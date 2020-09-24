Я химик-технолог и поделюсь, какие мифы об уходе за волосами слышу каждый божий день и как избежать этих ошибок

Если размер белка меньше 1 000–2 000 дальтон, то такой белок называется низкомолекулярным и может проникать в кортекс волоса. Если размер белка больше 50 000 дальтон, это высокомолекулярный белок, который образует пленку на поверхности волоса. Все, что находится в этом диапазоне, — среднемолекулярные белки. Они тоже образуют пленку, а некоторые могут проникать между кутикулой.

Гидролизованные белки действительно могут проникать в кортекс. Чем сильнее повреждены волосы, тем больше гидролизованный белок проникает и налипает на них. Все ли гидролизованные белки будут проникать в кортекс? Нет. Только низкомолекулярные.