11 фактов о мире, которые удивят даже тех, кто думает, что знает все

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Почему оленихи бегут на крики и плач младенца? Почему мы иногда забываем, куда шли и что делали? Зачем фараону Рамсесу II паспорт? Кто крал нижнее белье королевы Виктории? Так много вопросов. Хорошо, что на все эти вопросы у нас есть не менее интересные ответы.

AdMe.ru расскажет об 11 фактах, которые подарят вам добротную порцию знаний и заставят воскликнуть: «Ну ничего себе, а я и не знал!»

1. Оленихи инстинктивно бегут на помощь, если слышат плач младенца

Все потому, что крик младенца попадает в тот же диапазон частот, что и крик детеныша оленя. Подобное происходит у многих млекопитающих, в том числе и у человека. Когда мы слышим плач новорожденного (человека, котенка, щенка), в мозгу «загорается» область, ответственная за принятие мер, которая побуждает защищать и оберегать малыша. Кстати, сирена скорой помощи или полиции издает звуки на той же частоте, что помогает вызвать чувство ответственности у окружающих и подтолкнуть их к содействию.

2. Есть причина, почему мы забываем, зачем шли, когда приходим в другую комнату

Как говорят психологи, прохождение через дверной проем заставляет срабатывать «границы событий» — механизм, который помогает отделять один набор воспоминаний от другого. Когда мы перешагиваем порог, мозг «направляет в архив» те мысли, которые родились в голове в предыдущем помещении, освобождая место для впечатлений и задач в новом. Благодаря «границам событий» мы легко переключаемся на выполнение новых дел и упорядочиваем полученную информацию.

3. Вороны лучше человека знают, что такое справедливость

Вороны почти всегда действуют сообща и делят добытую пищу так, чтобы каждому досталась равная часть. Если вороны замечают, что кто-то из них берет больше причитающейся доли, остальные птицы тут же теряют доверие к обманщику и не будут сотрудничать с ним в дальнейшем.

4. Однажды Юлий Цезарь пересекал Эгейское море и попал в плен к пиратам, которые запросили выкуп в 620 кг серебра ($ 600 000)

© Asterix at the Olympic Games / @La Petite Reine

Согласно записям, Цезарь, услышав их требование, разозлился, потому что считал, что стоит больше, и заставил поднять цену до 1 550 кг серебра. Пока римляне собирали деньги, Цезарь играл с пиратами в игры, читал им стихи, пел песни и обращался с ними, как со своими подчиненными. Однако, несмотря на подобные проявления дружелюбия, он предупредил своих похитителей, что, как только освободится, вернется и казнит их. Видимо, пираты ему не поверили, однако Цезарь сдержал слово: когда его выкупили, он собрал флот, вернулся на остров, где его держали, казнил пиратов, забрал свое серебро и заодно прихватил остальные пиратские сокровища.

5. Однажды в Букингемском дворце целый год жил мальчик, который воровал нижнее белье королевы Виктории

14 декабря 1838 года ночной швейцар в одной из комнат Букингемского дворца поймал мальчишку, который был весь измазан сажей. На мальчике было двое штанов, а из его карманов выпало несколько пар дамских трусиков. Выяснилось, что мальчик прятался за мебелью или внутри дымоходов в течение дня, а ночью гулял по дворцу. Иногда во время королевских встреч он прятался под столом и подслушивал. Когда мальчик был голоден, он просто брал еду на кухне, а свои вещи иногда стирал в прачечной. Так хитрый мальчик прожил во дворце почти год. Позже его еще трижды ловили во дворце.

6. На Филиппинах есть «озеро-матрешка»

Где-то там (куда указывает самый конец стрелочки) находится остров Вулкан-Пойнт.

На Филиппинах есть озеро, которое считается одним из уникальнейших мест на планете. Озеро Тааль на острове Лусон имеет собственный вулканический остров, на котором расположено озеро, содержащее остров под названием Вулкан-Пойнт. Таким образом, это остров в озере на острове в озере на острове.

7. Во Франции есть блюдо, которое нужно есть, накрыв голову салфеткой

Это блюдо готовят из садовой овсянки — небольшой певчей птички. Сначала птицу в течение месяца кормят исключительно фигами, после чего топят в бренди и жарят целиком в течение нескольких минут на сильном огне. А едят блюдо, накрыв голову салфеткой. Одни говорят, что салфетка помогает насладиться ароматом, другие — что она предназначена, чтобы скрыть от Бога свой стыд за поедание столь чудесного создания.

8. В лондонском Тауэре есть штатная должность под названием «смотритель воронов» (Ravenmaster)

Тауэрские вороны — это популяция черных воронов, которые имеют особое символическое значение для Британии, поэтому эти птицы находятся на обеспечении государства. За ними ухаживает специально уполномоченный член йоменской стражи Тауэра, который должен кормить птиц и защищать их от опасностей. Зарплата смотрителя воронов составляет $ 31 900 в год.

9. Любой человек, неважно, живой или мертвый, должен иметь паспорт, чтобы путешествовать по Франции

Поэтому в 1974 году египетскому правительству пришлось делать паспорт для фараона Рамсеса II, чтобы привезти его тело во Францию для реставрации. Помимо этого, когда самолет с телом Рамсеса приземлился в Париже, мумию встретили со всеми почестями, которые полагаются первым лицам держав, независимо от того, живы они или нет.

10. Японские ученые создали пожарную сигнализацию для глухих с дымом из васаби

Японская компания Air Water Safety Service разработала пожарную сигнализацию, которая вместо звука использует запах васаби. При срабатывании датчика гаджет испускает туман, который способен послужить будильником, но при этом не вызывает жжение в глазах. Такое устройство будет особенно полезно для людей, которые не могут услышать звук сигнализации.

11. Французская компания может создать духи с запахом умершего человека