Я химик-технолог и поделюсь, какие мифы об уходе за волосами слышу каждый божий день и как избежать этих ошибок
Если мы идем в магазин за косметикой для волос, то, читая составы, видим, что выглядят они как эльфийские заклинания. Чтобы научиться в них ориентироваться, а также понять, как выбрать подходящее средство, нужно хоть немного разбираться в химии. И вряд ли о всевозможных тонкостях кто-то сможет рассказать лучше, чем профессиональный технолог.
AdMe.ru решил спросить мнение химика-технолога Аси, которая ведет свой телеграм-канал, где рассказывает, как работает косметика с точки зрения химии и логики. Ася за науку, изучение исследований, за доказательную медицину; она не поддерживает мифы и страшилки.
Как найти вредности в составе?
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Примерно каждый третий человек спрашивает меня: «Ася, посмотрите, пожалуйста, состав. Много там вредностей?» Ок, сейчас научу всех быстро искать вредности в составе. Инструкция:
1. Заходите в магазин.
2. Берете любую банку.
3. Смотрите состав.
4. Ставите банку на место, так как вредностей в ней нет.
5. Можете просмотреть все банки и купить любую.
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Вывод: поиск «вредностей» и «полезностей» никак не поможет выбрать нужное вам средство. Цитаты из жизни:
— Что для вас «вредности»? — спрашиваю я с улыбкой.
— Ну, парабены там, силиконы, сульфаты — всякие «страшные слова».
И вот это меня расстраивает больше всего — страх перед словами, которые человек даже не понимает.
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Страхи по поводу определенных компонентов рождаются из мифов и домыслов. Не ищите «вредностей». Если вам интересна тема составов, постарайтесь углубиться в тему, а не искать легких путей и дурацких табличек компонентов, «которые убивают вашу кожу / волосы». Если тема неинтересна, покупайте по рекомендациям подруг / друзей. Страх ни к чему хорошему не приводит. И это касается не только косметики.
Из чего состоит шампунь?
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Если вам кто-то скажет, что в шампуне должны быть только ПАВ (поверхностно-активные вещества, активный компонент моющих и чистящих средств — прим. AdMe.ru) и вода, то это неправда. Одни компоненты важны для продукта — это консерванты, стабилизаторы и рН-регуляторы. А другие, формирующие внешний вид средства, важны для потребителя.
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Шампунь на 60–80 % состоит из воды. Используется дистиллированная или деминерализованная вода. При этом контролируется рН, количество растворенных ионов, степень очистки. Родниковые или ледниковые воды в шампуне не приносят никакой пользы, они тоже проходят контроль и очистку, поэтому красивая надпись в составе — уловка маркетологов.
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Главный компонент шампуня — поверхностно-активное вещество (ПАВ), оно отвечает за очищение волос. Обычно ПАВ занимают 10–20 % от общей рецептуры. Их может быть несколько в составе. Каждый компонент будет выполнять разные функции.
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Чтобы шампунь имел приятную густую консистенцию, используют загустители. Самым популярным является Sodium Chloride (обычная поваренная соль). Это дешевый и доступный ингредиент, который отлично справляется со своей задачей.
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Отдушка — очень важный ингредиент. Если у вас бывает реакция на какие-то средства, обратите внимание прежде всего на компоненты отдушек. Она может быть как дешевой, так и очень дорогой, разработанной специально для бренда. Кроме всем известного слова Fragrance (или Parfum), можно увидеть на этикетке Limonene, Linalool, Geraniol, Coumarin и т. д. Это составляющие ароматической композиции, которые могут быть аллергенами.
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Средству необходимы консерванты, которые защищают продукт от микробного загрязнения. Они нужны, потому что большую часть времени шампунь находится в вашей ванной комнате, где очень сыро.
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EDTA (этилендиаминтетрауксусная кислота — ЭДТА) связывает ионы «жесткой» воды из-под крана и помогает консерванту работать лучше.
Бальзам, маска, кондиционер. Одна история — много продуктов
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Миф: маска лечит, питает волосы, а кондиционер закрывает чешуйки. Чаще всего слышу это от стилистов по волосам. Это неправда, потому что нет никаких конкретных указаний, процентовок, определений для маски, кондиционера, бальзама. Потому что это просто слова, которые придуманы производителями и маркетологами. Разные дополнительные продукты нужны для увеличения продаж.
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Технологи и производители ориентируются на потребителя. Маска ассоциируется с продуктом, который нужно держать на волосах дольше, работает лучше, может «питать и восстанавливать волосы», отличается более густой текстурой.
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Каждая компания сама придумывает различия для этих продуктов. Они могут заключаться в наличии или отсутствии каких-то компонентов, в процентном содержании, в разнице густоты и текстуры. Всё по желанию производителя!
