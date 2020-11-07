10 вещей, которые современные подростки не купят сами и в подарок не возьмут

Зумеры — представители поколения людей, родившихся после 1994 года. Дети, выросшие в эпоху кризисов и развитых технологий, сильно отличаются от миллениалов — предыдущего поколения. Если кто-то из зумеров долго сидит за компьютером, мама вряд ли сможет прокричать ему что-то вроде: «Хватит играть в игрушки! Иди учись или работай!» Потому что скорее всего он занят именно этим.

AdMe.ru постарался выяснить, как изменилось отношение зумеров к внешности, в частности к выбору одежды, и мимо каких вещей представитель поколения Z пройдет, не оглядываясь.

Бренды, за которыми не стоит идея

Для зумеров неважно, насколько крут основатель компании или сколько топ-моделей носит одежду конкретной марки. Гораздо существеннее для молодежи сама идея, которую поддерживает бренд. Например, он может выпускать одежду только из переработанного сырья, отказаться от упаковки и ретуши фотографий, перечислять деньги в фонд помощи пингвинов. Фирма может выполнять только одно такое условие или все сразу — зумерам важно, чтобы за красующимся на бирке логотипом была идея, а сам бренд стремился сделать мир лучше. Согласно исследованию, 78 % подростков не будут покупать вещи у компании, жестоко обращающейся с животными.

Одежда с большими логотипами

В 90-е годы мир моды захватила логомания: все компании старались сделать свой логотип как можно более заметным и печатали его на всем подряд. Затем мода на огромные буквы прошла, но ее отголоски настигли нас в 2017 году. Сложно сказать, как зумеры относятся к лого: по мнению экспертов, они носят вещи с большими логотипами «с долей иронии». Надписи — другое дело. На футболках зумеров то и дело красуются забавные, саркастичные фразы или мемы.

Люкс-сегмент

В основном зумеры ходят в школу, университет или только вышли на работу. Они еще слишком молоды, чтобы покупать люксовую одежду, а те, кто может себе это позволить, в большинстве случаев обходят дорогие бутики стороной. Дело не всегда в цене: у современной молодежи другие ценности, и дорогое пальто уже давно не показатель крутости. При этом, по статистике, зумеры тратят больше денег на еду, чем на одежду.

Натуральный мех или кожа

Мода на натуральную кожу прошла, поэтому обувь из кожзама выпускают и премиальные бренды. Многие известные на весь мир модные дома отказались от одежды из натурального меха. В их числе Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Armani и Gucci. Кампанию против меха начали еще миллениалы, а зумеры идею поддержали: подростки живут в эпоху, когда шуба вовсе не показатель обеспеченности.

Вещи, которые нельзя заказать в интернете

Подростки делают покупки в интернете в 2 раза чаще, чем взрослые. Представители поколения Z находят нужный товар в интернет-магазинах и социальных сетях. Оплата и доставка не проблема: пара кликов, и через несколько дней вещи принесут вам прямо домой. Молодые люди редко отправляются в магазин бесцельно: как правило, они уже знают, из каких марок будут выбирать. Поэтому вероятность того, что зумер купит одежду, о которой ничего не известно в интернете, стремится к нулю.

Высокие каблуки

Современным подросткам повезло: чтобы выглядеть стильно, необязательно носить мини-юбки и неудобные высокие каблуки. Такой наряд зумер наденет разве что на праздник, да и то не факт. Молодежь отдает предпочтение спортивному и классическому стилю, оставив в последнем только его удобные и универсальные элементы. Многие компании с мировым именем давно отказались от классического понятия дресс-кода. Поэтому вслед за миллениалами зумеры стали игнорировать официальный стиль и выражать свою индивидуальность вне рамок.

Юбки и брюки с заниженной талией

Мода циклична. Несколько лет назад популярными стали джинсы с завышенной талией. Эта модель продолжает быть актуальной до сих пор: на зумерах редко можно увидеть джинсы или юбки с заниженной талией, как правило, они заканчиваются выше пупка. На самом деле причина скорее в удобстве: в джинсах с высоким поясом можно спокойно приседать, не переживая, что окружающие увидят ваше белье.

Легинсы

Легинсы, или лосины, — изначально мужская одежда, которая обрела свою популярность в 80-е. В начале 2010-х обтягивающие брюки вновь появились на полках: легинсы перекочевали в гардероб модниц, в них вышагивали даже по красной ковровой дорожке. Зумеры моду не поддержали. Вместо тесных и ничего не скрывающих лосин подростки носят джинсы совершенно разных моделей и чувствуют себя гораздо более комфортно.

Капри

Мода на капри началась в 90-х и продержалась довольно долго. Укороченные брюки и джинсы носили все подряд. Современная молодежь о капри забыла, но несколько лет зумеры носили кюлоты — другую разновидность коротких брюк. В 2020 году молодежь вряд ли купит такую модель: эта мода осталась в прошлом.

Вещи, которые нельзя переработать

Согласно исследованию, 97 % подростков изменили привычки, чтобы снизить вред, наносимый окружающей среде. В целом зумеры больше заботятся об экологии, чем другие поколения. Поэтому молодежь вряд ли обратит внимание на вещи, которые будет сложно переработать. Вновь популярны секонд-хенды: именно там зумеры могут найти что-то винтажное и красивое, а потом еще и сдать на переработку. При выборе одежды это стало одним из важных факторов.