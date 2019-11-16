13 экстравагантных модных трендов, которым следовали наши предки

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Когда мы наблюдаем за тенденциями современной моды, иногда кажется, что мир сошел с ума. Например, еще недавно среди молодежи было чрезвычайно популярно открывать лодыжки, даже несмотря на лютый мороз. Такие жертвы ради красоты оборачиваются для ребят серьезными проблемами со здоровьем. Но оказывается, так было в любом из столетий. Некоторые модные чудачества предков кажутся нам просто странными или смешными (например, бальная книжка), а некоторые серьезно вредят здоровью (как диадемы с мышьяком).

AdMe.ru погрузился в историю, чтобы доказать: девушки и молодые люди во все времена жертвовали удобством, здоровьем и здравым смыслом ради того, чтобы быть в тренде.

1. Жесткие воротнички

Вошедшие в моду в XIX веке жесткие воротники избавляли мужчин от необходимости менять рубашку каждый день. Но такие аксессуары люди называли не иначе как «отцеубийцы»: они запросто могли перекрыть приток крови по сонной артерии. Мужчины заходили в ресторан, выпивали пару бокалов, свешивали голову на грудь и задыхались. В 1888 году в газете New York Times был размещен некролог под названием «Удушен собственным воротником». Как пишет в своей книге «Умереть за моду» историк Саммер Стривенс, молодой человек Джон Крютци выпивал, потом сел на скамейку и задремал. «Его голова свесилась на грудь, жесткий воротник передавил дыхательное горло и перекрыл кровоток в уже из без того суженных венах, приведя к смерти от удушения и инсульта».

2. Отравленные шляпки

У шляпников XVII и XIX веков была велика вероятность отравления ртутью. Дело в том, что этот металл применялся при произодстве фетра, а длительный контакт с ним приводил к так называемой болезни безумного шляпника. Среди симптомов — раздражительность и патологическая застенчивость, дрожь в руках и ногах. Так что теперь становится ясно, что выражение mad as a hatter («безумный как шляпник»), давшее имя персонажу Льюиса Кэрролла, пришло из XIX века.

3. Брэ с разрезом сзади

Брэ — элемент мужского гардероба, популярный в Средние века. Его длина варьировалась в зависимости от времени года, климата, социального положения хозяина. Король Франции Людовик Х Сварливый, который страдал от дизентерии, ввел печальную моду: брэ стали носить с глубоким разрезом сзади.

4. Панье

Панье, что в переводе с французского означает «корзина», появилось в XVII веке. Каркас такой юбки делался из ивовых или стальных прутьев. Модницы должны были владеть искусством изящной ходьбы, чтобы при покачивании платье обнажало то носок туфель, то нижнюю юбку. В эпоху Марии Антуанетты панье стало до того неудобным и большим, что его снабжали складной конструкцией на шарнирах и увеличивали дверные проемы в каретах.

5. Турнюр

Турнюр — модное приспособление второй половины XIX века в виде специальной подушечки. Дамы подкладывали ее сзади под платье ниже талии, чтобы придать силуэту пышность и красивый изгиб. В таком платье невозможно было сесть, потому что иначе вся красота пошла бы насмарку. На старых карикатурах можно было прочитать, как муж спрашивает жену: «Дорогая, ты не хочешь присесть?» На что та отвечает, что очень хочет, да только портной не велел.

6. Блио

Блио носили в Средние века. Это платье с узкими рукавами, которые расширялись к запястью. В некоторых случаях они доходили до земли. Естественно, такой наряд был жутко неудобным и ограничивал движения, однако производил неизгладимое впечатление на окружающих.

7. Бальная книжка

Балы были чрезвычайно популярным времяпрепровождением прошлых веков. Для молодежи, которая во все времена любила танцы, это было настоящим событием. Танцев было много, кавалеры сменяли друг друга, а чтобы не забыть, с кем и когда она танцевала, дама записывала очередность танцев и имена партнеров в специальную книжку. Бальная книжка отличалась изяществом, переплет украшался драгоценными камнями, перламутром, золотой монограммой владелицы. Часто листочки были изготовлены из слоновой кости: тогда по окончании бала записи можно было стереть и забыть, чтобы на следующем балу вновь пуститься в пляс с новыми кавалерами.

8. Надувной бюстгальтер

Желание женщин иметь большую красивую грудь достигло своего пика в XX веке. Американская компания Frederick’s of Hollywood не растерялась и предложила дамам специальный лифчик. Его особенность была в том, что его можно было надуть (трубочка прилагалась). В это было бы сложно поверить, если бы не ретрореклама, в которой можно увидеть, как женщинам предлагается приобрести этот модный аксессуар.

9. Волосы под палящим солнцем

Во времена Ренессанса в моде был золотистый цвет волос, и, чтобы добиться такого оттенка, девушки использовали шафран и лимон. А еще они подставляли локоны солнцу в шляпах без дна: поля такого аксессуара при этом защищали лицо от загара.

10. Диадемы с мышьяком

В прошлые столетия, когда люди еще не знали об опасности мышьяка, этот яд использовался как краситель и как консервирующее средство. Среди женщин были чрезвычайно популярны диадемы и шляпки с живыми цветами, а чтобы цветы не вяли и долго сохраняли цвет и форму, мастера вымачивали их в растворе с мышьяком.

11. Заразные платья

Еще пару столетий назад человечество часто страдало от эпидемий заболеваний, которые терроризировали целые города. Люди плохо представляли себе, как передаются тиф, холера и другие опасные болезни. Дамы спешили на званые вечера, надевая свои лучшие наряды. Ткань их платьев красиво ниспадала на пол и на землю, где находились болезнетворные микроорганизмы. Одежда стиралась крайне редко, так что длинные выходные платья становились переносчиками смертельных болезней.

12. Таблетки с гельминтами

В начале XX века девушки использовали «червивую диету», чтобы похудеть. Они сознательно селили в своем организме гельминтов, ведь сторонники данного метода говорили, что им удается сбрасывать по 5 кг в неделю. Это кажется диким, но в 90-е годы таблетки с яйцами глистов также пользовались популярностью у модниц. К сожалению, и в наше время некоторые дамы готовы заполучить подобные «чудо-препараты», не задумываясь об уроне, который они наносят своему здоровью.

13. Птицы на шляпах

В XIX веке настоящим писком моды были шляпки, украшенные перьями, крыльями, головами, а то и целыми тушками птиц. Встречались даже гнезда с яйцами и птенцами — в общем, все для того, чтобы шляпка казалась «населенной» пернатыми. Такая мода была не только жутковатой, но еще и жестокой и едва не привела к исчезновению нескольких видов птиц. Целые колонии пернатых уничтожались ради прихоти богатой публики. В 1886 году орнитолог из Американского музея естественной истории Фрэнк Чепмен написал письмо в естественно-научный журнал, в котором представил список видов птиц, замеченных в шляпках нью-йоркских модниц: их было около 40. Особенно ценились эгретки — ювелирные украшения с перьями белых цапель, которые крепились к шляпке или даже к волосам. Спрос на перья был так велик, что белые цапли едва не исчезли как вид. Только в Венесуэле в 1898 году было истреблено больше 1,5 млн этих птиц.