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То же касается бальзамов и других смываемых продуктов, которые вы наносите после шампуня: реконструкторы, эластайзеры, крем-маски и пр. Да, производитель и технолог могут выстраивать определенную логику, придумывая разные названия. Но главное, что вы должны понять: все эти продукты делают из одних и тех же компонентов.
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Пожалуйста, давайте перестанем уже «закрывать» чешуйки кондиционерами. При действии воды кутикула в первую очередь набухает и чешуйки могут «отталкиваться» друг от друга, топорщиться. Но она не открывается, как крышка, при использовании шампуня и не закрывается при использовании кондиционера.
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Кислая среда действительно сглаживает чешуйки. Но и у маски, и у кондиционера может быть кислый рН, а может и не быть. Нанесение кондиционера после маски для закрытия чешуек — старый миф, возможно, придуманный какой-то компанией, чтобы продать два средства вместо одного.
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Компоненты любой маски, кондиционера и всех укладочных средств направлены на создание пленки, чтобы защитить волос от механических и термических повреждений, сохранить влагу в волосе, «сгладить» поврежденные участки.
Глубокое очищение кожи головы: про соду и витамин С
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Соду я в шампунь добавлять не вижу смысла. Основное ее действие — повышение рН. Технологи делают рН шампуня в пределах 5–6. При добавлении соды он повышается примерно до 8–9. И вот вопрос: зачем ее использовать? Давайте устроим короткий блиц:
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Сода полезна для волос? Нет.
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Нужен ли волосам щелочной рН больше 8? Нет.
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Сода более эффективна, чем любой другой синтетический ПАВ? Нет.
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Аскорбиновая кислота — небольшая молекула, имеет много гидроксогрупп, которые помогают «связываться с водой». Да, она может удалять небольшие скопления минеральных солей, делать воду мягче, но я не думаю, что она смоет силиконы, поликватерниумы и полимеры с ваших волос так же эффективно, как хороший шампунь.
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Аскорбиновая кислота не открывает чешуйки волоса, потому что ее рН кислый (около 2), то есть она действует как уксус: сглаживает чешуйки, делает волосы более блестящими, завитки — упругими. Но это не значит, что они хорошо очищены, эффективность ПАВ в такой среде понижается. Вы можете использовать витамин С вместо уксуса, если нравится эффект, но «глубоким очищением» такой процесс я назвать не могу.
Вода — друг волос?
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Мне часто задают такие вопросы: «Какой компонент увлажняет?», «А какой компонент питает?», «Что нужно моим волосам?». Так вот, увлажняет вода. Мы должны понимать, что вода — главный компонент, который необходим всем.
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Волосы постоянно поглощают и теряют воду. Даже если вы мочите их раз в неделю, они все равно впитывают влагу из воздуха и теряют ее. Поэтому влажность воздуха очень сильно влияет на состояние волос.
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Волосам не нужны отдельно питание и увлажнение. Эти термины очень устарели. Под словом «увлажнение» многие производители понимают наличие в средстве влагоудерживающих компонентов. А за питание обычно отвечают масла. Но, на мой взгляд, такое разделение не дает общего понимания потребностей волос.
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Почти все компоненты кондиционеров, масок, несмываемых средств влияют на количество влаги в волосах. Мне не нравится разделение на увлажняющие и питательные составы только потому, что почти все компоненты влияют на увлажнение. Работают они по-разному, но цель одна — добиться баланса влаги в волосах.
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Компоненты кондиционеров можно условно разделить на влагоудерживающие и пленкообразующие. Влагоудерживающие компоненты связывают молекулы воды и удерживают их в волосе, препятствуя быстрому испарению воды. Примеры: Glycerin, Propylene Glycol, Panthenol, Sorbitol, Urea, Hyaluronic acid, Alpha Hydroxy Acids, Sodium PCA.
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Пленкообразующие компоненты. В эту группу я объединила все компоненты, которые образуют на волосах пленку и не дают влаге быстро испаряться из волоса. Пленку образуют не только силиконы, но и масла, жирные спирты, полимеры и протеины.
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Пленкообразующие компоненты имитируют липидную прослойку между кутикулой, «склеивая» чешуйки волоса вместе. Пленка позволяет не только воде внутри волоса не испаряться быстрее, но и воде снаружи не попадать в волос, иначе избыток воды приведет к набуханию.
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Сочетая эти компоненты, мы добиваемся баланса влаги в волосах. Вода внутри связана с волосом либо удерживается с помощью влагоудерживающих компонентов, а сверху защищена пленкообразователями.
Когда в волосах мало влаги
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Если волосы сухие и ломкие, электризуются, то одной из причин может быть недостаток воды в волосе. Это может быть связано с тем, что вы наносите много пленкообразующих компонентов, но не добавляете воду при нанесении кондиционера / маски. Часто на сухость жалуются любители масел и протеинов или люди, живущие во влажном климате и, наоборот, пренебрегающие ими.
