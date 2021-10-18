10 женщин ХХ века, которые не побоялись сломать стереотипы и показать, что профессия детектива — женское дело

Сыщик, детектив, полицейский. Произнося эти слова, мы представляем себе эдаких Шерлоков Холмсов или бравых офицеров, которые обязательно выведут на чистую воду всех преступников. Но что, если талантливым сыщиком становится женщина? Сейчас в этом нет ничего удивительного, но еще в конце XIX — начале XX века такая женская профессия была чем-то из ряда вон выходящим.

Нам в AdMe.ru захотелось узнать истории женщин, которые когда-то не побоялись пойти против общественных стереотипов и стали первыми ласточками в профессии детективов. И не просто стали, а показали блестящую и безупречную работу.

1. Изабелла Гудвин

Изабелла Гудвин стала первой женщиной-детективом в Нью-Йорке и получила звание офицера, что было нонсенсом для американской полиции начала ХХ века. Она была обычной домохозяйкой, женой полицейского, и к тому же в семье было четверо детей. Вскоре муж погиб, и, чтобы дать вдове заработать, ее приняли на работу в полицию надзирательницей. Эта должность не подразумевала ничего интересного: нужно было убирать камеры и наблюдать за заключенными. Но вскоре представился случай проявить свои способности. В Нью-Йорке прогремела новость о дерзком ограблении. Нужно было найти улики, чтобы задержать гангстера, и Изабелле предложили изобразить горничную в отеле, где он часто бывал, и собрать материал. Она блестяще справилась с заданием, за что получила полицейский значок и звание детектива. Гудвин проработала в полиции 28 лет, не раз выступая под прикрытием и справляясь с самыми сложными делами. Ее жизнь частично отражена в сериале «Алиенист»: Изабелла — прототип Сары Говард. Сыграла ее актриса Дакота Фэннинг.

2. Фрэнсис Глесснер Ли

Один из кукольных домиков, созданных Фрэнсис Глесснер Ли.

Фрэнсис называют «матерью криминалистики», потому что она изобрела тренажеры для обучения следователей. Это были кукольные домики, в которых студенты с изумлением замечали множество мелких деталей: мебель, еду, разбросанные вещи и собственно погибших. Фрэнсис скрупулезно воссоздавала места преступлений, чтобы показать студентам, как легко могут быть уничтожены важные улики по неосторожности полицейских, как преступник может заметать следы, как самая крошечная деталь может стать ключом к раскрытию преступлений. Студентам давалось 90 минут на изучение, и потом они должны были предоставить свои выводы. 18 диорам, созданных Фрэнсис, до сих пор используются в Гарварде на факультете судебной медицины, хотя она подарила их университету еще в 1945 году. За работу и значимую помощь в расследованиях Ли в 1943 году удостоили звания почетного капитана полиции, и она стала первой женщиной, вступившей в Международную ассоциацию начальников полиции.

3. Кейт Уорн



Кейт сделало известной агентство сыщика Алана Пинкертона. Она стала первой женщиной-детективом в США в далеком 1856 году. Девушка была довольно загадочной личностью, о ее жизни мало что известно, а в агентство она попала просто по объявлению. И хотя Пинкертон был предубежден против женщин, она доказала, что именно они могут быть «наиболее полезны в раскрытии секретов, что было бы невозможно для детектива-мужчины». Она считала, что женщина сможет подружиться с женами и подругами предполагаемых преступников и завоевать их доверие. Кейт также отмечала, что женщины очень наблюдательны и не пропускают ни одной детали. И она стала настолько успешным сыщиком, что в 1860 году Алан Пинкертон назначил Уорн руководителем своего нового женского детективного бюро. До наших дней не сохранилось фото Кейт, однако, так как она нередко переодевалась в мужской костюм, чтобы работать под прикрытием, некоторые исследователи предполагают, что на фото выше за Аланом Пинкертоном стоит именно переодетая Кейт (мужчина с бородой и размытым на фото лицом).

4. Раджани Пандит

Первая женщина — частный детектив в Индии раскрывала преступления нестандартно. Спустя время ее клиенты узнавали, что она не раз переодевалась в горничных, изображала слепую, беременную. И все для того, чтобы собрать максимальное количество информации. Раджани Пандит никогда не работала вполсилы, именно поэтому ее имя известно в Индии и за ее пределами, она получила множество наград и написала 2 книги, о ней снят документальный фильм «Леди Джеймс Бонд». Хотя когда она только начинала свое дело в 1986 году, ее агентство даже не хотели рекламировать в газете, считая, что женщина не может быть детективом. Сейчас ее бизнес процветает, а Раджани руководит частными детективами. Хотя Пандит не раз отмечала, что конкуренты пытались опорочить ее, потому что она заняла в Индии чисто мужскую нишу. В 2018 году она даже провела 40 дней в тюрьме по обвинению в мошенничестве.

