Я 6 лет живу в российской глубинке и точно знаю, чем она лучше большого города

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Меня зовут Антон, мне 29 лет. После 8 лет жизни в мегаполисе я решился на серьезные перемены и переехал в российскую глубинку. Мне предлагали работать менеджером на крупном предприятии, но я выбрал другой путь и вернулся в родной маленький город. Я живу здесь уже 6 лет, и, знаете, я счастлив. А в этой статье расскажу, почему жизнь в небольшом городе может быть лучше жизни в мегаполисе.

В AdMe.ru часто рассказывают о жизни в других странах. Я хочу рассказать свою историю и о тех сокровищах, которые таит в себе провинциальная глубинка.

Почему я переехал

После того как я окончил учебу в казанском вузе, я сделал предложение своей девушке, и вместе мы стали решать, как дальше жить и чего мы на самом деле хотим от жизни. Получился такой список: дом с видом на реку;

большая семья;

путешествия;

общение с друзьями;

рыжий ленивый кот и палевый лабрадор;

любимая работа.

Все это было мало похоже на ту жизнь, которую мы могли позволить себе в Казани. Тогда мы решили рискнуть: наняли грузовик и переехали в глубинку. Часть мебели подарили родным, некоторые вещи сложили в гаражах.

Жилье

В Казани мы жили в съемной квартире с видом на соседний двор, зато в 20 минутах езды от центра. Это удовольствие обходилось почти в одну из двух наших зарплат. Сейчас средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Казани — 19 675 рублей. Довольно скоро мы задумались о покупке своего жилья. Средняя цена 1-комнатной квартиры в Казани площадью 37 кв. м — 2 685 200 рублей. В Заинске за эти деньги можно купить две 2-комнатные площадью 45 кв. м (в среднем по 1 100 000 рублей). Но мы мечтали о доме с видом на реку. В итоге 2-этажный дом площадью 110 кв. м обошелся нам примерно в 2 млн рублей, и еще около 240 тыс. ушло на постройку бани. При этом мы живем в историческом центре города вдали от промышленных предприятий. В 10 минутах ходьбы компактно расположены современная поликлиника со стоматологией, капитально отремонтированные школа, детский сад, молодежный центр. А сейчас еще и обустраивают набережную.

Еда

В Казани мы ели то, что покупали в супермаркете. В Заинске мы тоже большую часть провизии закупаем в сетевом магазине, но разбавляем рацион деревенской едой: молоко, яйца, мясо, картошка, грибы, творог. К примеру, помидоры от местных фермеров продают в частной лавке в 10 минутах ходьбы от дома, и цена на них ниже. Мясо мы берем, если предлагает кто-то из знакомых. Грибы собираем сами. Так что рацион получается разнообразнее, да и стоят продукты дешевле. Здесь почти у всех огороды, все делают заготовки на зиму. Мы тоже стали выращивать овощи. Собрали хороший урожай огурцов и кабачков, с остальным все было не так просто: морковка выросла размером с мизинец, укроп и петрушка вообще не взошли. Мы так себе огородники, но раньше мы и подумать не могли, что вообще возьмемся хоть что-то сажать.

Работа

Учебу в казанском вузе я совмещал с подработками, которые приносили порой небольшой, а иногда вполне себе ощутимый доход. Потом один из друзей предложил организовать бизнес по аренде спецтехники — много не заработали, но получили отличный опыт. На одной из исследовательских конференций ко мне подошел представитель предприятия и предложил должность менеджера на крупном заводе в Казани. Отказаться было непросто. Переезжая в Заинск, я не знал, куда меня возьмут на работу. Здесь есть сахарный завод (один из крупнейших в России), заводы по производству автомобильных дисков, минеральной ваты, кондитерских изделий, у нас функционирует крупная гидроэлектростанция. Я рассуждал так: если уж с Заинском ничего не выйдет, в получасе езды есть три города, в которых можно поискать себе место. Сейчас средняя зарплата в Заинске — почти 30 000 рублей, в Казани — около 40 000 рублей.

Сразу после переезда я пошел работать на завод металлоконструкций. Мне пообещали хорошую зарплату (25 000 рублей, которая через полгода выросла до 30 000 рублей), обучение работе на новом оборудовании и перспективы роста. В это же время я и несколько моих друзей начали возрождать клуб, в котором я в детстве занимался армейским рукопашным боем. Через год я уволился с завода, поскольку мне предложили полную занятость в управлении по делам молодежи. Зарплату обещали почти в два раза меньше, чем на заводе, но работа очень нравилась, поэтому я согласился.

Потом мне предложили совмещать руководство клубом с должностью начальника штаба общественной организации «Юнармия» и дали небольшую прибавку к зарплате. На заводе можно было зарабатывать больше, но мне нравится мое дело. На каникулах мы ходим с воспитанниками в походы, летом у нас профильный лагерь, возим ребят на соревнования, сами проводим турниры.

Востребованность идей

В Казани мы хотели открыть секцию по армейскому рукопашному бою. Идея так и осталась идеей — мы не смогли найти бесплатную площадку для тренировок. В Заинске нам сразу нашли спортзал на базе молодежного центра, а два года назад построили центр патриотического воспитания с кабинетами, спортзалом и тиром. Все проекты, которые мы придумываем, всегда поддерживает администрация. К примеру, мы разработали курсы для спортивного развития «Прокачай своего героя», сделали специальное мобильное приложение с реальными тренировками. Реализовать программу нам помогали все: управление культуры, спорта, военкомат и общественные организации. Теперь мы думаем, как передать опыт Заинска в другие города.

