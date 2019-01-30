11 вещей и трендов, которые лучше оставить в 2018 году, чтобы не выглядеть провинциально

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Мода переменчива и циклична. Дизайнеры предлагают все больше смелых и оригинальных решений, но часто бывает так, что вещи, очень популярные в прошлом сезоне, быстро теряют актуальность. Конечно, если постоянно следовать модным тенденциям, то можно потратить все деньги исключительно на одежду. Тем не менее, если вы хотите обновить гардероб, какие-то советы могут вам пригодиться, чтобы выглядеть стильно и актуально.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами антитрендами 2019 года, чтобы вы помнили о них при создании нового образа, а также рассказать, на какие вещи стоит обратить внимание.

1. Рюши и воланы

Рюши и воланы придают образу женственность и романтичность. Это, конечно, хорошо, но когда оборок в образе оказывается слишком много, то вы рискуете оказаться похожей на тропический цветок. Сейчас мода стремится к универсальности и простоте, поэтому лучше выбирать менее вычурные наряды. Чем заменить: платьями и топами более лаконичных и плавных силуэтов. Обратите внимание на платья с запахом.

2. Джинсы скинни и рваные джинсы

Узкие джинсы были в моде достаточно долго, но в этом сезоне они не в тренде. На модных показах популярностью пользовались классические прямые джинсы. Что касается джинсов с дырками, то в весенних коллекциях модных брендов их стало значительно меньше. Нельзя сказать, что они полностью вышли из моды, но если вы только подумываете приобрести такую модель, то лучше сделать выбор в пользу другого варианта. Чем заменить: джинсами-«варенками» свободного прямого кроя. В этом сезоне дизайнеры вдохновились модой 80-х и вернули «вареный» деним на подиумы.

3. Тотальный черный

Желание женщин создать образ total black вполне понятно: в нем можно выглядеть одновременно элегантной, стройной и как бы вне моды. Тем не менее в этом сезоне в моде яркие цвета, поэтому дизайнеры рекомендуют не бояться смелых и дерзких сочетаний. Чем заменить: любым насыщенным цветом: томатно-красным, лимонным, изумрудным. Не бойтесь экспериментировать. Если вам все же по душе более сдержанные оттенки, попробуйте создать образ в бежевой гамме.

4. Странные дизайнерские кроссовки

Кроссовки — полезная вещь в повседневном гардеробе, которая надежно закрепилась в образах модниц. Однако нарочито «уродливые» кроссовки от люксовых брендов порядком поднадоели за прошлые сезоны. Если вы не успели купить дорогие дизайнерские кроссовки, то не стоит этого делать, ведь сейчас они уже не так актуальны и скорее выдадут в вас провинциального модника, до которого только дошел этот тренд. Чем заменить: обычными кроссовками, которые выпускают спортивные бренды. Такие модели более универсальны, удобны и, главное, стоят в разы дешевле.

5. Бомберы

Бомберы держали свои позиции достаточно долго, но этот удобный элемент гардероба быстро стал массовым трендом и, кажется, исчерпал себя. Возможно, это не так уж плохо, поскольку, честно говоря, эта вещь совсем не льстит женской фигуре, особенно если вам не 18 лет. Чем заменить: присмотритесь к элегантным кейпам, которые в большом количестве появились в весенних коллекциях, и паркам. Кажется, это неплохая альтернатива мешковатому бомберу.

6. Жакеты и пиджаки oversize

Жакеты oversize очень полюбились модницами и прочно осели в их гардеробах, ведь они удобные и могут отлично скрывать недостатки фигуры. Но, как и пальто, в 2019 году они перестанут быть актуальными. Пришло время прощаться с огромными плечами и мужскими силуэтами. Сейчас они смотрятся слишком резкими. Чем заменить: более женственными моделями жакетов и пиджаков, которые подчеркнут талию.

7. Узкие очки

Тренд на суперузкие очки появился внезапно с подачи грузинского дизайнера Джорджа Кебурия. За прошлый сезон таких очков стало слишком много, при том что подобная форма подходит далеко не всем. Неплохо они смотрятся только на «сложных» лицах с необычными чертами. Наверное, поэтому журнал Vogue внес такие очки в список вещей, которые должны исчезнуть в 2019 году. Чем заменить: менее экстравагантными, классическими моделями очков, которые подходят вашему типу лица.

8. Образ в едином стиле и от одного бренда

Выглядеть идеально, что называется, с иголочки не самый лучший выбор в 2019 году. Составлять образ из вещей исключительно одного бренда — довольно скучное решение. Кроме того, темп жизни убыстряется, одежда должна быть многоплановой и многофункциональной. То есть образ должен быть составлен так, чтобы в нем можно было пойти и на работу, и на вечеринку, и на прогулку. Чем заменить: сочетать вещи нескольких брендов и стилей. Если у вас получится вписать в современный гардероб какие-то винтажные вещи типа сумочки или украшений, то будет замечательно.

9. Рюкзаки и большие сумки

Рюкзаки очень полюбились многим девушкам, ведь это и практично, и удобно, но их стало слишком много в прошлом сезоне. Сейчас они сильно уступают небольшим сумкам с ручками. То же касается слишком больших сумок. Они пытались вернуться в моду в 2017 году, но городской стиль с его минимализмом победил. Чем заменить: повседневными сумками средних размеров, которые можно носить в руках, и клатчами.

10. Спортивный стиль на каждый день

Последние пару лет можно с уверенностью назвать эпохой худи и уютных тренировочных штанов. Их носили и женщины, и мужчины. Популярность спортивного повседневного стиля вполне понятна: в такой одежде удобно и комфортно, но, кажется, она начинает уступать более элегантным образам. Чем заменить: вещи в спортивном стиле неплохо комбинируются с одеждой casual. Попробуйте сочетать худи и толстовки с юбками, а хлопковые штаны — с курткой из «вареного» денима.

11. Шпильки

Высокий тонкий каблук — это красиво, но очень неудобно. Поскольку ритм жизни становится все более быстрым, шпильки выше 10–12 см лучше доставать только по особым случаям. Надевать обувь на высоком каблуке по любому случаю и носить ее каждый день не всегда уместно. Чем заменить: можно отдать предпочтение классическим лодочкам или другой элегантной обуви на более низком и толстом каблуке, а также на каблуке-рюмочке.