5. Мэри Оуэнс

Мэри Оуэнс — первая женщина-полицейский в Америке, была обычной домохозяйкой с пятью детьми, а затем санитарным инспектором. Вместе с другими женщинами она проверяла магазины и фабрики на предмет незаконной работы несовершеннолетних, помогала бедным семьям. Ее искреннюю помощь и такт ценили владельцы бизнеса и семьи, Мэри стала популярной. Она же первая обратила внимание на то, что дети вынуждены были искать работу, потому что отец бросил их и не помогал. Поэтому розыск таких непутевых отцов и передача их полиции для взыскивания алиментов стали одним из направлений ее работы. Именно это оказалось толчком для приглашения ее на службу в полицию, где она продолжала заниматься именно семейными делами. Люди доверяли ее профессионализму и доброму сердцу: «Мне нравится работать в полиции, — отмечала Мэри. — Это дает мне возможность помогать нуждающимся в помощи женщинам и детям. Конечно, я мало знаю о том, какую работу выполняют мужчины. Я никогда не отправляюсь на поиски грабителей или разбойников. Это остается мужчинам».

6. Лола Грин Болдуин

В 44 года Лола Болдуин еще была обычной матерью семейства и волонтером по защите женщин. А в 48 лет уже стала офицером полиции, потому что однажды сумела доказать важность предотвращения правонарушения, тот факт, что принять профилактические меры лучше, чем потом расследовать преступления. Она создала группу помощи на большой ярмарке, и правонарушений на ней в тот год было меньше, чем обычно. Первая женщина-полицейский в Портленде, она руководила проектами по защите девочек и женщин, продвигала законы, которые могли им помочь, консультировала по вопросам правопорядка и на своем примере показала, что женщины могут быть эффективными полицейскими. А после выхода на пенсию в 1922 году продолжала читать лекции на эти темы.

7. Джорджия Энн Робинсон

Джорджии Энн Робинсон также удалось сломать стереотип о том, что женщина не может быть полицейским. Она стала первой афроамериканкой — офицером полиции в Лос-Анджелесе в 1919 году. Дела несовершеннолетних, проблемы темнокожих женщин — Джоджии поручали такие дела, где ее личность играла ключевую роль: женщине люди быстрее открывались и доверяли. К сожалению, ее полицейская карьера закончилась, когда она потеряла зрение после ранения заключенным. Робинсон известна и как активистка, основавшая приют для женщин и девочек еще во время работы в полиции. Выйдя на пенсию, Джорджия продолжила свою общественную активность и работала волонтером в приютах.

8. Лилиан Уайлс

Лилиан Уайлс стала первой женщиной — инспектором полиции в Великобритании. Во время Первой мировой войны она была медсестрой, работала в национальном совете женщин-рабочих. Поскольку ее работа заключалась в патрулировании улиц, в 1919 году она была нанята лондонской столичной полицией в качестве одной из 25 женщин-патрульных. К 1921 году ее повысили до инспектора, однако ей не раз пришлось столкнуться с предубеждениями против женщин. Но, как и в США, полиция Лондона хотела, чтобы в их рядах была женщина, которая занималась бы деликатными делами, связанными с женщинами и детьми, поэтому карьера Лилиан пошла в гору. В 1923 году ей дали право арестовывать подозреваемых.

9. Грейс Хьюмистон

Грейс Хьюмистон стала первой женщиной — помощником прокурора еще до того, как женщинам в США было разрешено голосовать. Эту хрупкую красавицу называли «миссис Шерлок Холмс» за то, что она с легкостью расследовала сложные дела и очень быстро наработала репутацию прекрасного следователя. А ведь поначалу она решила учиться на юридическом факультете, просто чтобы лучше разобраться, как управлять своим имуществом. Грейс нравилось помогать людям, поэтому деятельность юридической фирмы, которую она основала, была направлена на помощь иммигрантам и работающим беднякам. Она строила работу так, чтобы по возможности помогать тем, кто в этом нуждается, а вот плату брать по возможностям клиента. К слову, за одно из резонансных дел она и вовсе не взяла денег, защищая женщину просто из солидарности.

10. Элис Стеббинс Уэллс

Когда Элис Стеббинс Уэллс училась в колледже, она провела своеобразное исследование, которое показало, что обществу очень нужны именно женщины-полицейские. Ей очень хотелось работать в этом направлении, поэтому следующим шагом стали петиции. Резонанс в обществе был довольно значимым, так что мэр и комиссар полиции Лос-Анджелеса позволили ей стать первой женщиной-полицейским в городе. Это событие в 1910 году стало своего рода спусковым крючком для того, чтобы женщины наконец смогли строить карьеру в сыскном деле. Элис продолжала выступать за права женщин и детей, не без ее участия был принят закон о том, что женщин могут допрашивать только женщины-полицейские. Она считала, что некоторые опасные ситуации дамы могут разрешать гораздо быстрее полицейских-мужчин. В 1914 году о ней сняли биографический фильм «Женщина-полицейский».