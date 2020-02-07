Учительница рассказала о проблемах в школе, о которых не принято говорить вслух

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Будни учителя в государственной школе только на первый взгляд кажутся однообразными. Потомственный учитель в третьем поколении Анастасия Бучко откровенно рассказала в своем аккаунте в твиттере об испытаниях, которые ждут молодого учителя в школе. О том, как пылкое желание «сеять разумное, доброе, вечное» может разбиться о быт канцелярщины и формализма. Но желание работать, чувство юмора и самоирония помогают преодолеть любые препятствия.

Мы в AdMe.ru восхищаемся работой школьных педагогов: это самоотверженный, важный и очень нужный труд. Бонусом Анастасия Бучко ответила на несколько вопросов нашей редакции и дала совет, как поддерживать в ребенке желание учиться.

Обещанный бонус

— Анастасия, какие моменты были самыми приятными во время работы в школе? Что вообще самое приятное в профессии учителя?

— Больше всего я любила проводить уроки и готовить совместные мероприятия. Там, где ребятам можно было показать, что можно мыслить иначе, учить по-другому. Я для этого и шла в школу. На мой взгляд, самое приятное в работе учителя — это видеть успехи учеников (любые, не только предметные) и знать, как это растит им крылья. Вообще, наблюдать за становлением личности и по мере своих сил ей в этом помогать — самое крутое, что может быть.

— Было что-то, чего не хватает вам сейчас?

— Очень скучаю по состоянию потока, которое на уроках возникало. Когда ребята пытаются разобраться в теме, задают вопросы, а ты не даешь готовых ответов, но ведешь их к верному. Сейчас в маленьких группах такое тоже есть, но все же в школе это как-то по-особенному.

— В работе школьного учителя происходит масса курьезных историй, есть любимая с добрым финалом?

— О, конечно! Мне было 23, я со своими шестиклассниками (я была классным руководителем) и их родителями поехала на экскурсию в хаски-парк. Одета была по-спортивному: джинсы, толстовка, рюкзак. Перед посещением парка экскурсовод сказал оставить вещи в камере хранения. «Сначала заходят взрослые, а потом дети!» — гордо объявил он. Ну, я и пошла вместе с родителями. В итоге меня схватили за рюкзак со словами: «Я же сказал, сначала взрослые!» Под гогот моих подростков пришлось мужчине объяснить, что он немного ошибся.

— Чтобы поддерживать в ребенке интерес к учебе, что родители должны делать, можете дать пару советов?

— На мой взгляд, самое важное — не обесценивать. Увлекается он рисованием комиксов? Так и прекрасно, пусть. Или нравится ему программирование, игры пишет. Вот и дайте ребенку возможность реализовываться.

Спасибо за классные вопросы. Вспомнила, улыбнулась.