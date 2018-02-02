13 фотографий об отношениях человека и природы, после просмотра которых вы точно скажете: «Нужно что-то менять»

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2017 год оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений, а это почти полтора века. Некоторые ученые утверждают, что уже совсем скоро Европу и США накроет вечная мерзлота. Насколько верны прогнозы ученых — мы не знаем, но одно точно: этой планете мы пока принесли мало пользы.

Специалисты сходятся во мнении, называя перепады погодного «настроения» нервным климатом. Основная причина нетипичного поведения — перегрев Арктики, ведь Гренландский ледяной щит неумолимо исчезает, а это происходит в 2 раза быстрее, чем 10 лет назад. Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку зафиксированных фактов того, что сегодня у нашей природы плохое настроение. И главным образом его формирует человек.

Аномальная жара заставляет людей приспосабливаться к новым условиям. Температура окружающей среды в Аризоне достигла отметки 48°C, а в Кувейте — 53°C

Из-за воздействия химических соединений антропогенного происхождения разрушается озоновый слой планеты, который не только сохраняет ее от потери воздуха, но и защищает от губительного ультрафиолетового излучения. Именно поэтому метеорологи всего мира фиксируют аномальное повышение температуры.

Невероятный холод в нетипичных для него мировых регионах

Весь мир облетели фотографии вмерзших в лед аллигаторов, а также впавших в анабиоз игуан, которых спасали жители США. И если аллигаторы приспособлены к таким перепадам температуры, то для игуан это смертельная опасность.

В пустыне Сахара третий год подряд выпадает снег

Кажется, что совсем скоро человечество просто привыкнет к этому явлению, которое, к сожалению, не является нормой.

Амурский тигр вышел к людям, чтобы добыть еду

Из-за браконьерства и нелегальной охоты амурские тигры выходят на дорогу, надеясь на оплошность людей. Впрочем, дело касается всех диких животных, которые страдают от голода, а также тех, которым приходится адаптироваться к новым условиям жизни. Ведь истребление лесов — это еще одна глобальная проблема, которая угрожает миру.

Вырубка тропических лесов в Бразилии

Если ранее потерю сельскохозяйственных угодий компенсировали за счет вырубки лесов, то теперь практически нечего вырубать. При сохранении современных темпов мировой лес может быть уничтожен всего за век. Ученые прогнозируют, что уже к 2040 году тропические леса полностью исчезнут.

Китай. Яркий рекламный щит утопает в густом смоге

Небывалое индустриальное развитие привело нас к тому, что 85 % людей всей планеты дышат загрязненным воздухом.

Этот испанский город Хихон находится в 100 километрах от лесного пожара. Фото сделано в 10 часов утра

Только в США в 2017 году был зарегистрирован 66 131 пожар. В совокупности неконтролируемый огонь уничтожил 9,8 млн акров земли. Стоит отметить, что 90 % лесных пожаров возникают из-за неосторожного обращения человека с огнем.

Вот такой розовый цвет воды в городском водохранилище могли наблюдать жители одного российского города

Изменение химического состава атмосферы вызывает образование кислотных дождей. Они отравляют окружающую среду, загрязняют почву и водоемы.

Переполненный пляж в Рио-де-Жанейро

По прогнозам ученых, к 2030 году население Земли приблизится к отметке 9 млрд человек. Вы только представьте, что каких-то 100 лет назад — в 1927 году — население планеты составляло всего 2 млрд.

Северный Ледовитый океан. Белый медведь погибает от голода

Эти фото истощенного от голода белого медведя являются лучшим объяснением ситуации с глобальным потеплением. Белые медведи питаются, охотясь на тюленей с морских льдин. Но с каждым годом векового льда становится все меньше, а значит, этим диким животным приходится жить за счет жировых запасов, накопленных в зимнее время, когда лед образуется естественным путем.

Огромное нефтяное пятно, образовавшееся в результате взрыва нефтяной платформы в 2010 году

Каждый год в мировой океан попадает более 12 млн т нефти, которая вытекает из поврежденных скважин и танкеров. Около 25 % морских вод покрыто нефтяной пленкой разной толщины. В 2010 году из-за взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в воду вылилось около 1 000 т нефти. На ликвидацию вещества компания British Petroleum потратила миллиарды долларов, но, несмотря на все усилия, специалисты смогли убрать лишь 75 % горючего вещества.

Фотография морского конька с ватной палочкой как нельзя лучше описывает состояние океанов на сегодняшний день

Ежегодно в воды океана попадает 260 млн т пластмассовых изделий, что привело к образованию целых пластиковых континентов. Наибольший из них находится в Тихом океане, занимая почти 10 % его поверхности.

Как человек помогает планете

Люди все больше и больше задумываются над проблемами глобального масштаба. Создаются заповедники и благотворительные фонды, власти выделяют средства на сохранение флоры и фауны, государства принимают законы в пользу природы. Стоит отметить и колоссальный вклад ученых, которые ежедневно трудятся над созданием лучших условий для будущего нашей планеты. Именно поэтому стоит полагать, что некоторые негативные прогнозы аналитиков могут не сбыться. А это только к лучшему!