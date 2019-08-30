Я провела более 500 часов наедине с психотерапевтом и вот какие выводы сделала

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Когда мне было 33, я впервые оказалась у психотерапевта. С тех пор в моей жизни произошло много событий, часть из которых кардинально изменила мою жизнь. Сейчас мне 40, и я уверена, что приняла самое правильное решение в своей жизни, когда отправилась к психологу.

Тема психотерапии до сих пор многими воспринимается неоднозначно. Специально для читателей AdMe.ru я расскажу о своем опыте. Возможно, кому-то это поможет принять важное решение.

Чтобы пойти к психологу, не нужна трагедия

В моей жизни не было драм. Мы с мужем были «перспективной» парой: квартира, машина, карьера у обоих развивается. Внешне все было хорошо. Но при всем этом я постоянно чувствовала недовольство собой, никак не могла понять, что же мне нужно от жизни. Мои близкие всегда были со мной, но чувство жуткого одиночества регулярно душило меня. Я часто плакала — обычно в одиночестве. Так не надо было никому объяснять то, что я и сама не могла понять. Порой на улицах я заглядывала в окна чужих квартир, смотрела на незнакомых людей и думала, что у них какая-то волшебная, интересная, понятная жизнь, которой у меня нет и не будет. Я жила будто во сне. И это было страшновато. Не знаю, была ли у меня депрессия: я никуда не обращалась и никто не диагностировал ее. Мне просто было плохо. Наверное, со мной происходило то, что обычно называют «с жиру бесится». Скажу по секрету: беситься с жиру крайне тяжело. В конце концов все стало настолько невыносимым, что терять было уже нечего. Меня накрывала серая безнадежность, отношения с мужем портились, я не могла родить ребенка, не могла найти занятие по душе, желаний и потребностей не было. «Хуже быть не может», — подумалось мне. В такой момент я и пришла к психологу — симпатичному мужчине примерно моих лет.

Во время терапии со мной происходили странные вещи

В тот период я редко выходила от психолога веселой.

Рассказывать постороннему человеку о себе, своих чувствах и мыслях было необычно и ужасно трудно. Пришлось научиться не приукрашивать себя перед ним и собой. Почти невозможно было признать, что меня, такую добрую и позитивную, кто-то злит, кто-то бесит, а кому-то я завидую. Что я не идеальная. Это было так тяжело, что через полгода я начала яростно болеть. Меня внезапно подкашивали гнойные ангины с высоченной температурой, в здоровом желудке появились рези, как от тупой пилы, я задыхалась от насморка из-за невесть откуда взявшегося грибка, у меня болела голова, горло, на груди будто лежал кирпич. Плюс ко всему иногда зудела кожа и я чесалась. Кажется, для полного комплекта не хватало только холеры. Ладно бы на душе при этом становилось лучше, но нет, было только хуже. Я рыдала под одеялком на кушетке у психотерапевта, потом выходила, садилась в машину и начинала плакать заново. Салон «ситроена» покрылся снежком из скомканных салфеток. Я была похожа на огромный водяной пузырь, который нужно лишь ткнуть пальцем, чтобы из него хлынул целый водопад слез. Это длилось месяцами. Почему я продолжала эту пытку почти 2 года? Потому что даже когда мне было так паршиво, я все же ощущала себя живой. Чувствовала, что больше не живу во сне. Это была реальность, и она была дорога мне даже такой.

В конце тоннеля все же есть свет

Мне больше не бывает так плохо, как тогда. Бывает тяжело, но я могу с этим справиться.

Казалось, что этому не будет конца и края. Что я так и проведу остаток дней в тоске, слезах и ангине. Но однажды кошмар закончился. Спустя 2 года я подходила к пешеходному переходу и вдруг неожиданно осознала: да ведь мне же хорошо! Так же, как когда-то было плохо, целиком, — так теперь было хорошо и легко. Это понимание было таким шокирующим, что я не нашла ничего лучшего, кроме как снова заплакать. Только теперь это были слезы облегчения и радости. Я выздоровела. Больше не хотелось заглядывать в чужие окна: у меня была своя жизнь, поинтереснее чьей-то там. Оказывается, незаметно у меня появились желания, мечты, проекты и надежды. Терапию можно было заканчивать — я решила свои проблемы. Но выводы кое-какие сделала.

