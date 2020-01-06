12 зимних мифов, в которые лучше перестать верить, пока еще не наступили сильные морозы

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Убеждения, что можно и чего нельзя делать зимой, переходят из поколения в поколение. Многое нам внушают еще в детстве, а мы и не подвергаем слова взрослых сомнению. Тем не менее самые устоявшиеся истины могут оказаться неправдой.

Мы в AdMe.ru теперь смело ходим по морозу в колготках, отправляемся на пробежку и едим яблоки не в сезон. А еще — опровергаем другие зимние мифы.

Миф № 1: Если на морозе сжаться, то меньше замерзнешь

На самом деле человек, ссутулившийся на холоде, вжавший голову в плечи, замерзнет быстрее, чем тот, кто идет с расправленной спиной, как обычно. Ведь съеженная поза мешает нормальной циркуляции крови в сосудах, а это не позволяет теплу эффективно распределяться по телу.

Миф № 2: Зимой всегда поправляются

Отчасти в этом есть смысл: сложно пережить зиму, не набрав пару кило. Но виновата в этом не зима, а наш образ жизни. В период холодов не хочется выходить из дома, соответственно, зимой мы двигаемся куда меньше, чем летом. К тому же нас тянет на горячую и сытную еду, так как организм тратит больше энергии на поддержание тепла. Но если следить за рационом, стараясь не менять пищевых привычек, находить возможность быть активными и не сильно налегать на новогодние вкусности, лишние килограммы не придут.

Миф № 3: Если ходить в тонких колготках, заболеешь и заработаешь артрит

Если на дворе не аномальные морозы, то обморожения любительницам капроновых колготок не грозят, как, впрочем, и тем, кто подворачивает брюки на щиколотках. Суставам тонкие колготы тоже не повредят: артрит можно заработать только при очень сильном холоде, когда выходить в легкой одежде на улицу вряд ли возникнет желание. Проблемы начинаются, если потеют ноги. На постоянно влажных стопах легче развиться грибковой инфекции. Таят в себе капроновые колготки и другую опасность: они создают своего рода парниковый эффект в районе гениталий, из-за чего могут проявиться заболевания вроде цистита или молочницы. Чтобы этого избежать, стоит надевать под колготки хлопковое дышащее нижнее белье.

Миф № 4: Куриный бульон — хорошее лекарство от простуды

Не совсем так. Горячие чаи, супы, бульоны, которые мы так любим пить, когда болеем, не помогают выздороветь, а лишь на время убирают симптомы. Но и это неплохо. Горячая жидкость хотя бы ненадолго облегчает дыхание, помогая вывести слизь из носа, и снимает боль в горле. А еще куриный бульон сытный и восполняет водный баланс. Но бороться с вирусами ни бульон, ни чай не могут. Так что отказываться от них во время болезни смысла нет, но и воспринимать их как панацею тоже не стоит.

Миф № 5: Камин — это тепло и уютно, самое то для зимы

В новогодних фильмах нам часто показывают счастливую семью, удобно устроившуюся у камина. На самом деле все не так радужно: тепло от камина распространяется лишь на пару метров, в остальной же части комнаты остается холодно. А у самого огня долго не посидишь: дым из камина попадает в легкие, а это как минимум неприятно и как максимум способно вызвать инфекцию. Впрочем, от этих проблем можно спастись специальным стеклянным экраном. Вид открытого огня станет от этого менее романтичным, но зато тепло будет равномерно распределяться по комнате, а в помещение из камина не будут вылетать продукты горения.

Миф № 6: Зимой глупеешь

Многие считают, что зимой мозг впадает в спячку и справляться с делами, требующими интеллектуальных усилий, становится сложнее. Но исследования показали, что зимой умственные способности не ухудшаются. На протяжении всех времен года скорость реакции испытуемых оставалась неизменной. Не страдала и память. Разве что зимой им было немного сложнее концентрировать внимание, но эти изменения не были очень уж заметны. Кстати у людей, живущих далеко на севере, в полярную ночь мозг работает даже лучше, чем в теплые сезоны.

Миф № 7: Чтобы не замерзнуть, рот и нос стоит укутать шарфом

Как раз наоборот. От дыхания ткань шарфа увлажнится, следовательно, поступающий воздух станет еще холоднее. А это чревато простудой и переохлаждением. Хотя закрывать лицо от ветра все же стоит. С этим прекрасно справится и капюшон.

Миф № 8: Зимой организму катастрофически не хватает витамина D

Витамин D в основном попадает в организм благодаря ультрафиолетовым лучам. Зимой с этим сложности, так как солнечного света становится куда меньше. Но это не повод закупаться таблетками самостоятельно. Если вы чувствуете, что ваша продуктивность упала, а настроение ухудшилось, то обратитесь к врачу и принимайте добавки только по его рекомендации. Вообще же в большинстве случаев поддержать организм в пасмурный период помогут правильные продукты: сметана, сливочное масло, яичные желтки, рыба. В них тоже содержится витамин D.

Миф № 9: Недостаток солнечного света вызывает депрессию

На самом деле недостаток света и тепла влияет на шанс развития депрессии только косвенно, но и это полностью не доказано наукой. Депрессия бывает психогенной и эндогенной: первая возникает после травмирующих жизненных событий (что, конечно, не имеет привязки ко времени года), а вторая — из-за внутренних факторов, которые до сих пор недостаточно изучены. Возникнуть депрессия с равной вероятностью может в любое время года. А вот настроение зимой действительно может ухудшаться, так как серотонин — гормон счастья — синтезируется как раз благодаря солнечному свету.

Миф № 10: Занятия бегом лучше отложить до весны

Наоборот. Чем ниже температура на улице, тем интенсивнее мы бежим, а это значит, что за одинаковое время сожжем больше калорий. А оттого, что вы во время тренировки вдыхаете ртом холодный воздух, ничего плохого не случится: вредит гортани сухой воздух, но не холодный. И если соблюдать правильную технику дыхания, то есть вдыхать носом и выдыхать ртом, воздух по пути в легкие успеет и согреться, и увлажниться. Примерно то же самое относится и к другим уличным тренировкам. Правда, зимой спортсменам стоит тщательнее выбирать одежду, чтобы и не вспотеть, и не замерзнуть.

Миф № 11: Магазинные фрукты и овощи бессмысленно есть не в сезон

Большинство фруктов и овощей, выращенных в садах, действительно не доживают до зимы. Но плоды из теплиц прекрасно их заменяют. Вкус тепличных фруктов может отличаться не в лучшую сторону, но витаминов в них столько же, сколько и в летних. А включать в рацион богатую витаминами еду важно. Именно зимой велик шанс развития гиповитаминоза.

Миф № 12: Перед долгой прогулкой стоит выпить горячего чаю, чтобы дольше не замерзнуть

На самом деле, выпив чай или кофе, вы замерзнете еще быстрее. После приема горячей жидкости кровеносные сосуды расширяются. Когда вы выйдете на мороз, организм из-за большой разницы температур потеряет сразу много тепла. Чтобы не замерзнуть, перед выходом вместо чая лучше подкрепиться чем-нибудь питательным: полученные калории будут постепенно сжигаться и согревать тело.