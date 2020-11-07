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10 вещей, которые современные подростки не купят сами и в подарок не возьмут

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Зумеры — представители поколения людей, родившихся после 1994 года. Дети, выросшие в эпоху кризисов и развитых технологий, сильно отличаются от миллениалов — предыдущего поколения. Если кто-то из зумеров долго сидит за компьютером, мама вряд ли сможет прокричать ему что-то вроде: «Хватит играть в игрушки! Иди учись или работай!» Потому что скорее всего он занят именно этим.

AdMe.ru постарался выяснить, как изменилось отношение зумеров к внешности, в частности к выбору одежды, и мимо каких вещей представитель поколения Z пройдет, не оглядываясь.

Бренды, за которыми не стоит идея

© loriklaszlo / Depositphotos, © juice_team / Depositphotos

Для зумеров неважно, насколько крут основатель компании или сколько топ-моделей носит одежду конкретной марки. Гораздо существеннее для молодежи сама идея, которую поддерживает бренд. Например, он может выпускать одежду только из переработанного сырья, отказаться от упаковки и ретуши фотографий, перечислять деньги в фонд помощи пингвинов.

Фирма может выполнять только одно такое условие или все сразу — зумерам важно, чтобы за красующимся на бирке логотипом была идея, а сам бренд стремился сделать мир лучше. Согласно исследованию, 78 % подростков не будут покупать вещи у компании, жестоко обращающейся с животными.

Одежда с большими логотипами

© Xu Duo / Unsplash, © Thibault Monnier, PacificCoastNews / EAST NEWS

В 90-е годы мир моды захватила логомания: все компании старались сделать свой логотип как можно более заметным и печатали его на всем подряд. Затем мода на огромные буквы прошла, но ее отголоски настигли нас в 2017 году. Сложно сказать, как зумеры относятся к лого: по мнению экспертов, они носят вещи с большими логотипами «с долей иронии».

Надписи — другое дело. На футболках зумеров то и дело красуются забавные, саркастичные фразы или мемы.

Люкс-сегмент

© Casimiro_PT / Depositphotos, © teamtime / Depositphotos

В основном зумеры ходят в школу, университет или только вышли на работу. Они еще слишком молоды, чтобы покупать люксовую одежду, а те, кто может себе это позволить, в большинстве случаев обходят дорогие бутики стороной.

Дело не всегда в цене: у современной молодежи другие ценности, и дорогое пальто уже давно не показатель крутости. При этом, по статистике, зумеры тратят больше денег на еду, чем на одежду.

Натуральный мех или кожа

© Edoardo Cuoghi / Unsplash, © Rebecca Harris / Unsplash

Мода на натуральную кожу прошла, поэтому обувь из кожзама выпускают и премиальные бренды. Многие известные на весь мир модные дома отказались от одежды из натурального меха. В их числе Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Armani и Gucci. Кампанию против меха начали еще миллениалы, а зумеры идею поддержали: подростки живут в эпоху, когда шуба вовсе не показатель обеспеченности.

Вещи, которые нельзя заказать в интернете

© serenethos / Depositphotos, © H&M / hm.com

Подростки делают покупки в интернете в 2 раза чаще, чем взрослые. Представители поколения Z находят нужный товар в интернет-магазинах и социальных сетях. Оплата и доставка не проблема: пара кликов, и через несколько дней вещи принесут вам прямо домой.

Молодые люди редко отправляются в магазин бесцельно: как правило, они уже знают, из каких марок будут выбирать. Поэтому вероятность того, что зумер купит одежду, о которой ничего не известно в интернете, стремится к нулю.

Высокие каблуки

© s_bukley / Depositphotos, © Featureflash / Depositphotos

Современным подросткам повезло: чтобы выглядеть стильно, необязательно носить мини-юбки и неудобные высокие каблуки. Такой наряд зумер наденет разве что на праздник, да и то не факт.

Молодежь отдает предпочтение спортивному и классическому стилю, оставив в последнем только его удобные и универсальные элементы. Многие компании с мировым именем давно отказались от классического понятия дресс-кода. Поэтому вслед за миллениалами зумеры стали игнорировать официальный стиль и выражать свою индивидуальность вне рамок.

Юбки и брюки с заниженной талией

© s_bukley / Depositphotos, © face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Мода циклична. Несколько лет назад популярными стали джинсы с завышенной талией. Эта модель продолжает быть актуальной до сих пор: на зумерах редко можно увидеть джинсы или юбки с заниженной талией, как правило, они заканчиваются выше пупка.

На самом деле причина скорее в удобстве: в джинсах с высоким поясом можно спокойно приседать, не переживая, что окружающие увидят ваше белье.

Легинсы

© everett225 / Depositphotos

Легинсы, или лосины, — изначально мужская одежда, которая обрела свою популярность в 80-е. В начале 2010-х обтягивающие брюки вновь появились на полках: легинсы перекочевали в гардероб модниц, в них вышагивали даже по красной ковровой дорожке.

Зумеры моду не поддержали. Вместо тесных и ничего не скрывающих лосин подростки носят джинсы совершенно разных моделей и чувствуют себя гораздо более комфортно.

Капри

© s_bukley / Depositphotos, © sanneberg / Depositphotos

Мода на капри началась в 90-х и продержалась довольно долго. Укороченные брюки и джинсы носили все подряд. Современная молодежь о капри забыла, но несколько лет зумеры носили кюлоты — другую разновидность коротких брюк.

В 2020 году молодежь вряд ли купит такую модель: эта мода осталась в прошлом.

Вещи, которые нельзя переработать

© nikart / Depositphotos, © Khoa Võ / Pexels

Согласно исследованию, 97 % подростков изменили привычки, чтобы снизить вред, наносимый окружающей среде. В целом зумеры больше заботятся об экологии, чем другие поколения. Поэтому молодежь вряд ли обратит внимание на вещи, которые будет сложно переработать. Вновь популярны секонд-хенды: именно там зумеры могут найти что-то винтажное и красивое, а потом еще и сдать на переработку. При выборе одежды это стало одним из важных факторов.

А какие вещи, на ваш взгляд, должны оставаться на полках, а не перемещаться в ваш гардероб?

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6k