Цена праздника

В Казани мы участвовали в проекте для будущих молодоженов «Вкус свадьбы», в котором можно было выиграть 50 000 рублей на организацию торжества. Даже если бы мы победили, суммы выигрыша хватило бы только на услуги организаторов. Сам праздник на 100 человек обошелся бы минимум в 300 000 рублей. Те же, кто захочет отметить торжество на широкую ногу, отдадут гораздо большую сумму. В Заинске мы решили сделать тематическую свадьбу в русском стиле, которая стоила нам меньше 100 000 рублей.

Время на дорогу

В Казани, даже объезжая пробки на мопеде, я тратил на дорогу не меньше часа. В Заинске я доезжаю до работы за 15 минут, учитывая, что зимой нужно расчистить дорожку от снега, заехать за коллегой и заскочить в магазин по пути.

Услуги

В Заинске сильно экономишь на услугах, цены здесь ниже, чем в большом городе. К примеру, стрижка в Казани, скорее всего, мне бы обошлась примерно в 350 рублей. «Переобуть» машину можно за 1 000 рублей. В Заинске прямо в центре города без очередей и записей я подстригся за 200 рублей. И это была одна из самых дорогих мужских стрижек. Я обычно «переобуваю» машину бесплатно у друга-механика, но если бы делал за деньги, то отдал бы 500 рублей.

Хобби

В Казани после работы и учебы оставалось время только для того, чтобы без сил смотреть сериал. В Заинске мы ощутили, как медленно течет время. Сначала я нашел себе хобби — стал делать предметы для дома: деревянный камин, полочки, светильники из старой люстры. В этом свой кайф — «эффект IKEA» (когда кривенько, но сам) доставляет уйму удовольствия. Здесь другой досуг: осенью обязательно что-то маринуешь, сушишь, морозишь грибы, овощи и ягоды на зиму; летом собираешь и вяжешь веники; зимой плотничаешь. И многие местные жители постоянно что-то мастерят. Мой сосед в гараже делает на заказ металлические сувениры. Его друг мастерит корзинки из лозы. И, конечно, все сами что-то строят, пристраивают, ремонтируют. В Казани я играл на гитаре дома для друзей. В Заинске друг-музыкант предложил мне играть в рок-группе. Мы репетировали 3 раза в неделю после работы. С концертами мы объехали кучу байкерских фестивалей республики, выступали на десятке мероприятий в родном городе.

Фестивали

В Казани каждый год проходят десятки фестивалей, на которых мы были зрителями. В Заинске я попал в команду ребят, с которыми мы стали активными участниками фестивалей в соседних городах, а потом придумали и провели свой крутой фестиваль межнациональной культуры и быта «Сенофест».

Путешествия

Раньше мы с супругой ездили путешествовать раз в год, иногда прямыми рейсами из Казани. Это было удобно, но хотелось больше и чаще. Но часть отпуска при этом хотелось проводить с другими членами семьи. В Заинске добраться до аэропорта даже проще, чем в Казани, — доехать можно за полчаса. Благодаря тому что запустили бюджетные рейсы до Москвы, мы стали больше путешествовать, и обходится это дешевле.

Отдых и общение

В Казани мы виделись с друзьями по большим праздникам или на очень тщательно спланированных выходных. Шли в кафе, болтали и расходились по домам. Теперь встречи приходится планировать еще тщательнее, зато если уж графики пересеклись, то точно на несколько дней — друзья приезжают к нам как в санаторий: мы вместе купаемся в речке, паримся в бане, загораем, зимой катаемся с горок. В небольшом городке учишься отдыхать по-другому, к примеру, можно отправиться с папой на рыбалку, с братом — на охоту, с бабушкой — за грибами. А все большие праздники проходят совсем иначе, чем в крупном городе. Так, на Новый год я надеваю костюм Деда Мороза, мы устраиваем конкурсы, малыши читают стихи — получается настоящий праздник. И еще много дней впереди, чтобы накататься с горки, поиграть в настольные игры, устроить битву снежками и слепить снеговика. Не нужно стоять в очереди, чтобы прокатиться с горы, потому что горок полно — бери и катайся, и никто здесь не будет с недоумением смотреть, как взрослые люди играют в снежки.

Казань — чудесный город, я очень рад, что мне удалось там пожить и изнутри понаблюдать за жизнью мегаполиса, ощутить его красоту, ритм, радушие и гостеприимство. Здесь я многому научился, нашел друзей и встретил любовь. Но чувствовать себя счастливым можно и в небольшом городе. Хотя в нем есть и свои минусы. Так, в Заинске не хватает узких специалистов, например врачей. А еще нет своего вуза, а значит, молодежь уезжает учиться в большие города и редко возвращается обратно. В маленьком городе не так много объектов культуры. Но в театр или галерею всегда можно выбраться в другой город. Несмотря на эти недостатки, жизнь в глубинке имеет множество плюсов, о которых я и попытался вам рассказать в этой статье.

А в каком городе счастливы вы? За что любите то место, которое стало для вас домом?