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Как исправить недостаток влаги? Добавлять больше воды на этапе нанесения кондиционера. Это лучше, чем просто отжимать волосы и сидеть с маской час. Суть процесса кондиционирования — распределить воду между разными пленками компонентов, чтобы испарение было не таким быстрым.
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Учитывать влажность воздуха. Если она очень низкая (особенно это актуально зимой), то наслаивать разные средства, покрывая волос разными пленками: масла, жирные спирты, протеины, силиконы и т. д. Обращать внимание, как это влияет на волосы.
Когда волосы переувлажнены
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Если волосы мягкие, приятные на ощупь, но не держат форму, растягиваются, то в волосе избыток влаги. Некоторые называют этот эффект переувлажнением. Это связано с тем, что вы слишком долго держите волосы в воде, увлекаетесь большим количеством влагоудерживающих компонентов и пленкообразователей или живете во влажном климате.
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Как исправить ситуацию? Использовать масла до мытья шампунем. Обработка волос кокосовым маслом (и другими, но кокос эффективнее, согласно некоторым исследованиям) предотвращает набухание волоса. Это актуально, если вы живете во влажном климате.
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Использовать протеины. Протеины связываются с кератином волоса и уменьшают набухание (избыточное связывание воды). Там, где больше белка, волосы набухают меньше. Протеины, добавленные искусственно, хоть и не способны восстановить структуру волоса, но могут усилить белковые связи и, следовательно, предотвратить набухание.
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Ограничить использование средств с большим количеством влагоудерживающих компонентов. Не наслаивать много средств, образуя большое количество разных пленок.
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Волосы, высушенные феном, могут иметь более низкое содержание влаги, чем волосы, высушенные при комнатной температуре.
ЭДТА в косметике
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Давайте сразу проведем короткий блиц:
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ЭДТА опасна в косметике? Нет.
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ЭДТА вызывает рак? Нет.
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Нужно ли избегать ЭДТА? Нет.
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Ее главная функция — связывание ионов металлов «жесткой» воды. Эти ионы могут мешать ПАВ эффективнее работать.
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Поэтому стали появляться «хелатирующие шампуни» с ЭДТА, которые были направлены на улучшение очищающих свойств. Сейчас ЭДТА добавляют почти во все шампуни, так что нет смысла выискивать специальное хелатирующее средство.
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ЭДТА используется в косметике при дозировке 0,1–0,5 %. Чтобы ЭДТА вызвала токсический эффект, вам необходимо превысить дозировку в 1 500 раз. Это очень много и нереально. Не стоит бояться ЭДТА, это действительно классный и нужный компонент для косметических средств.
Белки и волосы
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Наши волосы состоят из белка кератина, поэтому логично наносить на волосы что-то схожее со структурой наших волос. Белки имеют массу преимуществ: придают блеск, облегчают расчесывание, помогают удерживать влагу в волосе, придают объем, некоторые белки проникают в кортекс и улучшают структуру волоса, а кудрявым «усиливают» завиток.
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Как найти протеины в составе? Простой совет: искать в составе слова Protein или Hydrolyzed — они помогут вам найти белки, но не во всех случаях.
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Чтобы улучшить водорастворимость белка, его гидролизуют, то есть «разрезают» на маленькие кусочки, получается Hydrolyzed Keratin. Чем меньше протеины, тем лучше они проникают в кортекс волоса и удерживают влагу, чем больше — тем лучше образуют пленку. Один и тот же протеин может иметь разный вес, следовательно, оказывать разные эффекты. Поэтому выделить любимые протеины, которые работают всегда одинаково, не получится.
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Если размер белка меньше 1 000–2 000 дальтон, то такой белок называется низкомолекулярным и может проникать в кортекс волоса. Если размер белка больше 50 000 дальтон, это высокомолекулярный белок, который образует пленку на поверхности волоса. Все, что находится в этом диапазоне, — среднемолекулярные белки. Они тоже образуют пленку, а некоторые могут проникать между кутикулой.
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Гидролизованные белки действительно могут проникать в кортекс. Чем сильнее повреждены волосы, тем больше гидролизованный белок проникает и налипает на них. Все ли гидролизованные белки будут проникать в кортекс? Нет. Только низкомолекулярные.
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Многие отмечают, что после использования средств с протеинами волосы становятся более жесткими. Чем крупнее белок, тем более «подсушивающий» эффект может быть. Аминокислоты / пептиды не образуют пленку, а остальные белки — да. Часто тот самый «подсушивающий» эффект достигается за счет малого количества смазывающих и смягчающих компонентов в составе.
А на что при выборе шампуня и кондиционера в первую очередь обращаете внимание вы?