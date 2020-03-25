Я толстела от одного взгляда на еду, пока не поняла свою ошибку. Мне 41, и я готова поделиться опытом, как мне удалось сбросить 52 кг

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Всем привет! Меня зовут Маша. Я похудела уже на 52 кг и продолжаю худеть. Сейчас мой вес — 63 кг, а стартовала я с цифры 115 кг. Мой рост 167 см, мне 41 год. Я борюсь с лишним весом уже 6 лет с перерывом на беременность и роды. У меня есть ютьюб-канал и микроблог в твиттере.

Для читателей AdMe.ru я сделала короткую выжимку из своих статей на «Яндекс. Дзене». Здесь мой опыт и знания, которые, возможно, кого-то вдохновят на перемены.

Я постоянно тестирую различные советы и методики. Собираю рецепты вкусной еды для похудения. Хожу к косметологу и ищу гармонию внутри себя.

Ошибки, которые мешали мне похудеть, несмотря на правильное питание

Что я сделала первым делом, когда начала худеть: отказалась от жареного;

исключила из еды пищевой мусор;

не ела хлеб и мучное, соблюдала принципы раздельного питания. Вес постепенно пошел вниз. Но очень медленно. За год я потеряла всего 5 кг, а внешне это не было вообще заметно. Помню, мы отдыхали, и прямо возле нашей гостиницы стояла точка с хот-догами. Они так вкусно пахли и дешево стоили. Туристы, которые шли мимо этой точки на пляж, все время покупали их, перекусывали на ходу. При этом они были худые.

Я же шла в кафе. Брала все по уму: салат, рыбу, на десерт — фрукты. Но я была полной. Я плавала, много ходила, а вес не шел вниз. Как же так?

В чем была моя ошибка? Почему я не худела на таком питании? Все очень просто. Я ела досыта, столько, сколько хотела. Я не считала калории. Есть досыта, то есть ориентироваться на свое чувство голода, может только тот человек, у которого нет проблем с весом. Он ест не больше и не меньше, чем нужно, его чувство голода не нарушено.

Почему я толстела от одного взгляда на еду

Я вспоминаю себя и тот печальный период моей жизни, когда толстела от одного взгляда на еду, а худела только на экстремальных ограничениях. Да даже не худела. Просто, чтобы поддерживать вес, мне приходилось голодать. Например, есть одни яблоки. Или обезжиренный творог. Или кефир с отрубями.

Помню, достаточно долго у меня получалось «нормально питаться»: утром — порция овсянки на молоке, днем — тушеная капуста с половинкой сосиски, вечером — 250 г творожной массы.

По сравнению с моими предыдущими рационами это был просто пир живота. Мне удавалось удерживать вес в 57 кг несколько месяцев. И вот я съела зефирку. Одну! Плюс кило через пару дней. Я не могла поверить. Съела вторую — плюс кило! Короче, у меня была пачка из 6 зефирок, и они прибавили мне 5 кг. Чтобы вернуться к прежнему весу, опять пришлось грызть одни яблоки. Мне казалось, я проклята. Для организма это просто способ питания. Маятник. То густо, то пусто. Он и так может, если «хозяину» нравится. Я сама в свое время так настроила свой организм и сама же страдала. Так как нет ничего хорошего в том, чтобы голодать, а потом отъедаться. Это разрушает организм и здоровье. Примерно 10 лет я так питалась, потом 10 лет отъедалась. А потом перешла к здоровой пище с ограничением калорийности. Ровное, адекватное питание вкусной и полезной пищей без голода. Читмилы по праздникам и выходным. Да! И все-таки на 80% мой рацион состоит из правильной еды, только на 20% — из небольших отступлений.

Многие думают: «Взвешивать еду скучно!»; «Считать калории некогда!» Как будто ждут, что после этих слов я, как фокусник из шляпы, вытащу другой способ. Или напишу справку-освобождение, как в школе от физкультуры, только от подсчета калорий.

Теперь каждый день мне приходится отвечать на вопрос, где моя кожа

У меня был такой забавный случай. Как раз похудела примерно до 70 кг, и лицо сильно осунулось, появились морщины. Мне было 36 лет. Я пошла к косметологу. На ресепшене мне оформили карточку, сказали пару комплиментов о моем цветущем виде. Сначала я зашла к врачу. Она меня осмотрела: «Все отлично, прекрасно выглядите, продолжайте в том же духе! Никаких особых процедур не нужно!» Я подивилась. Может, я и правда слишком строга к себе? Пошла к косметологу. Она меня очень внимательно осмотрела: «Что вы делали с лицом? Это пластика?» Я заверила ее, что никакой пластики и даже инъекций я пока не делала! Она возмутилась: — Я профессиональный косметолог и знаю, как выглядит женщина в вашем возрасте! — В моем возрасте? — Да! В 46 лет кожа не может так хорошо выглядеть! — Но мне 36! — 36?! С этими словами она показала мне карточку, где в графе «возраст» значилось: «46 лет». Администратор ослышалась и записала неправильно. Отсюда и все комплименты. Для 46 я выглядела отлично, для 36 — не очень.

