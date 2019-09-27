10 секретов экономии, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты

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Помните, как в детстве мы мечтали о том, что всю зарплату будем тратить на сладости и походы в луна-парк или накупим себе кучу игрушек? Как же мы ошибались! Взрослая жизнь постоянно подкидывает нам проблемы: оплата счетов, расходы на питание и транспорт. Однако не стоит отчаиваться: финансовые эксперты постоянно придумывают новые способы экономии, которые помогут вам спланировать бюджет так, чтобы не испытывать нехватку денег.

AdMe.ru решил узнать, как сколотить собственный капитал, если твои родители не долларовые миллионеры. А в конце статьи вас ждет способ быстрого погашения кредитов.

1. Провести выходные без расходов

Благодаря многочисленным опросам выяснилось, что на выходных люди буквально сорят деньгами. Причем мужчины и семьи с детьми до 18 лет тратят гораздо больше, чем другие слои населения. Пользователи сети организовали целое движение «выходные без трат» (англ. no-spend weekend), которое помогает сохранить ваши финансы в целости. Попробуйте провести уик-энд без лишних растрат: отмените прогулки по торговому центру, походы в рестораны и поездки. Пикник с семьей, спортивная тренировка на свежем воздухе или приготовление пищи в кругу родных сэкономят кучу денег.

2. Исключить из рациона все напитки, кроме очищенной воды

Жители мегаполисов ежегодно тратят на кофе сумасшедшие деньги: ₽ 43 800 в России и $ 1 410 в США. Если в этот список включить еще соки, сладкую газировку и другие сладкие (и не слишком полезные) напитки, то выйдет и вовсе впечатляющая сумма. Чистая бутилированная вода стоит дешевле любых ароматизированных напитков и заодно бережет ваше здоровье. Отказ от соков, алкоголя и прочих вредностей гораздо выгоднее, чем среднестатистический вклад в банке.

3. Спрятать пластиковые карточки подальше

70 % людей в развитых странах для покупок пользуются пластиковыми карточками. А продавцы и производители только рады, ведь при безналичном расчете мы тратим на порядок больше. А все потому, что человеку несложно расстаться с деньгами, которые он и в руках-то не держал. Другое дело — наличные: покупателю приходится подсчитывать, сколько у него осталось денег, и иногда отказываться от товара. Пользуйтесь наличными для небольших покупок и обходите стороной интернет-магазины (в них люди тратят больше, чем в офлайне).

4. Использовать метод отложенных покупок

Маркетологи постоянно пытаются заставить вас делать ненужные приобретения: 80 % покупателей в интернете совершают импульсные покупки. Правда, в офлайне процент чуть ниже — треть покупателей не могут удержаться от незапланированных трат. Для того чтобы не сожалеть о напрасно потраченных деньгах, возьмите за правило делать 48-часовую паузу перед покупкой понравившегося предмета. Если через пару суток желание купить не пропадет, смело делайте покупку. Так, не сильно ограничивая себя, вы сможете здорово экономить и избежите завалов в шкафах.

5. Копить деньги неочевидным способом

Откладывание денег про запас может быть психологически сложным занятием: у людей создается ощущение, что они отрывают от себя деньги в счет завтрашнего дня. А некоторым и вовсе кажется, что копят только толстосумы, у которых денег куры не клюют. Однако есть нескучный способ, который поможет накопить небольшую сумму денег без особых «моральных затрат». Мелисса, популярный блогер из США, предлагает еженедельно откладывать сумму, равную дневной температуре в среду. Правда, девушка делает сбережения в долларах и сумма получается внушительнее, чем в нашей родной валюте.

6. Собирать металлические деньги

Люди обычно рассовывают мелочь по карманам, и зря, ведь есть два способа превратить монетки в капитал: Заполняйте бутылку монетами одного номинала. Конечная сумма зависит только от вашей скорости, размера емкости ну и терпения, конечно.

Этот способ работает с монетами наименьшего номинала. Процесс накопления начинается, например, с ₽ 1, на следующий день вы кладете ₽ 2, затем ₽ 3 и т. д. в арифметической прогрессии. Когда ежедневный взнос покажется вам обременительным, можно начинать заново.

7. Отказаться от брендированных товаров

Стоимость брендированных товаров — не только одежды, но и продуктов — складывается из затрат на маркетинг, продвижение, дизайн и еще десятка компонентов. Покупая вещь с именем, вы платите зарплату рекламщикам и куче персонала, никак не связанного с производством. В целях экономии бюджета можно на некоторое время (или навсегда) отказаться от товаров известных брендов. Зачастую их качество никак не отличается от пресловутого «ноунейма» (англ. no name — «без имени»), а мы платим просто за чувство сопричастности к сильным мира сего.

8. Экономить заряд батареи на смартфоне и пополнять копилку одновременно

Сегодня люди проводят за экраном смартфона минимум 3 часа в день и достают его из кармана 58 раз за сутки. Следующий способ убивает сразу двух зайцев: помогает вам делать накопления и избавляет от телефонной зависимости. В конце рабочего дня проверяйте уровень заряда батареи. Например, в 18:00 на телефоне осталось 35 %, значит, вы израсходовали 65 %. Следовательно, придется раскошелиться на ₽ 65. Чем чаще вы зависаете в телефоне, тем большая сумма оказывается в копилке. И наоборот.

9. Откладывать купюры редкого номинала

Если накопление монеток кажется вам слишком монотонным делом, попробуйте способ, который предложил известный финансовый блогер. Возьмите себе за правило откладывать купюры определенного номинала. Например, ₽ 50 или ₽ 200, которые встречаются не так уж часто. Так за короткий отрезок времени можно накопить на желанную обновку (не забудьте воспользоваться способом из п. 4).

10. Пожить как Илон Маск в юности

В 17 лет Илон Маск твердо знал, что хочет стать миллиардером и, чтобы испытать силу духа, он решил некоторое время жить на $ 1 в день. Не так давно американская журналистка повторила подвиг знаменитого бизнесмена, правда, она подкорректировала сумму с учетом инфляции и тратила на еду $ 2 в день. И вот что их этого вышло. В 1990-м Маск питался хот-догами, апельсинами и макаронами.

В 2015 году журналистка ела только арахисовое масло, макароны, овсянку и бананы. Если вы ограничены в средствах, то выжить на $ 2 в день можно, но радости от этого мало. Героине эксперимента пришлось воровать пакетики с приправами в фастфудах и часто ходить в гости к друзьям, чтобы поесть у них.

Бонус: метод снежного кома, чтобы избавиться от кредитной кабалы

Этот способ подойдет тем, кто был вынужден взять сразу несколько кредитов и теперь отдает большую часть зарплаты на погашение долгов. Ежемесячно вносите минимальный платеж по каждому кредиту. А если у вас появилась лишняя сумма, гасите тот долг, где проценты за пользование выше всего. Так вы закроете самый дорогой кредит в первую очередь.

Когда вы покончите с ним, у вас освободится определенная сумма денег. Не тратьте ее, а повторите первый шаг (определите долг с самой высокой процентной ставкой и принимайтесь теперь за него).

Повторяйте действия до тех пор, пока не рассчитаетесь с долгами. Вот онлайн-калькулятор, который помогает быстро освободиться от долговых обязательств. Этот способ называется «метод снежного кома», ведь вместо того чтобы привыкать к лишним деньгам, вы методично расправляетесь с долгами без особых потерь и наращиваете темп погашения.

Американские социологи опросили 1 000 человек и выяснили, что 20 % людей вообще не откладывают на черный день. А как к экономии относитесь вы?