйдет на реставрацию пирамиды Хеопса. Потребуется от 1 500 до 2 000 рабочих, примерно $ 5 млрд и 5 лет.

Затертая почти до дыр собачка на мемориальной доске под статуей святого Иоанна Непомуцкого в Праге

На противоположной панели справа фотография Яна Непомука, брошенного во Влтаву, и тереть на удачу нужно его. Но люди запутались и вместо него стали гладить эту собаку. © david927 / Reddit

Остров Чеджудо в Южной Корее страдает от бесчисленного количества путешественников

У туристов, в особенности китайских, очень популярно направление Сеул — Чеджудо. Путешественники приезжают на остров, чтобы увидеть водопады, вулканы. Молодожены обязательно идут в скульптурный парк «Земля любви», для посещения которого необходимо быть старше 18 лет, так как тематика скульптур весьма откровенная. Особенно его жалуют корейские пары во время медового месяца. Связано это с тем, что до сих пор в стране распространена практика заключения брака по договору между родителями. И именно во время свадебного путешествия пары близко знакомятся. Помимо новоиспеченных молодоженов на остров приезжают туристы со всего мира. Только за 2017 год между Сеулом и Чеджудо было 65 тыс. перелетов, получается по 180 рейсов в день и около 15 млн туристов в год. Страшно представить, сколько во время этих перелетов выделилось углекислого газа. А еще ведь есть круизные лайнеры, машины и горы мусора, которые оставляют после себя туристы. Все это способствовало возникновению неблагоприятной экологической ситуации. Ситуация может стать еще хуже, если построят новый аэропорт.

Эрозия от прикосновений потихоньку разрушает храм Эль-Хазне в Иордании

Древний город Петра сегодня является золотой жилой для Иордании, так как приносит стране немалые деньги от туризма. Но посетители несут и разрушения. Ведь все хотят прикоснуться к фасаду легендарного храма Эль-Хазне и тем самым повреждают песчаник, который страдает от повышенной влажности.

Чижик-пыжик регулярно получает сотрясение мозга

Люди на удачу или для исполнения желания бросают монетки, которые должны попасть на постамент. Но частенько они промахиваются, поэтому попадают на разные части тела птички, нанося ущерб памятнику. Также бедолагу неоднократно воровали (7 раз!), пытались спуститься к нему, чтобы потереть его голову или клювик. Нечего добавить, настрадался парень!

Ангкор-Ват в Камбодже стал самой популярной достопримечательностью в мире, что отражается на его состоянии

Храмовый комплекс, построенный в честь бога Вишну, как и многие древние сооружения, постепенно разрушается под влиянием природных явлений и людей. Его посещает слишком большое количество туристов. В 2018 году он занял 1-е место в мире по популярности, тогда его посетило 2,6 млн человек. Ангкор-Ват стремится увидеть каждый 2-й турист, приезжающий в Камбоджу. Треть выручки от продажи билетов идет на восстановительные работы и проекты, которые помогут сохранить храм. Но большую часть денег на реставрационные работы предоставляют иностранные правительства.

Многолетняя традиция чуть не привела к обвалу моста Искусств в Париже

У влюбленных пар — как местных, так и приезжих — была популярна традиция вешать замочек на мост в знак вечной любви. И со временем их стало слишком много, они создавали дополнительную нагрузку на мост, и в итоге один из фрагментов решетки не выдержал и обрушился. После этого случая власти города приняли решение снять практически все замки. Сегодня о былой традиции напоминают лишь несколько решеток на мосту, увешанных замочками.

Помпеям грозит новый Везувий в лице туристов, не ценящих культуру и историю

Древнеримскому городу Помпеи уже однажды не повезло, когда он оказался погребенным под пеплом и камнями разбушевавшегося Везувия в 79 году н. э. Но в последние десятилетия над ним нависла новая угроза в виде туристов. В 2018 году археологический комплекс Помпеи посетило 3,6 млн человек, что создало определенные проблемы. Некоторые туристы не гнушаются ставить штативы на древние камни, другие встают на них, а иные и вовсе воруют артефакты. Конечно, есть охранники, которые следят за порядком, но их недостаточно. Некоторые историки видят выход в том, чтобы у парка появились постоянные гиды, которые будут водить группы с ограниченным количеством человек. Главное — найти баланс между желанием прикоснуться к древней истории и сохранностью исторически ценного древнего города.

Памятник Оскару Уайльду чуть безвозвратно не испортили любвеобильные ценительницы его творчества

Ценители творчества писателя обязательно стремятся посетить его могилу на кладбище Пер-Лашез в Париже. А женщины и вовсе считают своим долгом поцеловать памятник писателю, таким образом выражая ему свою любовь. Но она не совсем взаимная, так как от рьяных проявлений чувств страдал камень памятника, красная помада буквально въедалась в него. В итоге в 2011 году установили стеклянный барьер. Теперь поцелуи оставляют на нем.

Лавандовые поля в графстве Суррей, на которые по выходным туристов не пускают

В графстве есть лавандовая ферма «Мэйфилд», которую облюбовали все любители эффектных фотографий. Однако владельцы не растерялись и решили брать с туристов небольшую плату за фотографирование — всего £ 4. А по выходным и вовсе не пускают людей из-за большого наплыва.

Пещерный город Уплисцихе в Грузии может кануть в Лету из-за туристов, которые хотят все потрогать, и эрозии

Пещерный город полон интересных артефактов. Его можно назвать музеем под открытым небом, где туристы имеют полную свободу передвижений, что не всегда хорошо сказывается на древнем объекте. И это не единственная угроза для города, для него также опасна эрозия и сейсмически неблагоприятный район.

Большой Барьерный риф в Австралии посещает невероятно много туристов, которые готовы на все, лишь бы увидеть его подводный мир

Риф виден даже из космоса, это настоящее чудо природы с отдельной экосистемой. Туристов, желающих его увидеть, с каждым годом становится только больше, однако есть ряд ограничений для путешественников, что немного улучшает ситуацию. Суда и отели, построенные на части островов, тоже наносят ущерб рифу своей инфраструктурой. Пагубно влияют и тропические ураганы вкупе с резким ростом популяции хищников, которые съедают коралловые полипы.