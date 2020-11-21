12 великих женщин, чьи достижения известны всему миру, а вот их имена — нет

В наш прогрессивный век никого не удивит женщина выдающегося ума, которая достигла весомых результатов в своей деятельности. Но так было не всегда. Еще в прошлом столетии бытовало мнение, что главным призванием дамы должен быть семейный очаг, а за исследования и изобретения отвечают мужчины. Но даже тогда женщины умудрялись разрывать шаблоны, совершать открытия, приносить пользу обществу.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить женщин, имена которых незаслуженно подвергли забвению, хотя без их достижений сегодняшний день был бы другим.

Каресс Кросби (урожденная Мэри Фелпс Джейкоб) запатентовала первый бюстгальтер

Благодаря запатентованному изобретению этой леди женщины наконец-то смогли избавиться от ношения корсетов, хоть и не сразу. Юная Мэри собиралась на бал дебютанток и очень огорчалась тому факту, что под легким платьем заметно выпирал китовый ус корсета. Тогда она сняла обременяющий предмет одежды и соорудила бюстгальтер из двух носовых платков и шнурка. Импровизированное белье отлично смотрелось под платьем и было удобным. Так появился прототип современного бюстгальтера, который Мэри поспешила запатентовать.

Патрисия Бат решила проблему катаракты

Патрисия Бат стала первой темнокожей женщиной-ученым в области офтальмологии. Она разработала лазерный аппарат для лечения катаракты, который по сей день широко используется по всему миру. И за то, что множество людей получили возможность устранить проблемы со зрением и увидеть мир четким, следует сказать спасибо Патрисии.

Элизабет «Лиззи» Дж. Филлипс придумала экономическую настольную игру

Идею популярной игры «Монополия» буквально монополизировал Чарльз Дэрроу, что позволило ему стать миллионером. Мало кто знает, что игру разработала американская женщина по имени Элизабет Дж. Филлипс, которая с ее помощью хотела донести до общественности проблему монополии на землю и обосновать необходимость введения земельного налога. Ее игра называлась «Землевладелец», и со временем она начала распространяться по стране. Чарльз Дэрроу внес некоторые изменения в первоначальную версию игры, запатентовал ее под другим названием и прославился на весь мир. Элизабет же всю жизнь оставалась в тени и не очень переживала по этому поводу. Она считала, что если игра покупается, то люди познают ее экономические идеи, а значит, цель достигнута.

Барбара Аскинс изобрела новый метод проявления фотопленки

Без усилий Барбары Аскинс многие астрономические открытия могли быть и не сделаны вовсе. Дело в том, что снимки космоса в 70-е годы ХХ века были нечеткими и мутными, а Барбара позволила улучшить качество изображений с помощью разработанного ею способа проявления пленки с использованием радиоактивных материалов. Метод Барбары также дал медикам возможность получать более четкие рентгеновские снимки, тем самым снизив уровень облучения пациентов.

Нелли Блай повлияла на улучшение условий в психиатрических больницах

В конце XIX века американская журналистка Нелли Блай привлекла внимание общественности к произволу в психиатрических лечебницах. Женщина притворилась душевнобольной, что позволило ей попасть в клинику в качестве шпиона. Там она провела 10 дней, а затем написала о бесчеловечном отношении персонала к больным людям. После этого государство взяло под контроль психиатрические больницы. Во 2-м сезоне «Американской истории ужасов» персонаж Сары Полсон был частично списан с Нелли Блай.

Мэри Андерсон стала автором идеи автомобильных дворников

Над изобретением Мэри Андерсон смеялись все кому не лень. Женщину дразнили за ее «нелепую» идею. Однако сегодня ни один водитель автомобиля не обходится без дворников и не догадывается, что раньше приходилось очищать лобовое стекло вручную. В 1903 году Мэри Андерсон ехала в троллейбусе в непогоду и сочувственно смотрела на водителя, вынужденного ехать с открытым окном и на ходу вытирать руками снег. Так женщине пришла в голову идея механических дворников, которую многие посчитали глупой. И только спустя десятилетие автомобильная промышленность оценила изобретение Мэри Андерсон и внедрила его в производство автомобилей.

Мадам Си Джей Уокер разработала линейку средств для волос

Сара Си Джей Уокер была внесена в 1919 году в Книгу рекордов Гиннесса как первая женщина-миллионер, самостоятельно заработавшая свое состояние. Она разработала линейку косметики, которая эффективно справлялась с выпадением волос. В те годы такая проблема была особенно актуальна для темнокожих женщин, питание которых оставляло желать лучшего. Сара утверждала, что, когда она сама столкнулась с выпадением волос, ей приснился мужчина, который рассказал, какие компоненты ей нужно смешать для мази, чтобы спасти волосы. Историю Сары Си Джей Уокер экранизировали в 2020 году, а саму предпринимательницу сыграла Октавия Спенсер.

Берта Бенц соорудила первые тормозные колодки

Будучи супругой Карла Бенца, создателя одного из первых автомобилей, Берта решила стать еще и тестировщиком-промоутером его детища. В 1888 году женщина совершила первое междугороднее путешествие на транспортном средстве, изобретенном супругом, чтобы продемонстрировать общественности его гениальность. По пути у машины вышли из строя деревянные тормоза, и Берта придумала первые тормозные колодки — она посетила сапожника и раздобыла у него кожи. Оценивая вклад Карла Бенца в автомобильную промышленность, нельзя забывать и его смелую супругу.

Миллисент Патрик придумала одного из первых знаменитых монстров в кино

Миллисент Патрик была первой женщиной, которая стала создавать спецэффекты для кино. После головокружительного успеха фильма «Тварь из Черной лагуны» с разработанным ею монстром женщину уволили со студии Universal, чтобы приписать ее труды мужчине — Баду Уэстмору. Справедливость восторжествовала только в 2019 году, когда режиссер Мэллори О’Мира провела исследование, результаты которого опубликовала в книге «Леди из Черной лагуны».

Олив Деннис усовершенствовала поезда

Без разработок Олив Деннис вряд ли мы так любили бы романтику поездов. В начале ХХ века эта женщина-инженер чуть ли не жила в железнодорожном транспорте, путешествуя от станции к станции и собирая впечатления пассажиров о том, насколько им комфортно. Позднее она сделала поездки более приятными, придумав откидные сиденья и подножки. Позднее говорили, что Олив «избавила поезд от боли».

Кэтрин Берр Блоджетт подарила миру «невидимое» стекло

Женщина-ученый, нанятая в начале прошлого века компанией General Electric, создала так называемое «невидимое», или антибликовое стекло. Сложно представить сегодняшний день без этого изобретения: такое стекло используется в компьютерах, фотокамерах, очках. Фильм «Унесенные ветром» стал первой крупной работой, которую сняли с использованием объектива из «невидимого» стекла, и кристально чистая картинка произвела тогда большое впечатление на зрителей.

Мэри Эннинг сделала несколько открытий в палеонтологии

В начале XIX века англичанка Мэри Эннинг просто гуляла по побережью, собирала окаменелости и вела записи. Необычное для леди тех времен хобби позволило сделать ей множество невероятных открытий, ведь в ряду находок женщины были скелеты существ юрского периода: ихтиозавра, плезиозавра, птерозавра. Только после смерти Мэри Эннинг был оценен по достоинству ее вклад в науку. Образ исследовательницы на экране воплотила Кейт Уинслет в фильме «Аммонит», который выйдет на экраны в этому году.