1. Своего психотерапевта нужно искать

Мне повезло, и я нашла своего врача сразу. То, что он мужчина, не смущало: я же хожу к другим врачам-мужчинам, так что может быть не так с психологом? Однако у всех свои потребности, поэтому некоторые пробуют работать с несколькими психологами. Для хорошего результата вы должны совпасть, как два пазла, иначе толка не будет. Поэтому лучше поискать. Есть много направлений психологии — психоанализ, гештальтпсихология, позитивная психотерапия, телесно-ориентированная терапия и др. Важно найти то, что подходит именно вам: бесконечный глубинный психоанализ, который замечательно работает со мной, совершенно не нравится моим более экспрессивным знакомым. Мне кажется, те, кто говорит «пробовал — не помогло», просто не нашли своего специалиста. Или немного испугались по дороге к нему. Ведь решиться изменить свою жизнь — это очень страшно. Иногда удобнее страдать.

2. Полюбить психолога — это нормально

Говорят, клиент всегда немного влюбляется в своего психолога. В какой-то мере это так. Трудно не проникнуться нежными чувствами к человеку, который тебя неизменно поддерживает, никогда не осуждает и помогает решать исключительно твои проблемы, ни словом не упоминая о своих. Да он же идеальный! До классической влюбленности в полном смысле этого слова не дошло, но определенная симпатия возникла: это неизбежно. Приходить к симпатичному психотерапевту было просто приятно. Правда, я открывала ему свои не самые лучшие стороны — это было досадно. У меня все время было чувство, что он знает обо мне чуть больше, чем я сама. Это заставляло меня смотреть на него снизу вверх, как на всезнающее божество. Или на мудрого отца. Со временем отношение изменилось. Сейчас это очень близкий человек, который помог мне преодолеть много трудностей. Такое не забывается. Но вообще-то мы просто работаем — давно и плодотворно.

3. Полежать на кушетке у психолога — это не про отдых

Моя мама думает, что я отдыхаю и расслабляюсь, когда общаюсь со своим психологом. На самом же деле в этот час я чертовски напрягаюсь! Трудно поверить, но это действительно работа — настоящая, тяжелая. Да, я не машу лопатой в поле. Но умственный труд недаром часто оплачивается выше, чем физический. И за свою работу я получаю хорошую награду.

4. Рассказывать что-либо подруге и психологу — это разное

Люди часто говорят: «Как можно чужому человеку раскрывать душу? Ему ведь все равно. А вот мне ты дорога и я всегда стараюсь помочь». Так, да не так. Своих родных и друзей мы обычно стараемся не разочаровывать. Рассказывая что-то близкому человеку, мы не открываемся полностью, чтобы оставаться в его глазах все такими же белыми и пушистыми. Это происходит неосознанно, такова природа человека. Невозможно отключить эту опцию в один момент. Психолог же — чужой человек. Вы важны ему совсем не так, как вашей маме. И это прекрасно: он вас не знает с пеленок, у него нет ожиданий, он не оценивает, и вам нет нужды беречь свой имидж. Благодаря этому и появляется возможность открыться полностью и увидеть свои ошибки и достижения.

5. Волшебной таблетки не будет

Как и все люди, от психолога я ждала диагноза, чудо-таблетку для успокоения души и инструкцию к счастливой жизни. Реальность же оказалась неожиданной: психолог не только не собирался рассказывать, как мне нужно поступить в тех или иных обстоятельствах, но и призывал меня самой думать обо всем том, что со мной происходит. Так это работает: приходится своим умом доходить до каких-то вещей — психолог лишь мягко направляет в нужную сторону. Оказалось, волшебная таблетка — это рассказать без прикрас самой себе о ситуации, которая беспокоит, проанализировать и научиться смотреть на нее под разными углами.

6. Близкие обычно относятся к вашему психологу с подозрением

Вы и психолог — подозрительная парочка. Непонятно, что и кого вы там обсуждаете. А вдруг маму? В терапии человек начинает меняться, и это пугает. Иногда даже сам пациент удивляется внутренним переменам. Когда вы начинаете чувствовать в себе силы и восставать против того, что вам не подходит (а вы непременно начинаете), то вот тут и слышится сакральное «он настроил ее против нас», «она стала какой-то странной», «у нее совсем крыша поехала от этой психологии». Но от происходящих внутри перемен становится так легко и прекрасно, что этот грустный хор уже неважен. Терапия целительна для пациента и часто болезненна для его близких. Но ведь переступая порог кабинета психолога, мы выбираем себя. Что, впрочем, и должен делать психически здоровый человек.

Заключение: я хотела, чтобы мне просто не было плохо. Но получила гораздо больше