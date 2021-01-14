12 государств, чьи оригинальные названия совсем не такие, как на карте мира

Привычные нам названия стран и регионов далеко не всегда соответствуют исконным наименованиям, которые дали им народы, проживавшие там испокон века. Про популярные страны вроде Японии и Финляндии мы уже писали, а теперь решили рассказать о менее очевидных территориях, например о Гренландии. Впрочем, зачем далеко ходить — даже Армения и Абхазия называются на самом деле совсем по-другому.

AdMe.ru подготовил вторую часть подборки с оригинальными названиями разных государств, а из бонуса вы узнаете, как изначально назывались некоторые республики, входящие в состав нашей страны.

Абхазия

Абхазы произносят название своей страны как [Апсны́]. «Апс» — это самоназвание ее жителей, а «ны» — суффикс, все вместе обозначает «Страна апсов». «Пс» по-абхазски также значит «душа», таким образом, название можно перевести как «Страна души». Мы же называем страну Абхазией вслед за грузинами, которые называли одно из раннеабхазских племен абазгами.

Австрия

Название страны происходит от древненемецкого Ostarrîchi — «Восточное государство». Слово «Австрия» — латинизированный вариант оригинального названия страны. Из-за него, кстати, возникла небольшая путаница. Дело в том, что ost на немецком означает «восток», а auster на латыни — «юг».

Армения

Происхождение слова «Армения» восходит к древнему названию области Armi. По другой версии, топоним возник благодаря имени урартского царя Арама. Как бы там ни было, самоназвание Армении не имеет с этими словами ничего общего и звучит как «Айк». В Средние века страна называлась Айастан. У происхождения этого названия тоже есть несколько версий. По одной из них, оно происходит от мифологического предводителя армян, Айка, который, по легенде, в 2492 г. до н. э. разбил в битве войско вавилонского царя.

Бутан

Считается, что название «Бутан» произошло из тибетского языка от корней Bod («Тибет») и anta («окраина»), то есть «Окраина Тибета». Из тибетского языка название перешло в ряд индийских языков и в виде слова «Бутан» дошло до нас. А на самом деле страна называется Друк-Юл, что можно перевести как «Страна дракона».

Германия

Как только ни называется Германия на разных языках мира: Аллемания (Allemagne) — на французском, Сакса (Saksa) — на финском, Тискланд (Tyskland) — на датском, Немцы (Niemcy) — на польском. Хотя сами немцы именуют свою страну Deutschland. По одной из версий, слово восходит к прагерманскому слову Þeodisk [θeodisk], «имеющий отношение к народу», и подразумевало в первую очередь язык. В других языках названия страны появлялись благодаря словам, которыми было принято обозначать жившие на тех территориях племена. Французы называли их аллеманами, датчане — тиксами и т. д. Слово «Германия» же произошло от кельтского слова gair — «сосед».

Гренландия

Имя Гренландии («Зеленая земля») придумал норвежский викинг Эрик Рыжий — с помощью такого названия он надеялся привлечь туда как можно больше новых поселенцев, хотя зеленым суровый северный остров можно назвать с большим трудом. На гренландском языке он называется Калааллит Нунат (Kalaallit Nunaat) — «Земля калааллитов», одной из народностей гренландских эскимосов.

Марокко

Страна официально называется аль-Мамля́кату ль-Магриби́яту, буквально — Королевство Магрибия, сокращенно — Эль-Мáгриб. «Магриб» на арабском значит «там, где закат», что вполне логично, учитывая его географическое расположение на северо-западном побережье Африки. Название Марокко пришло из французского языка, где страну называли Maroc. Это слово произошло от названия столицы, Марракеш, а оно, в свою очередь, вероятнее всего, от берберского amur akush — «земля бога».

Северная Ирландия

Tuaisceart Éireann — так называется страна на ирландском языке. Самоназвание переводится просто: «Остров к северу».

Северная Корея

На корейском языке название страны звучит как «Чосон», и корня со значением «север» в слове нет. Вообще разделение на Северную и Южную Корею есть только в иностранных языках. На корейском в названии стран нет ничего общего, «Южная Корея» звучит как «Хангук». Название Чосон существовало задолго до прихода Ким Ир Сена и Корейской войны — так называлась правящая династия, при которой государство процветало. Кроме того, слово «Чосон», записанное китайскими иероглифами, означает «Страна утренней свежести». Именно поэтому название решили вернуть, когда на карте появились 2 новые страны.

Уэльс

Самоназвание Уэльса — Камри [ˈkəmrɨ]. Оно происходит от слова kom-brogi со значением «соотечественники». Слово «Уэльс» возникло от староанглийского названия племени галлов, которые заселяли эти территории.

Швеция

Название страны происходит от древнескандинавских слов svea и rike — «государство свеев» — и на шведском звучит как «Сварийе» [ˈsvæ̌rjɛ].

Шотландия

На гэльском языке Шотландия называется красивым словом «Альба». Древние греки, а вслед за ними и римляне именовали Альбионом весь остров, который мы знаем как Великобританию, но впоследствии название закрепилось только за территорией современной Шотландии. Слово Alba связано с корнем со значением «белый» или «холм». Возможно, это название возникло из-за меловых скал в Дувре. Официальное название страны на английском языке — Scotland — носит менее возвышенный характер. Греческое слово skotos переводится как «тьма», «мрак». Производным от него skot называли племена налетчиков, проживавших на этих землях.

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Ингушетия

Самоназвание народа — галга. Некоторые исследователи считают, что слово «галгай» означает «строитель, житель башен» на шумерском языке. Возможно также, что название народа происходит от имени древнеингушского божества с именем Гела или Гала. В русском языке слово «Ингушетия» возникло благодаря названию поселения Ангушт, которое было важным торговым центром в VXIII веке.

Калмыкия

Хальмг Тангч — оригинальное название Республики Калмыкия. Словом «хальмг» называли себя ойраты, и это слово означало что-то вроде «быстро несущийся над землей». Соседние тюркоязычные народы нашли в своем языке слово со сходным звучанием, но совершенно иным значением («отделившиеся» или «отколовшиеся») и стали называть ойратов калмаками. Отсюда и произошло современное название республики и живущего в ней народа.

Карелия

По одной из версий, самоназвание Карелии, Карьяла, происходит от балтийского слова «гарья» («гора»). Таким образом восточные финские племена, живущие на возвышенности, противопоставлялись западным, низовым.

Северная Осетия

Историки не пришли к единому мнению, как появилось древнее название республики (Алания) и ее жителей (аланов). Скорее всего, слово «алан» произошло от общего наименования древних иранцев — arya. Возможно, когда-то это значило «гость», «товарищ». Однако точно можно сказать, что между Республикой Алания и известным турецким курортом Аланья нет ничего общего. Последний вообще получил свое имя совершенно случайно, но это уже другая история. Осетией называли эту территорию грузины, и именно из грузинского языка топоним вошел в другие языки мира.

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