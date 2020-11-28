14 вещей, которые устарели так быстро, что мы и оглянуться не успели

Наш внешний вид говорит о нас гораздо больше, чем мы думаем. Определенные предметы могут мгновенно выдать статус и происхождение человека. Но бывают вещи, к которым мы просто прикипаем душой, и расстаться с ними становится просто немыслимо, даже если они давно потеряли актуальность.

Мы в AdMe.ru знаем, что многие привычные нам атрибуты уже стали своеобразными приметами времени. В нашей сегодняшней подборке — детали и аксессуары, которые уже пора записать в морально устаревшие.

1. Неоправданно дорогой автомобиль

Сегодняшний авторынок широк как никогда. Любители путешествий и походов, а также те, кто часто и активно ездит по городу, могут подобрать себе идеальную модель. Но почему-то шикарные иномарки часто пользуются спросом у тех, чьи перемещения ограничены схемой «дом — работа», «работа — дом». Если вы узнаете в этом примере себя, возможно, имеет смысл выбрать автомобиль поскромнее или пользоваться услугами такси.

Если единственная причина, по которой вы хотите купить люксовую машину, — это статус, готов поспорить, что эмоции утихнут в течение пары месяцев — и вы останетесь с дорогой, не особо полезной, отнимающей много времени машиной, которая принесет вам много стресса и насчет которой вы постоянно будете волноваться. © TheKitcheneer / Reddit

2. Тонкие жестяные крышки для консервирования

Тонкая жесть, из которой выполнены такие крышки, не отличается надежностью. Европейские хозяйки предпочитают «твист-офф» — такой вариант еще обычно имеет небольшой выступ на поверхности. Это специальная кнопка сохранности, которая втягивается внутрь при закатке.

А ведь я, например, помню те времена, когда жестяные крышки для стеклянных банок приходилось выравнивать специальным устройством. © ArthurSemenov / Twitter

3. Нарядные костюмы и платья на один раз

Наши соотечественники привыкли покупать одежду для торжественных случаев, которая используется единожды, а потом просто висит в шкафу. Сегодня такой непрактичный подход уже давно не актуален — свадебные и прочие наряды сейчас предпочитают арендовать.

Вот скажите мне, зачем сначала покупать дорогое свадебное платье, а потом через год продавать его? Смысл в этом какой? © KatrinSEA / Twitter

Зачем покупать свадебное платье за 40 тыс.? Можно купить 571 пачку кошачьего корма или 444 собачьего и отвезти в приют. Можно приобрести «Набор школьника» и подарить его 100 малышам без родителей. Купить продукты 40 пенсионерам. Что уж говорить о платьях за 100 тыс... © atlantmira / Twitter

4. Торты из мастики с большими фигурками

Вне зависимости от того, какое намечается торжество — свадьба, день рождения или что-то еще, лучше делать выбор в пользу классики, когда речь идет о тортах. Шедевры кондитерского искусства с тонной мастики смотрятся аляповато, а их вкусовые качества часто оставляют желать лучшего. Гораздо эстетичнее будет смотреться «Красный бархат» или «Аляска».

5. Причудливый маникюр и педикюр

Ногти, украшенные стразами, узорами и наклейками, были на вершине популярности в нулевые. Но сегодня модницы держат курс на естественность и отдают предпочтение нюдовым оттенкам и классическому французскому маникюру и педикюру.

6. Бусины для волос

Прическа, украшенная перламутровыми бусинами, — излюбленный вариант отечественных невест и выпускниц. Но сегодня она смотрится нарочито и старомодно. А вот различные аксессуары для волос в стиле бохо отлично впишутся в любой образ и сделают его естественным и непринужденным.

Мне эта мода на заколки с белыми бусинами и прочее напоминает наше детство 90-х. Невольно передергивает, когда это добровольно надевают. © Ne_Pushkina / Twitter

7. Классические черные брюки «и в пир, и в мир»

Как сам черный цвет давно перестал быть универсальным, так и «стандартные» черные брюки, которые надеваются по любому поводу, — тоже пережиток. Сегодня их смело можно заменить кюлотами, широкими брюками в стиле Марлен Дитрих или нейтральными джинсами — в зависимости от ситуации.

По-моему, понятия о том, что только белая рубашка и черные брюки могут выглядеть официально и красиво, давно уже устарели. © iam_fever / Twitter

8. Джинсовые легинсы-обманки

Легинсы, выполненные из денима и украшенные декоративными карманами и прострочкой? смотрятся вульгарно и вряд ли способны кого-то украсить. Лучше выбрать хлопковые легинсы нейтральных цветов или же полноценные зауженные джинсы.

9. Жиросжигающие коктейли

Эти псевдополезные коктейли пора оставить в прошлом вместе с нашумевшим в 90-е «Гербалайфом». Простая, но полезная еда — вот что актуально не только сегодня, но и во все времена.

10. Очищающие полоски для Т-зоны

Хотя бесполезность полосок от черных точек уже доказана (если вы живете в городе, то поры все равно забьются с первым выходом на улицу), многие женщины, увлеченные уходом за кожей, продолжают их покупать. А еще процедура их снятия может быть довольно болезненной. Если вы действительно хотите позаботиться о своей коже, лучше бросить силы на правильный рацион, а также подобрать подходящие средства для умывания и увлажнения.

Новые полоски для носа так хорошо очищают, что у меня кожа на носу в нескольких местах содрана. © Rubyk_kubick / Twitter

11. Слишком дорогой телефон

Время, когда брендированные вещи считались показателем успеха, канули в Лету. Но остались фанаты раскрученных компаний — мировых лидеров. Хотя единственно правильный вариант — жить по средствам, не думая о том, чем питаться целый месяц после покупки смартфона и как выплатить за него кредит.

Не очень понятно, зачем так сильно нужен новый айфон человеку, который не может его себе позволить, можно же соизмерять желания и возможности и жить гораздо более счастливо. © A_Kapustin / Twitter

Вот зачем тебе последний айфон? Ни одного весомого довода. А девушке твоей он нужен, чтобы все видели, что ты ее любишь. Так уж устроена жизнь. © D0CT0EBCKNN / Twitter

12. Блестящие чехлы для телефона

Мода на яркие и переливающиеся чехлы для мобильных устройств ушла вместе с эпохой гламура. Сегодня такой броский аксессуар будет смотреться как минимум нелепо. Лучше предпочесть чехол в спокойном дизайне, который и прослужит дольше, ведь от него не будут отлетать блестки и сходить позолота.

Я видел многое, но когда бородатый мужик достает айфон с розовым чехлом с надписью bad girl — это прям что-то новое. © chepelev27 / Twitter

13. Вещи, на смену которым пришел смартфон

Калькуляторы, справочники и будильники устарели в тот миг, когда в нашу ладонь лег смартфон. Бумажные книги все больше становятся удовольствием для эстетов, а наручные часы теперь нужны лишь тем, кому важно продемонстрировать свой статус. Большинство же людей выбирает удобство: электронные или аудиокниги и время на экране телефона.

14. Проводные наушники

Несмотря на все недостатки беспроводных наушников (они дороже проводных, могут потеряться или разрядиться, если не уследить), их выбирает все больше людей. В таких удобно заниматься спортом, валяться в постели или готовить, а с тех пор, как появились резиновые заглушки для ушей разного размера и функция шумоподавления, стало ясно, что самозапутывающиеся в кармане провода от наушников скоро станут лишь воспоминанием.