Естественно, похудение на 51 кг не может пройти бесследно. Кожа теряет свою упругость. Становится более дряблой. Заметнее всего это на лице.

У меня вообще получились экстремальные испытания для кожи. Поправлялась я тоже довольно быстро. Еще в 30 была 85 кг. А к 35 — уже 115 кг. Затем похудела до 68 кг и в 37 лет забеременела. На роды шла в весе 80 кг и с огромным животом. А проснулась на следующее утро вообще без живота. За ночь стянулся. Вернулась домой с весом 72 кг. Правда, за следующие 2 года набрала 14 кг — и вес стал 86 кг. А что с кожей сейчас? Небольшой избыток в районе живота, есть дряблая кожа в районе подмышек и с внутренней стороны бедра. Этого не видно, даже если я в шортах и тонкой футболке с коротким рукавом. Что уж говорить о том, что этого не видно на фото в одежде — джинсах, свитерах, платьях и т. п. Кстати, чаще всего люди говорят не столько о растянутой коже, сколько о складках кожи и жира, а они очень хорошо, хоть и медленно, уходят от занятий фитнесом. Растянутые живот, руки, бедра — это не столько кожа, сколько растянутые дряблые мышцы и связки. Они подтягиваются, и кожа собирается. Но для этого нужен фитнес.

Когда почитала комментарии, где писали, что у меня должна быть «кожа черепахи, морда шарпея, 100 м лишней кожи», а на фото — прынцесса с телом модели, я сразу же перестала комплексовать.

Практические советы для тех, кто переходит на правильное питание и дефицит калорий

Вы наверняка слышали совет любить себя такой, какая есть. Но как это — любить себя? Вот вроде люблю, а вроде и нет. Непонятно. Где измерительный прибор? Я вам скажу. Не знаете, как любить себя? Любите вот так: ешьте из красивой посуды, спите на красивом белье, живите в уютной квартире, оплатите себе массаж, идите к косметологу, делайте все для того, чтобы завтра вы были счастливее, чем сегодня.

Но как это — любить себя? Вот вроде люблю, а вроде и нет. Непонятно. Где измерительный прибор? Я вам скажу. Не знаете, как любить себя? Любите вот так: ешьте из красивой посуды, спите на красивом белье, живите в уютной квартире, оплатите себе массаж, идите к косметологу, делайте все для того, чтобы завтра вы были счастливее, чем сегодня. Не ждите, что у вас будут силы на все: ходьбу, спортзал, приготовление правильной еды. У меня их тоже не было. Они появились постепенно. По мере сброса веса, по мере того, как я перешла на нормальную живую еду. Появились силы, энергия, желание заниматься фитнесом и своим здоровьем.

У меня их тоже не было. Они появились постепенно. По мере сброса веса, по мере того, как я перешла на нормальную живую еду. Появились силы, энергия, желание заниматься фитнесом и своим здоровьем. Не будет ожиданий — не будет стрессов — не будет заеданий и лишнего веса. Есть стресс — ищу, где закралось одно из трех «должна», и срочно меняю на «хотелось бы».

Есть стресс — ищу, где закралось одно из трех «должна», и срочно меняю на «хотелось бы». По возможности откажитесь от машины и общественного транспорта в пользу ходьбы. Да, я понимаю, что нет времени и денег. У меня тоже не было времени, пока я не начала проводить его в больницах, а деньги — тратить на лекарства.

Да, я понимаю, что нет времени и денег. У меня тоже не было времени, пока я не начала проводить его в больницах, а деньги — тратить на лекарства. Другой важный момент. Невозможно измениться внешне, не меняясь внутренне. Читайте статьи психологов. Мне больше всего помогли Садхгуру, Лабковский, Evo-lutio.

Читайте статьи психологов. Мне больше всего помогли Садхгуру, Лабковский, Evo-lutio. Чередование голоданий и перееданий — один из признаков расстройства пищевого поведения. А нормальное питание по режиму разумными порциями — залог здорового веса и нормального отношения к еде.

Наладить нормальный режим питания сложнее, чем голодать! Голодать — обычное желание полного человека, питаться нормально — нет. Но именно это — залог стройности.