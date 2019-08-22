«Ребенок — гость в твоем доме. Накорми, выучи и отпусти». Текст о том, почему не стоит посвящать всю свою жизнь детям

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Наверное, в жизни каждой мамы дети — это самое дорогое, что у нее есть. Однако родители должны помнить о том, что рано или поздно их чада вырастут и пустятся в свободное плавание. О том, как не так сильно привязываться к детям и не так болезненно переживать их уход из семейного гнездышка, рассказала писательница, а по образованию психолог и педагог Ирина Говоруха.

Мы в AdMe.ru взяли себе на заметку мудрые советы Ирины и надеемся, что они будут полезны и вам.

Эту семью знаю давно. Периодически пересекаемся в цирке, обувном магазине, концерт-холле. Они поженились студентами по большой любви. Вот только цели оказались разными. Парень мечтал о карьере, девушка — о детях. Поэтому каждый занялся своим делом: он ездил в Польшу за тканями и торговал на рынке шторами, а она воспитывала дочку. Затем супруг окреп, осмелел, заработал на магазин, со временем выросший в двухэтажный салон, а жена приучила ребенка к горшку, объяснила, где право, а где лево, чем отличается синий от красного. Сопровождала в школу и в десяток кружков. Вскоре девочку отправили в Англию, и образовалась пустота Волопаса. Женщина почувствовала себя ненужной и в 35 родила второго. Через год мальчонка отправится на обучение в Город большого яблока, а ей стукнет 50. Третьего уже не родишь, у мужа — сеть салонов на Украине, а у нее — ничего. Только школьные рисунки и воспоминания.

Наши дети нам не принадлежат. Они пришли пообедать, выпить несколько цистерн молока, сносить 100 пар обуви, расколотить не один сервиз, вырасти из штанов, обзавестись бородой, дорасти до бюстгальтера, баса, совершеннолетия. Научить нас фотошопу и общению в Telegram. Шить костюм Короля австрийского. Печь печенье «Губка Боб». Держать слово и сдерживать крик. Соблюдать спокойствие и дистанцию. Ладить с мужем, свекровью и котом. Убедившись, что уроки выучены назубок, они уходят. А мы остаемся. Поседевшие, повзрослевшие, осиротевшие. Конечно, наследники еще не единожды забегут на чай, поздравить маму с именинами, а папу с Днем отца, но не останутся навсегда. Вот почему опасно растворяться в них без остатка. Закрывать с их помощью брешь в отношениях с мужем. Заполнять подгузниками или «домами талантов» собственные пустоты. Рожать, чтобы наконец-то отдохнуть от опостылевшей работы и побыть в декрете. Бесспорно, дети — важнейшая часть жизни, но не вся жизнь, поэтому параллельно их воспитанию должны происходить получение 2-го высшего, открытие цветочного бутика, путешествия по Африке и исследования влияния луны на живые организмы.